Coris e W Premium Group firmam parceria para oferecer acesso a Salas VIP em mais de 10 aeroportos do Brasil (Sala VIP W Premium do Aeroporto de Belém (Foto: W Premium Group))

A Coris, empresa de assistência e seguro viagem, anuncia uma parceria com o W Premium Group para oferecer acesso exclusivo a Salas VIP em mais de 10 aeroportos brasileiros. De 01 a 30 de junho, clientes com planos de seguro viagem com cobertura VIP 250 mil, VIP 500 e VIP 1 milhão – incluindo os upgrades acima de 250 mil – poderão desfrutar de um ambiente confortável e relaxante enquanto aguardam seus voos.

As Salas VIP oferecem uma série de comodidades, como:

Comidas e bebidas

Wi-Fi gratuito

Tomadas para carregar seus dispositivos eletrônicos

Área de descanso

O acesso será válido por 3 horas durante o embarque e restrito a uma utilização por seguro. Para usufruir do benefício, o cliente deve apresentar o cartão de embarque e o acesso da apólice do seguro viagem na recepção da sala.

“Ficamos muito felizes em oferecer mais uma campanha com benefício aos nossos clientes. Sabemos que viajar pode ser estressante e cansativo, e estamos comprometidos em tornar cada etapa da jornada o mais tranquila e agradável possível. Com o acesso às Salas VIPs, nossos beneficiários podem desfrutar de um serviço premium enquanto aguardam seus voos”, comenta Claudia Brito, Diretora Comercial e Marketing da Coris.

A parceria com o W Premium Group reforça o compromisso da Coris em oferecer aos seus clientes os melhores produtos e serviços do mercado. O W Premium Group é a maior rede de salas VIP no Brasil, com presença em mais de 10 aeroportos em todo o mundo.

Confira os aeroportos onde o benefício estará disponível:

Aeroporto de Belém (BEL)

Aeroporto de Cuiabá (CGB)

Aeroporto de Fortaleza (FOR)

Aeroporto de Goiânia (GYN)

Aeroporto de Guarulhos/SP (GRU)

Aeroporto de Londrina (LON)

Aeroporto de Navegantes (NVT)

Aeroporto do Recife (REC)

Aeroporto de Ribeirão Preto (RAO)

Aeroporto de Uberlândia (UDI)

Aeroporto de Palmas (PMW).

Para mais informações, consulte o site da Coris ou entre em contato com a central de atendimento.

