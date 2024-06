Orlando divertido: 26 atrações para crianças de todas as idades (Disney’s Blizzard Beach Water Park (Foto: Walt Disney World))

Conhecida por ser a capital mundial dos parques temáticos, Orlando é considerada por muitos um destino dos sonhos, onde a magia acontece. Toda essa fantasia que o local promove encanta visitantes de todas as idades, e isso é ainda mais vívido para as crianças. De bebês a adolescentes, a cidade proporciona atividades inesquecíveis sem deixar de lado nenhuma faixa etária.

Se nos parques já é possível vivenciar milhares de aventuras ao lado dos seus personagens favoritos, fora deles o destino oferece um leque de oportunidades para momentos únicos, desde alimentar girafas, fazer o seu próprio giz de cera, até mesmo ver o lançamento de um foguete real.

Confira a seguir uma lista de atrações que não podem faltar no roteiro com crianças de todas as idades.

4 atividades em Orlando para bebês de até 3 anos

Parques temáticos

Uma boa notícia para os pais viajantes é que crianças nessa faixa etária têm entrada gratuita na maioria dos parques temáticos e aquáticos, além de outras inúmeras atrações de Orlando. E todos eles possuem espaços adequados para as necessidades do bebê. Um dos mais indicados é o Peppa Pig Theme Park, que conta com atrações interativas que variam entre shows ao vivo até brinquedos apropriados para essa fase. O local também é considerado um Centro de Autismo Certificado, por contar com atrações adaptadas e inclusivas.

Já o encantador Magic Kingdom®Park, do Walt Disney World®Resort, garante uma experiência única para os bebês. Esse parque conta com diversos desfiles, shows e passeios surpreendentes para os pequenos. Os olhos de qualquer criança se iluminam durante as aparições dos personagens pelo parque, incluindo encontros com Mickey e Minnie Mouse, Cinderela, Tico e Teco, Pato Donald, entre outros.

Atrações fora dos parques

O Central Florida Zoo & Botanical Gardens possui mais de 500 animais e é capaz de fascinar qualquer criança apaixonada pelos bichinhos. O local também inclui um Zoológico de Insetos e uma Casa de Répteis, além de ser o lar de nove hectares de jardins nativos. Os bebês ainda irão adorar o Zoológico Infantil Barnyard Buddies, onde poderão conhecer e até alimentar alpacas, cabras e lhamas. A atração também é conhecida pela Wharton-Smith Tropical Splash Ground, uma fonte de água que refresca os visitantes e é cercada por brinquedos infantis.

Os amantes da vida marinha não podem deixar de considerar uma visita ao SeaLife Orlando Aquarium, que faz parte do conjunto de atrações do ICON Park®, espaço localizado na International Drive. O local conta com o único túnel subaquático de 360 graus da Flórida, onde crianças e adultos podem admirar tubarões, cavalos-marinhos, arraias, águas-vivas e muitas outras formas de vida aquática.

8 lugares imperdíveis para crianças de 4 a 9 anos

Parques temáticos

Nessa idade, alguns parques temáticos se tornam ainda mais legais. E que tal experimentar diversões aquáticas em família? O Universal Volcano Bay, um dos três incríveis parques temáticos do Universal Orlando, é um oásis tropical repleto de experiências que oferecem de tudo, desde emoções divertidas até um refúgio para relaxar – tudo em torno de um enorme vulcão de mais de 60 metros, situado bem no centro do parque. Entre as atrações, há toboáguas emocionantes, montanha-russa e cachoeiras, e até mesmo cabanas luxuosas para relaxar entre uma aventura e outra. Outras opções aquáticas em Orlando são o Disney’s Blizzard Beach Water Park, o Disney’s Typhoon Lagoon Water Park, e o Aquatica ®Orlando.

Pirate River Quest (Foto: Legoland Florida Resort)

O Legoland Florida Resort também chama atenção do público nessa faixa etária. Além do parque da Peppa Pig, projetado também para crianças em idade pré-escolar, o complexo conta com um parque inteiramente dedicado aos famosos blocos de montar que fascinam crianças ao redor do mundo. Há aventuras inesquecíveis, como o Pirate River Quest, o Great Lego Race, além da área temática dos tempos medievais vista no Lego Kingdoms, que divertem qualquer um, e brinquedos mais tranquilos, elaborados para crianças dessa idade.

Atrações fora dos parques

Já quem busca um lugar para aguçar ainda mais a criatividade das crianças, o Crayola Experience é uma ótima opção! O espaço dedicado a marca de giz de cera mais famosa do mundo traz diversas atrações focadas no desenvolvimento das crianças. Inspirando a explorarem a tecnologia e a criatividade, o local permite pintar, criar a sua própria embalagem da famosa marca, transformar desenhos em quebra-cabeça, derreter o giz de cera e moldá-lo em qualquer formato, entre outras atividades.

Apenas 45 minutos da área da Disney, o Wild Florida oferece aos visitantes atividades ao ar livre e experiências únicas com a natureza no seu passeio de aerobarco e o parque de safari drive-thru. A atração percorre variados pântanos e rios protegidos que compõem as cabeceiras dos Everglades. As crianças podem ver de longe jacarés, pássaros, águias e diferentes plantações.

