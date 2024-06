14º Serra Wine Week acontece na Região Serrana do Rio de Janeiro (O Serra Wine Week celebra o vinho, aliado à gastronomia e ao turismo de experiência (Foto: Divulgação))

O maior festival de vinhos da Região Serrana está prestes a começar! De 29 de maio a 16 de junho, Petrópolis recebe a 14ª edição do Serra Wine Week (@serrawineweek), um excelente programa para moradores e turistas apaixonados por vinhos e gastronomia aproveitarem o feriadão de Corpus Christi e o Dia dos Namorados.

Durante o evento, o público terá a oportunidade de apreciar rótulos da bebida de diversas nacionalidades em cerca de 20 estabelecimentos da Cidade Imperial, entre restaurantes, bistrôs, delicatessens, hotéis e pousadas, com descontos de até 30%, com preços que variam entre R$59,90 e R$239,90. Experientes sommeliers selecionaram a carta de vinhos junto à importadora parceira Médoc, da cidade de Petrópolis, uma maneira encontrada pela organização do festival de apoiar as empresas locais.

LEIA TAMBÉM: Festival de Cultura e Turismo de Ouro Preto acontece nos próximos dias 5 a 7 de junho

Aproximadamente 3 mil garrafas foram encomendadas para o evento. Entre as opções à venda estão o chileno La Llaveria Selection Cabernet Sauvignon, com preço de mercado, em média, de R$79,90, mas durante o evento custará R$59,90; o argentino Cavas de Crianza Cabernet Sauvignon, que passará de R$174,50 para R$129,90; e o espumante brasileiro Rio Sol Brut, de R$84,90 por R$69,90.

Em paralelo à 14ª edição do Serra Wine Week, acontecem eventos especiais que prometem movimentar ainda mais o turismo na Região Serrana. Em breve, mais informações poderão ser conferidas no site e nas redes sociais @serrawineweek (Instagram e Facebook).

A expectativa da organização é de um aumento de 10% na ocupação hoteleira, o que gerará um incremento de mais de meio milhão de reais com as reservas de hospedagem e a venda de vinhos nos estabelecimentos participantes.

“A cada ano, nos solidificamos como um festival que celebra o vinho, aliado à gastronomia e ao turismo de excelência. É muito gratificante fazermos parte de um mercado tão promissor e que tem tanto ainda para crescer”, pontua o empresário Rogério Elmor, idealizador do Serra Wine Week.

“O Serra Wine Week é uma oportunidade única para os amantes de um bom vinho aproveitarem as promoções de rótulos de vários países. Nosso foco com o evento é aumentar o número de consumidores de vinhos na região, conhecida pelo clima frio e agradável, que tem tudo a ver com o universo da bebida”, ressalta o publicitário e organizador do evento, Felipe Bento, da agência PBLK.

LEIA TAMBÉM: Temporada de observação de baleias inicia no Rio de Janeiro

O Serra Wine Week foi criado por iniciativa de Rogério Elmor, em 2009, com o intuito de solidificar o destino Petrópolis como referência gastronômica nacional e desmistificar o consumo de vinho, levando em consideração todo o processo que envolve a seleção dos rótulos, da viabilidade dos custos até a harmonização.

Bordeaux Itaipava (Foto: Divulgação)

Confira, abaixo, a lista de participantes da 14ª edição do Serra Wine Week e faça sua reserva!

ITAIPAVA e ARREDORES:

2 VALES RESTAURANTE | Estrada Ministro Salgado Filho, 255, Vale do Cuiabá, Petrópolis/RJ.(24) 2222-0753 (@2valesrestauranteedeli)

ANTENOR E FILHOS | Estrada União e Indústria, 12.273, Itaipava, Petrópolis/RJ.

(24) 2222-1482 (@antenorefilhos)

BORDEAUX ITAIPAVA | Estrada União e Indústria, 10.341, Itaipava, Petrópolis/RJ.

(24) 2222-6240 (@bordeauxvinhos)

INTERLÚDIO PIZZARIA | Estrada União e Indústria, 9.430, Itaipava, Petrópolis/RJ.

(24) 2222-0053 (@interludiopizzaria)

LE GIOIE CUCINA | Estrada União e Indústria, 14.124, Condomínio Villa Piemonte, Itaipava/RJ

(24) 99314-4069 (@legioie.itaipava)

MAFFAGIO | Shopping Vilarejo, Estrada União e Indústria, 10.035 – Itaipava, Petrópolis/RJ.

(24) 2222-2853 (@maffagio)

OSTERIA DE LA CAMPANA | Rodovia BR-040, Km 69,2, s/nº, Fazenda Inglesa, Petrópolis/ RJ.(24) 2220-6321 (@osteriadelacampana)

POUSADA PARAÍSO | Estrada Manoel Batista Andrade, 3.515 – Taquaril, Pedro do Rio, Petrópolis/RJ.

(24) 2223-3670 (@pousada_paraiso)

QUITÉRIA TAPAS E DRINKS | Estrada União e Indústria, 10.290, Loja L, Itaipava/RJ.

(24) 99949-9266 (@quiteria_bar)

TRATTORIA QUINTA DO LAGO | BR-040, KM66, Araras, Petrópolis/RJ.

(24) 99289-0859 (@trattoria_quintadolago)

LEIA TAMBÉM: Fuja do calor no feriado de Corpus Christi em Campos do Jordão (SP)

CENTRO e ARREDORES:

CHURRASCARIA E RESTAURANTE MAJÓRICA| Rua do Imperador, 754, Centro, Petrópolis/RJ.

(24) 2242-2498 (@majoricapetropolis)

BORDEAUX IPIRANGA | Avenida Ipiranga, 716, Centro, Petrópolis/RJ.

(24) 2242-5711 (@bordeauxvinhos)

DEL BEEF CENTRO | Praça da Inconfidência, 32, Centro, Petrópolis/RJ.

(24) 2222-4716 (@delbeefsteakhouse)

HOTEL SOLAR DO IMPÉRIO | Avenida Koeller, 376, Centro, Petrópolis/RJ.

(24) 2103-3000 (@hotelsolardoimperio)

MASSAS LUIGI | Praça Rui Barbosa, 185, Centro, Petrópolis/RJ.

(24) 2244-4444 (@massasluigi)

NAS NUVENS | Rua Paula Buarque, Parque São Vicente, Petrópolis – RJ.

(24) 2235-4844 (@nasnuvensoficial_)

PÁTIO BAR | Rua Henrique Dias, 15, Loja 03, Retiro, Petrópolis/RJ.

(24) 99268-5049 (@opatiobar)

PRINCESA ISABEL GOURMET |Avenida Dom Pedro I, 270, Centro, Petrópolis/RJ.

(24) 3065-3133 (@princesaisabelgourmet)

Siga o @portaluaiturismo no Instagram e no TikTok @uai.turismo