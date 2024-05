Segundinha do Akatu reúne convidados em BH em prol do Rio Grande do Sul - (crédito: Uai Turismo)

Na próxima segunda-feira, 20 de maio, às 20h, o Hainecar (Rua Antônio Bandeira, 31, bairro Tupi, Belo Horizonte, MG) será palco de uma grande ação solidária: a Segundinha do Akatu Beneficente. Em resposta ao desastre ambiental que atingiu o Rio Grande do Sul, o grupo Akatu unirá forças com outros artistas do pagode de Belo Horizonte para ajudar as vítimas das enchentes. Estão confirmadas as participações de Cassinho, Sem Limite, Marrapura, Serginho Peixe, Sunga de Pano, Hott, Ajota, Deixa Falar, Deu Samba, Pode Crê, Só na Disciplina, Buchecha, Binho, Viterbo, Fersan, Retroziho, Tykerê e Ávila.

Durante o evento, serão arrecadados produtos de higiene pessoal, fraldas infantis, agasalhos e alimentos não perecíveis na portaria. Toda a renda gerada será destinada à população do Rio Grande do Sul, que enfrenta grandes desafios para se reerguer após as recentes enchentes.

A Segundinha do Akatu é um projeto semanal que se destaca na cena musical de Belo Horizonte, mas nesta edição especial, o foco será a solidariedade às vítimas da tragédia no Rio Grande do Sul. Os artistas do Akatu e seus convidados se sensibilizaram com a situação e decidiram realizar o evento para fazer a diferença.

Sobre o Akatu

O Akatu, formado por Angelo (reco e voz), Caique (tantan e voz), Lucas (pandeiro), Lukas Gabriel (conhecido como Bogé, voz) e Beg (voz), é um dos nomes mais reconhecidos no cenário de samba e pagode no Brasil. Surgido em 2015, o grupo tem conquistado o público com sua música animada e mensagens positivas.

Com mais de 500 milhões de streams e ultrapassando 1,7 milhões de ouvintes mensais no Spotify, o Akatu é presença constante nas plataformas digitais e nas rádios de todo o país. Além disso, o grupo possui uma comunidade digital robusta, com mais de 1 milhão de seguidores no Instagram.

Desde o início da carreira, o Akatu tem se destacado não apenas pela música, mas também pela produção de registros audiovisuais. Com diversos trabalhos lançados, como o CD “Meu Momento” e o DVD “Vamo Cantar”, o grupo mostra sua versatilidade e talento em diferentes formatos.

No ano passado, o Akatu lançou o álbum e audiovisual “Akatu in The City”, com participações especiais de Dilsinho, Mumuzinho, Legado, Chris MC e Djonga, em uma megaestrutura montada na Serraria Souza Pinto, na capital mineira. Recentemente, o grupo gravou o projeto audiovisual “Luau do Akatu” em um palco 360º e a participação de Rodriguinho.

