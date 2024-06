Hotelaria de luxo e a gastronomia do bem-estar (Frutos do mar frescos todos os dias no menu do Casana Hotel Ceará (Foto: Thiago Paes @paespelomundo) )

Uma vida saudável requer atenção a detalhes importantes na rotina, no estilo de vida, na alimentação. Hotéis referências em hospitalidade de luxo são também modelos de bem-estar por seus espaços imersos na natureza, entretenimento que inclui atividades esportivas e menus com benefícios nutricionais. Tudo ao encontro da demanda de hóspedes que buscam cada vez mais manter hábitos saudáveis mesmo fora de casa.

Não importa se a viagem é a trabalho ou a lazer. O bem-estar deixa de ser uma preocupação restritiva para incorporar-se ao estilo de vida, onde quer que estejamos. Pratos gordurosos, frituras, massas com molhos complexos, entre outras receitas, muitas vezes são típicas e tradicionais, mas fogem à realidade das rotinas contemporâneas. E os bons hotéis tem cada vez mais compreendido essas mudanças.

Privacidade e sofisticação imersa na natureza do litoral no Casana Hotel Ceará (Foto: Thiago Paes @paespelomundo)

LEIA TAMBÉM: Por que somente restaurantes do Rio e São Paulo receberam estrelas Michelin no Brasil?

O equilíbrio saudável na vida passa por diversos fatores. No entanto, é na alimentação que boa parte desse perfil se sustenta. E quando estamos fora de casa, o café da manhã de hotel se torna uma experiência gastronômica imperdível. O setor de Alimentos e Bebidas deixou de ser o patinho feio da hotelaria. Os menus que vão do café da manhã ao room service passaram a incorporar clássicas receitas francesas como os ovos beneditinos, a croque-madame, ou ainda um toque especial e estético com favo de mel, além de ilhas com produtos sem glúten ou lactose, completando uma alimentação saudável e/ou restritiva.

Luxo e bem-estar no Hotel Casana

No Hotel Casana, na praia do Preá, no Ceará, o Alimentos e Bebidas Experience (AeBEx) traz a personalidade da personalização com a curadoria do chef de cozinha e sua equipe. O hóspede é convidado a acompanhar a chegada de produtos frescos, como peixes e frutos do mar da região, bem como compartilhar sua melhor receita com a equipe. Um diferencial que poderia passar despercebido não fosse a sutil e elegante percepção que os hóspedes de seus exclusivos e sofisticados 7 bangalôs possuem referencial da melhor hospitalidade mundial e de certa forma podem fazer parte da própria experiência.

Crudo de atum, manga e chips de macaxeira no menu do Casana Hotel no Ceará (Foto: Thiago Paes @paespelomundo)

Ao chegar uma bela peça de atum, extremamente fresco, fui convidado a experimentar uma das receitas do chef André ou a compartilhar a melhor e mais conveniente forma de saborear aquele pescado. Uma ideia simples e generosa de dizer “seja realmente bem-vindo”. Claro que as receitas do Casana são de referencial ímpar, com curadoria dos empreendedores que conhecem os melhores hotéis do mundo e gentilmente compartilham suas paixões. Destaque especial para os rolinhos vietnamitas, as saladas tailandesas, os queijos franceses, a adega internacional e claro, insumos da região e o melhor ingrediente que a hospitalidade pode ter: um perfeito atendimento.

Menu saudável no Hotel Ponta dos Ganchos (Foto: divulgação)

Menus com foco no bem-estar no Ponta dos Ganchos

Outro hotel que coloca o bem-estar à mesa é o Ponta dos Ganchos, em Gov. Celso Ramos, Santa Catarina. No menu, uma experiência gastronômica que delicia o paladar, nutre e revitalize o corpo. Os novos cardápios foram concebidos para otimizar a capacidade natural em desinflamar, desintoxicar e promover um resgate da vitalidade.

O menu anti-inflamatório é baseado nos princípios da dieta mediterrânea e se destaca por sua riqueza em gorduras saudáveis, proteínas magras dos peixes e frutos do mar, grãos, raízes, frutas e vegetais. Vale ressaltar as especiarias como cúrcuma e gengibre, com seus efeitos anti-inflamatórios. Já o menu detox tem como objetivo promover a desintoxicação natural do corpo através de alimentos plant-based ricos em grãos integrais, raízes e proteínas vegetais. Por fim, o menu vitalidade foi desenvolvido com ênfase em alimentos com efeito revitalizante, visando promover uma profunda restauração ao corpo.

Vista aérea do Hotel Ponta dos Ganchos. Natureza do entorno ao prato (Foto: divulgação)

São práticas como estas que saem na frente e despertam a atenção de hóspedes exigentes com o melhor de suas rotinas, que compreendem o valor e a importância da saudabilidade não só nas receitas nos momentos de lazer, mas também da atmosfera de uma hospitalidade que oferece o melhor e mais singelo momento com a natureza do entorno ao prato. Um momento de reconexão e até mesmo de despertar para questões tão importantes que ao fazer parte do dia a dia, deixam de ser uma obrigação ou restrição para se tornar algo sutil e prazeroso.

LEIA TAMBÉM: Vai dar certo: turismo, gastronomia e a reconstrução do Rio Grande do Sul

Por trás de experiências como estas uma infinidade de práticas sustentáveis que rendem muitos prêmios a hotéis como o Casana e o Ponta dos Ganchos. Do lindo e esportivo litoral oeste do Ceará com seus ventos fortes que guiam atletas do kitesurfe em movimentos perfeitos sob um dos mais incríveis pôr do sol do Brasil, ao aconchegante e discreto litoral de Santa Catarina com suas praias reservadas e calmas. O luxo do Brasil é verde e está na imensidão da natureza assim como na delicadeza dos pratos.

Thiago Paes é colunista de turismo e gastronomia. Apresentador de TV em Travel Box Brazil e está nas redes sociais como @PaesPeloMundo. contato@paespelomundo.com.br

Siga o @portaluaiturismo no Instagram e no TikTok @uai.turismo