Chile com desconto! Aérea oferece descontos de até 45% neste final de semana

Já está na hora de se preparar para a temporada de esqui no Chile

Chile com desconto para brasileiros! A SKY é uma companhia aérea chilena de baixo custo com 22 anos de história. Está presente em 9 países da América graças às operações nacionais e internacionais de suas filiais no Chile e Peru, com as quais transportou mais de 55 milhões de passageiros até hoje. E para incentivar a Temporada de Neve, a companhia aérea disponibilizará até 26 de maio ofertas especiais. As ofertas consideram voos de ida e volta com taxas e impostos incluídos, sujeitos a disponibilidade.

A companhia aérea fechou o primeiro trimestre de 2024 transportando mais de 207 mil passageiros, considerando todas as suas operações envolvendo o Brasil, superando em 43% o registrado durante o mesmo período de 2023. Além disso, voou mais de 1.300 trechos, um aumento significativo de 53%.

Esse aumento explica a grande aposta que a companhia aérea tem no mercado brasileiro, tendo aumentado seus voos em 41%, passando de 31 por semana nos primeiros três meses de 2023, para operar uma média de 47 frequências semanais no mesmo período deste ano.

A SKY Airline é a low cost Chilena que está viabilizando que o brasileiro viaje pela América do Sul. (Foto: divulgação)

Dessa forma, a companhia aérea se consolida como uma grande opção para que milhões de brasileiros viagem a países como Chile, Uruguai e Peru.

“Estamos confiantes no potencial do mercado brasileiro, por isso investimos tanto no aumento do número de voos e rotas quanto na melhoria da experiência do cliente com o lançamento do programa de fidelização SKY Plus, que é gratuito e oferece benefícios como descontos em cafeterias, hotéis, restaurantes e muito mais”, afirma Julio Solar, Gerente de Estratégia, Rede e Alianças da SKY.

Por isso, viajar para o Chile com desconto nessa próxima temporada de neve e esqui é uma excelente oportunidade para os brasileiros!

