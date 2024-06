Expo Turismo Goiás 2024 divulga programação das palestras e capacitações (As capacitações durante a Expo Turismo Goiás possibilitam networking e troca de experiências entre os visitantes (Foto: Silvio Simões)?)

Goiânia (GO), 04 de junho de 2024 – Os visitantes que carimbaram o passaporte para a Expo Turismo Goiás 2024 já podem conferir a programação completa da feira de negócios, que ocorrerá nos dias 04 e 05 de julho, quinta e sexta-feira, no Centro de Convenções de Goiânia. As inscrições seguem abertas on-line, pelo site. Entre palestras e capacitações, o evento oferecerá quase 20 atividades voltadas ao crescimento profissional.

Nesta 4ª edição, a Expo Turismo Goiás trará palestrantes renomados dentro e fora do Brasil, como o consultor e especialista em marketing digital para o turismo Thiago Akira, o coach de empresários do turismo Saulo Boccanera e Milagros Ochoa, especialista sênior em turismo do escritório da Promperu (Comissão de Promoção do Peru para a Exportação e Turismo) no Brasil. Formada em Administração Hoteleira, ela trabalhou no Consulado Geral do Peru em São Paulo.

Akira, Boccanera, Milagros e os demais palestrantes discutirão temas como uso da neurociência nas vendas, experiências em destinos no Peru e marketing digital no turismo. E ainda estratégias para atrair o público 60+ e novos navios e roteiros na costa brasileira e do mundo afora, entre outros assuntos latentes no segmento.

“Agora é contagem regressiva para a Expo Turismo Goiás 2024. Junto com os nossos parceiros e apoiadores, conseguimos montar também neste ano um time de palestrantes e coachs de alto nível; eles chegam com a missão de compartilhar com os visitantes o que há de mais atual, inovador e estratégico no setor de turismo”, diz Rose Páscoa, CEO da Expo Turismo Goiás.

A feira de negócios deve reunir um público superior a 4 mil profissionais de turismo. Eliene Meireles, diretora executiva da Expo Turismo Goiás, salienta que o evento terá mais de 140 estandes de expositores, de vários estados. Entre eles estarão hotéis, companhias aéreas, consolidadoras do setor e outras empresas do segmento.

A Expo Turismo Goiás é promovida em parceria com a Goiás Turismo, Secretaria da Retomada, Goiânia Convention, Cetur, Sebrae GO, Fecomércio, Sesc e Senac.

Confira a programação da Expo Turismo Goiás 2024

Dia 04 de julho (quinta-feira)

9h – Solenidade de abertura | Auditório Lago Azul – Centro de Convenções de Goiânia

12h – Corte da fita

Abertura da feira de negócios

13h às 20h – Feira de negócios

14h às 18h – Capacitação técnica

Meeting Sala de Capacitação

14h às 14h40 – Sala de Capacitação 1 Palestrante: Danielly Andrade Rosa Tema: Turismo sustentável no Brasil – Oportunidades e desafios



15h às 15h40 – Sala de Capacitação 1 Palestrante: Fahrenheit Barbosa Amarante Tema: Em busca da Governança Regional do Turismo: o papel do poder público e privado



Meeting Arena 1

14h às 14h40 – Arena Palestrante: Saulo Boccanera Tema: Como aumentar suas vendas usando a neurociência



15h às 15h40 – Arena Painel digital : Patty Leone, Rose Páscoa e Décio Viajou Mediador: Eldo Gomes



16h às 17h – Arena Palestrante: Milagros Ochoa da Promperú no Brasil Tema: Destino Peru: Experiências fascinantes



17h às 17h40 – Arena Palestrante: Giovanna Tavares Tema: Turismo goiano em dados



20h – Encerramento

Meeting Arena 2

14h às 14h40 – Arena 2 Painel digital: Como a inovação pode potencializar experiências no turismo (Turismo de experiência) Com: Cristiano Teles, Luiz Eduardo Passeado e Magali Barbiani Moderadora: Jaqueline Lamounier (Cerrado Experience)



15h às 15h40 – Arena 2 Palestrante: Ariel Figueroa – CEO dos portais 60 Mais Turismo e Coluna de Turismo Tema: Minha empresa está preparada para atender o segmento 60+?



16h às 16h40 – Arena 2 Palestrante: Thiago Akira Tema: Como a inteligência artificial pode potencializar o marketing no turismo?



17h às 17h40 – Arena 2 Palestrante: Kelmiton Luiz Borges e Dorivânia Moraes Tema: Cruzeiros – Novos navios e roteiros – Costa brasileira/mundo



20h – Encerramento

Dia 05 de julho (sexta-feira)

Abertura feira de negócios

13h às 20h – Feira de negócios

14h às 18h – Capacitação técnica

Meeting Arena 1

14h às 14h40 – Arena 1 Palestrante: Saulo Boccanera Tema: Os segredos para deixar de procrastinar na sua agência



15h às 15h40 – Arena 1 Palestrante: Adilson Melo Tema: Novidades da Norwegian Cruzeiros/Temporada 2024 – Frota de Cruzeiros mais inovadora de todos os mares



16h às 17h – Arena 1 Palestrante: Milagros Ochoa da Promperú no Brasil Tema: Destino Peru: Experiências fascinantes



17h às 17h40 – Arena 1 Palestrante: Vanessa Leal Tema: Destinos turísticos inteligentes

20h – Show de encerramento

Meeting Arena 2

14h às 14h40 – Arena 2 Painel digital: Como a inovação pode potencializar experiências no turismo (Turismo de experiência) Com: Cristiano Teles, Luiz Eduardo Passeado e Magali Barbiani Moderadora: Jaqueline Lamounier (Cerrado Experience)

15h às 15h40 – Arena 2 Palestrante: Marcela Saad Tema: Experiências memoráveis, cultura e inovação no turismo (Casos de sucesso no Brasil e no mundo)



16h às 16h40 – Arena 2 Palestrante: Thiago Akira Tema: As últimas tendências do marketing digital no turismo



17h às 17h40 – Arena 2

Palestrante: Natalia Pelissari – GAV Resorts

Tema: Conheça a bela cidade de Salinópolis/PA

Ainda na Expo Turismo Goiás 2024:

Conferência de governanças regionais do turismo das macrorregiões Sudeste e Centro-Oeste

*Evento exclusivo para presidentes e vice-presidentes das Instâncias de Governanças Regionais do Sudeste e do Centro-Oeste

Dia: 05 de julho (sexta-feira)

Horário: 9h às 12h – presencial

Sala: Chapadão do Céu – Centro de Convenções de Goiânia (Acesso pela Rua 4, Centro)

9h às 9h20 – Cerimônia de abertura

Sr. Milton Zuanazzi – Secretário Nacional de Políticas de Turismo do Ministério do Turismo

Sr. Fabrício Amaral – Presidente da Goiás Turismo e Presidente do Fornatur

Sra. Bárbara Blaudt Rangel – Diretora de Ordenamento, Inteligência e Desenvolvimento do Turismo

9h20 às 9h40 – Apresentação dos presentes (Nome/cidade e/ou região/nome da IGR/UF)

9h40 às 10h40 – Explanação e debate sobre o “Ecossistema de Regionalização do Turismo”

Secretário Nacional de Políticas de Turismo

Diretora de Ordenamento, Inteligência e Desenvolvimento do Turismo

10h40 às 11h40 – Sessão de perguntas e respostas

11h40 às 12h – Encerramento

20h – Show de encerramento