Depois do passeio de barco, as famílias podem se divertir com o próprio carro pelo Safari Park. O passeio autoguiado permite que os hóspedes vejam mais de 100 animais exóticos e a vida selvagem nativa da Flórida, como cervos de cauda branca, bisões, vacas cracker, zebras, watusi e órix, entre outros. Os visitantes também podem observar o lago dentro do parque, lar dos jacarés, e alimentar as girafas para uma experiência única.

5 atividades incríveis para crianças de 10 a 12 anos

Parques temáticos

Para pré-adolescentes que são fãs de animações, heróis ou sagas geeks, atrações divertidas nos parques temáticos de Orlando não vão faltar. No EPCOT, na Disney World, as crianças podem se aventurar na Guardians of the Galaxy Cosmic Rewind, a primeira montanha-russa da Disney com lançamento reverso e uma das maiores montanhas-russas cobertas do mundo. Mas a altura mínima para essa atração é de 1,07 metros. Enquanto no Magic Kingdom, os fãs de Avatar vão se sentir nas cenas dos filmes na área inspirada na obra no Pandora – The World of Avatar.

Marvel Super Hero (Foto: Universal Orlando Resort)

Os jovens também podem se aventurar no Marvel Super Hero Island, área localizada no parque Islands of Adventure, da Universal, que tem como tema os super-heróis populares da Marvel Comics. Lá é possível encontrar atrações não só inspiradas no Homem-Aranha, mas também no Incrível Hulk, personagens da série X-Men e Quarteto Fantástico. Vale mencionar que grande parte das atrações possui altura mínima, sendo que crianças menores de 1,22 metros precisam estar acompanhadas por um responsável.

Atrações fora dos parques

O Kennedy Space Center Visitor Complex é um dos passeios mais conhecidos de Orlando. A cerca de uma hora da cidade, na costa leste da Flórida, o local oferece aos jovens interessados em ciência e no espaço uma experiência única de assistir um foguete de verdade ser lançado! A propriedade da NASA permite que os visitantes cheguem perto de um foguete real e assistam o seu lançamento a partir da espetacular vista de uma roda de observação de quase 122 metros de altura.

Orlando Tree Tre (Foto: Divulgação)

Para aqueles que procuram uma experiência desafiadora e inesquecível ao ar livre, o Orlando Tree Trek é o lugar ideal. A atração oferece uma aventura única, que incluem tirolesas, escaladas, corridas e saltos, tudo isso combinado com desafiantes pistas e labirintos de obstáculos, que testam os limites dos visitantes, e a duração é de aproximadamente 3 horas. O parque emprega equipamentos de segurança de última geração para proteção de todos os visitantes.

9 atrações de tirar o fôlego para adolescentes acima de 13 anos

Parques temáticos

Os fãs de ficção científica e aventura vão amar conhecer a Universal Orlando Resort. O complexo conta com dois parques, o Universal Studios Florida e o Universal’s Islands of Adventure, que oferecem diversas atrações temáticas. Uma das mais famosas é o The Wizarding World of Harry Potter ™, onde a experiência é tão imersiva que permite que visitantes embarquem no Hogwarts ™ Express para uma viagem tranquila entre as duas terras. Além de se aventurar nas atrações imersivas do mundo bruxo, é possível aproveitar os divertidos brinquedos com tema da saga, como a Hagrid’s Magical Creatures Motorbike Adventure, a primeira montanha-russa nos EUA a apresentar uma queda livre vertical. A Universal também possui uma área temática do Jurassic Park, que diverte diferentes gerações, e possui uma das montanhas-russas mais famosas e radicais do complexo: a Velocicoaster.

The Wizarding World of Harry Potter ™ (Foto: Universal Orlando Resort)

O parque Hollywood Studios, da Disney, também é uma excelente opção. Com atrações temáticas inspiradas em animações clássicas, como “Toy Story” e “Indiana Jones”, o local também traz uma área inspirada no universo de Star Wars, o Star Wars: Galaxy’s Edge. Nele, é possível encontrar personagens da saga, voar no pedaço de sucata mais rápido da galáxia e customizar o seu próprio sabre de luz.

Atrações fora dos parques

Considerada uma das cidades que mais ofertam entretenimento aos seus visitantes, as atrações fora dos parques surpreendem quando o assunto é diversão. O Dezerland Park conta com diversos fliperamas, bem no clima de nostalgia. O local é famoso pela sua pista de kart, o deck mais longo da Flórida, com quatro níveis de habilidade e velocidade. Outra atração icônica é o Jump Start, salão de trampolins que possui mais de mil metros quadrados de diversão, aventura e emoção.

As famílias que amam esportes têm motivos de sobra para visitarem Orlando. No Campus Nacional da Associação de Tênis dos Estados Unidos (USTA), os entusiastas de todas as idades e níveis de habilidade têm a oportunidade de assistir, aprender e jogar em uma das maiores instalações de tênis do mundo. Já os fãs de basquete, futebol e futebol americano não podem deixar de visitar os estádios em Orlando. Sede dos times Orlando City Soccer Club e Orlando Pride, o ultramoderno Exploria Stadium é um dos lugares mais incríveis para assistir a jogos da MLS e NWSL, além de outros eventos relacionados. Ainda no centro da cidade, o Amway Center hospeda o Orlando Magic, equipe parte da NBA e que joga um mínimo de 44 partidas em casa anualmente.

