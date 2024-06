Turismo seguro: a eterna busca de uma situação ideal (Memorial e Museu Nacional do 11 de Setembro/ NYC (Foto: Elton Moreira/ Flickr) )

Certamente, após inúmeros episódios trágicos e violentos da história recente da humanidade, tais como o atentado às Torres Gêmeas, nos quais as vulnerabilidades referentes à segurança e medidas de proteção foram expostas, os turistas passaram a adotar diferentes comportamentos e estabelecer novos critérios nas escolhas de seus destinos, em busca de uma situação ideal em suas viagens.

Quando se verifica o contexto mundial, as inquietações dos viajantes passam a ser exploradas nas questões de proteção. Assim, os aspectos ligados aos riscos, à criminalidade, às condições sanitárias, à legislação local, dentro outros, passam a ser extremamente relevantes e considerados na definição de futuras experiências turísticas.

Por essas premissas, a escolha de um local atrativo, tranquilo e prazeroso deixou de ser uma mera formalidade. Ainda, além da beleza do local, conforto, fácil acessibilidade, condições meteorológicas e os custos, a segurança passa a ter um papel como protagonista nessas escolhas.

Cadeia da atividade turística

Há uma grandiosidade de stakeholders, ou seja, atores individuais e organizações ligados à atividade turística, sendo extremamente relevante para as questões econômicas e sociais do país e do mundo. Isso, por si só, já demonstra a complexidade ao se tratar do tema turismo. E da segurança, como um de seus ramos e peculiaridades.

A manutenção dos circuitos turísticos vai muito além das políticas públicas de incentivo à atividade. A junção dos órgãos estatais e a iniciativa privada deve ser um fator preponderante para a constância das demandas. Também, o estabelecimento de novas áreas ou circuitos, que contemplem a demanda sempre pujante dos turistas.

LEIA TAMBÉM: Turismo: sua importância e riscos potenciais

A identificação das necessidades de um público, aliada ao estabelecimento de áreas potenciais para o atendimento das demandas reprimidas é fundamental para a consolidação e longevidade do turismo.

Haja vista as novas demandas, surgem desafios para o acolhimento dos potenciais turistas. Assim, tornam-se necessárias ações no estabelecimento de um trabalho em rede, envolvendo a infraestrutura, os serviços de apoio e qualificação dos profissionais da cadeia turística para o devido atendimento, conforto e segurança dos clientes.

Cabe aos entes públicos o estabelecimento de normas técnicas e de segurança pública que transmitam confiabilidade e efetividade para o público consumidor no que diz respeito ao seu bem-estar. De igual maneira, uma vertente voltada à preservação do meio ambiente e sua sustentabilidade.

Nessa mesma premissa, cabe ao setor privado a adequação das atividades que tornam o turismo um ativo capaz de gerar dividendos. A estruturação das atrações, em todas as modalidades, a qualificação dos profissionais envolvidos e a promoção de ações que agreguem valor aos produtos e serviços disponibilizados.

Os aspectos relacionados à segurança das pessoas e dos ambientes são cada vez mais observados durante os planejamentos de viagens. Afinal, tranquilidade, conforto e segurança são ativos necessários.

Qual deve ser a visão do turista na escolha de seus destinos?

Há alguns pontos que devem ser relembrados, pois a segurança, o conforto e o bem-estar do viajante dependem, em boa parte, do conhecimento sobre as particularidades da viagem e da preparação prévia.

Com a abertura das informações em redes e mídias sociais, praticamente todos os destinos turísticos do planeta estão com seus dados disponíveis. Inicialmente, cabe ao interessado em experiências turísticas uma consulta formal a empresas especializadas no segmento, ou mesmo, uma pesquisa em fontes abertas nas quais possa ampliar sua percepção sobre o destino adequado.

Uma correta percepção do local escolhido para viagem certamente fará uma grande diferença para vivenciar suas experiências.

Uma máxima vivenciada nos diz que quando pensamos em viagem, mesmo aqueles pequenos passeios de final de semana, planejamos quase tudo: exceto os preceitos de segurança e autoproteção.

LEIA TAMBÉM: Turismo: seu papel em uma catástrofe

Para confirmarmos essas assertivas faça uma reflexão: Qual foi o último lugar que você visitou? Como foi a sua experiência? No planejamento você pensou em quesitos de segurança para a viagem? Quais?

O consenso é que ninguém gosta de perrengues ou dificuldades durante suas viagens. Esse preceito deve ser pensado em quaisquer deslocamentos domésticos, e em especial nas viagens internacionais. Pois, dificuldades em locais fora do seu domínio cultural, da língua e outras estruturas, podem trazer sérios riscos e consequências indesejadas.

Não custa relembrar um mantra sempre presente em nossas conversas: o planejamento é essencial para ter uma experiência segura e confortável.

Como você se comporta durante suas viagens?

Inúmeras são as dicas comportamentais, em especial nos sites especializados em turismo. Assim, busque informações variadas e de todas as fontes confiáveis sobre seu destino e como se comportar visando sua segurança, em todos os sentidos.

Parece óbvio, mas conheça as regras sociais e legislação do local para onde você pretende viajar, isso evitará situações constrangedoras ou mesmo de risco.

Durante suas interações com outras pessoas tenha muito senso ao expor dados pessoais ou outros que possam ser utilizados em seu desfavor, como por exemplo se estiver em viagem solo. Essa dica serve no trato com demais viajantes ou prestadores de serviços. Uma relação educada e cordial, sem a permissão de muitas liberdades, é a mais indicada.

Adote comportamentos próprios e use roupas apropriadas para todos os ambientes visitados. Esteja ciente dos costumes, respeite as tradições e a cultura local.

Sempre esteja atento às normas de segurança e autoproteção. Evite os habituais exageros que podem ocorrer em momentos de euforia ou extrema felicidade.

Também, procure se inteirar das informações de segurança pública. Locais de maior incidência criminal, locais menos indicados para visitação e outras informações dessa natureza. Afinal, uma viagem segura fica na memória.

Em suas viagens busque sempre por ambientes que possam disponibilizar um sentimento de segurança, uma entrega de benefícios, através de constatações físicas e presenciais de suas estruturas.

Sua segurança, sempre em primeiro lugar. Não caia em furadas e divirta-se em suas viagens, mesmo nas aventuras mais radicais.

Caso queira compartilhar suas experiências, de forma que a coluna possa contribuir para a segurança dos demais turistas, envie sua sugestão no nosso Instagram @portaluaiturismo.

Siga o Uai Turismo também no Instagram e no TikTok @uai.turismo