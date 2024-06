Valle Nevado abre temporada 2024 nesta sexta-feira (Valle Nevado, a maior estação de esqui da América do Sul, abre na sexta-feira (07/06) (Foto: Divulgação))

Depois da grande quantidade de neve que caiu sobre a Cordilheira dos Andes durante a última nevasca, o centro de esqui, localizado a 3.025 metros de altitude, abrirá suas portas nesta sexta-feira (07 de junho) com grandes expectativas. “Estávamos programados para abrir no dia 21 de junho, mas devido às excepcionais condições das pistas fizemos uma pré-abertura durante o feriado de Corpus Christi com excelentes resultados, e por isso decidimos adiantar a abertura oficial da Temporada 2024 para o dia 7 de junho”, diz Ricardo Margulis, gerente geral do Valle Nevado.

Expectativas para a temporada 2024 do Valle Nevado são altas

Durante os três dias de pré inauguração, o centro de inverno recebeu mais de 3.000 pessoas e as expectativas para a temporada 2024, que começa oficialmente nesta sexta-feira, são muito grandes. “No ano passado fomos o primeiro centro de esqui a abrir (em 28/06/23) e foi um dos melhores invernos da história do Valle Nevado, com quase 250 mil visitas. Esperamos que este inverno seja ainda melhor e estamos prontos para receber 300 mil pessoas, ou seja, 1/3 do total de turistas que vêm para a neve no Chile”, acrescenta Margulis.

Em relação à operação hoteleira, o Valle Nevado espera atingir taxas de ocupação superiores a 90% durante os meses de inverno em seus três hotéis, onde 80% dos hóspedes são estrangeiros, e o público brasileiro é o mais importante, com quase 60% de representatividade, seguidos pelos argentinos, estadunidenses e europeus. “O Hotel Valle Nevado abrirá suas portas no dia 28 de junho, uma semana após dos hotéis Puerta del Sol e Tres Puntas começarem a receber seus hóspedes, a partir do dia 21. Margulis explica que “apesar das primeiras semanas da temporada terem uma ocupação próxima de 100% nos hotéis, ainda existem algumas promoções disponíveis”.

Dos visitantes diários – que sobem para passar o dia no Valle Nevado e voltam para dormir na capital chilena e arredores – cerca de 70% são chilenos e 30% estrangeiros, sendo que destes o Brasil responde por 60%.

Conexão com La Parva

Há algumas semanas, a Mountain Capital Partners (MCP) – sócia majoritária de Valle Nevado desde 2023 – adquiriu o centro de esqui La Parva e a abrangência dos clientes dos dois centros já começa a ser conhecida. Após o anúncio da interconexão de Valle Nevado com La Parva, os titulares dos passes de temporada 2024 poderão esquiar nas duas áreas sem nenhum custo adicional. “Nosso Americas Pass e o La Parva BlackPass permitirão que os esquiadores desfrutem dos dois centros durante o inverno de 2024, a mais importante área de esqui do hemisfério sul”, finaliza Ricardo Margulis. Com 2.023 hectares, 30 teleféricos e 80 pistas, que durante as últimas nevascas receberam mais de 1,20m de neve powder, o dia 07 de junho de 2024 promete entrar para a história do inverno chileno.

As reservas podem ser feitas através do telefone: 0800 892 1047, pelo email reservas@vallenevado.com ou através do site.

