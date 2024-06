Festival de Cultura e Turismo de Ouro Preto acontece nos próximos dias 5 a 7 de junho (A rua São José em Ouro Preto é uma das mais movimentadas (Foto: acervo Circuito do Ouro))

Experiências de mineiridade, economia criativa, roteiros turísticos e gastronômicos por Minas Gerais estarão em destaque no Festival de Cultura e Turismo de Ouro Preto que acontece na cidade histórica nos próximos dias 5 a 7 de junho. O evento acontecerá no Centro de Artes e Convenções da Universidade Federal de Ouro Preto.

Além da feira na área de exposição que acontecerá todos os dias a partir das 14 horas, o público também poderá contar com palestras, talks, oficinas, cozinhas show e a participação do pianista norte americano Evan Megaro, que apresentará repertório brasileiro das obras de Heitor Villa Lobos.

Para Cássia Neves, uma das organizadoras do evento “a proposta da 4ª edição do evento é difundir e fomentar a cadeia produtiva do turismo ao possibilitar intercâmbios e momentos de aprendizado e negócios”. Já Patrícia Moreira, superintendente de marketing turístico da Secretaria de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais, “a parceria da Secult com o Festival de Turismo e Cultura de Ouro Preto é muito importante para que possamos dar continuidade ao nosso trabalho de promoção do turismo mineiro no mercado nacional e internacional. Será uma grande oportunidade para promover as nossas experiências, rotas e também a cozinha mineira no nosso estande de Minas”.

Confira a programação completa do Festival de Turismo e Cultura de Ouro Preto.

