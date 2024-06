Tirolesa de Bike na Serra Catarinense oferece experiência única com a sensação de pedalar nas nuvens (Foto: Divulgação/ Natural Extremo)

Localizada no coração da Serra Catarinense, dentro do Parque Mundo Novo, em Urubici, a Tirolesa de Bike é uma atração imperdível para amantes da natureza e de aventura. Com uma estrutura que permite aos visitantes pedalar a 120 metros de altura, a atividade proporciona a sensação de se estar passeando pelas nuvens. O percurso de 580 metros, contando ida e volta, oferece uma vista espetacular para a Cascata do Avencal, considerada a mais bela do sul do Brasil.

Em operação há dois anos, a Tirolesa de Bike se tornou uma das atrações mais procuradas do parque e já atraiu mais de seis mil visitantes em busca de uma experiência única de conexão com a natureza.

“A Tirolesa de Bike foi criada para oferecer uma nova forma de aventura para nossos visitantes, combinando a emoção da altura com a beleza natural de Urubici. É um experimento único de ver o mundo de uma perspectiva diferente, literalmente pedalando nas nuvens”, comenta Allan Pinheiro, diretor de Experiências da Natural Extremo. “Recentemente, atualizamos os requisitos e não existe mais uma idade mínima, sendo necessário apenas atender os critérios de altura com o mínimo de 1,40m e peso máximo de 120kg. É uma atividade ideal para ser vivenciada junto com amigos e familiares, proporcionando a todos a oportunidade de compartilhar essa experiência e desfrutar da vista espetacular”, completa.

Experiência única

Entre os ciclistas que já experimentaram a atração, Thiago Petinelli Servio destaca: “A Tirolesa de Bike é uma experiência incrível, vale muito a pena se aventurar. Tem tudo que uma pessoa apaixonada por adrenalina gosta: muita emoção, diversão, altura, tudo isso com um visual incrível e muita segurança. Nada paga a sensação de embarcar em uma aventura e sentir a adrenalina correndo nas veias.”

Renato Braido acrescenta: “Uma experiência única. Para quem tem medo de altura como eu, me aventurar nesse passeio foi uma conquista incrível. Tudo isso proporcionado pela segurança, orientação, confiança e uma vista que ficará marcado para o resto da vida. Quero voltar a Urubici novamente para ter a oportunidade de um novo passeio na Tirolesa de Bike.”

O Parque Mundo Novo é conhecido por suas várias atrações que destacam a beleza natural da Serra Catarinense, como a vista privilegiada da Cascata do Avencal, uma cachoeira com uma queda de aproximadamente 100 metros de altura. Além da Tirolesa de Bike, os visitantes podem se aventurar na tirolesa sobre o cânion, no Salto de Pêndulo, em trilhas ecológicas, áreas para piquenique e outras atividades ao ar livre que fazem do espaço um destino ideal para famílias e aventureiros.

