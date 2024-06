Aproveite o inverno no Centro-Oeste para praticar ecoturismo (Além de sua beleza natural, a Lagoa Misteriosa é reconhecida por seu compromisso com a sustentabilidade (Foto: Leonardo Mércia))

O ecoturismo tem ganhado cada vez mais destaque no Brasil, especialmente em regiões como o Mato Grosso do Sul, que são conhecidos pela rica biodiversidade e paisagens naturais deslumbrantes. De acordo com informações do Ministério do Turismo, a procura por destinos que oferecem uma interação consciente e respeitosa com a natureza tem crescido, atraindo visitantes interessados em explorar o Pantanal e as belezas subaquáticas de Bonito, por exemplo. O interesse crescente por essa região reflete uma tendência mais ampla de valorização do turismo responsável e engajado com a preservação dos recursos naturais.

LEIA TAMBÉM: Mato Grosso do Sul e as diversas formas de conhecer o Pantanal

O Mato Grosso do Sul é conhecido como o coração do ecoturismo no Brasil. A estação mais fria do ano no Pantanal oferece uma inesquecível experiência para os amantes da natureza e da aventura. Neste período, a região se destaca com atividades ao ar livre que aproveitam o friozinho e a menor incidência de chuvas, deixando de lado uma das principais preocupações dos visitantes: se os passeios vão ser tão bons quanto no verão. Vale destacar que o inverno é uma ótima época para observar a fauna, já que muitos animais estão mais ativos e as paisagens naturais são igualmente deslumbrantes.

Durante o inverno, com o clima ameno, com temperaturas que podem chegar a níveis negativos, fazendo com que o visitante presencie geadas em algumas áreas. Esse período de menor visitação turística permite uma exploração mais tranquila dos atrativos naturais, como as águas cristalinas de Bonito e os passeios de observação de vida selvestre no Pantanal, com menor concorrência e preços mais acessíveis. A vegetação predominante inclui o cerrado e florestas tropicais, que se misturam de forma impressionante ao longo do estado.

Para aqueles que buscam uma experiência segura e bem conduzida para a prática de ecoturismo, as empresas filiadas à Associação Brasileira das Empresas de Turismo de Aventura (Abeta) estão comprometidas com a qualidade e a sustentabilidade. Dessa forma, é viável aproveitar aventuras autênticas e conscientes, que contribuem para a preservação ambiental e o desenvolvimento da comunidade local.

LEIA TAMBÉM: Conheça Bonito (MS) com temperaturas amenas

Conheça algumas atividades para aproveitar o inverno no MS

Baía das Pedras, com atividades perfeitas para o inverno (Foto: Divulgação)

O Hotel Fazenda Baía das Pedras, situado em Nhecolândia, proporciona aos visitantes uma imersão completa na cultura e na biodiversidade pantaneira. O local oferece uma variedade de atividades que são perfeitas para o clima de inverno. Os visitantes podem participar de safáris fotográficos, onde a vegetação menos densa aumenta a chance de avistar animais nativos como capivaras, jacarés e uma diversidade de aves. Os passeios a cavalo permitem explorar a vastidão do Pantanal de uma maneira autêntica, adequada para todas as idades e níveis de habilidade.

A pesca esportiva ganha um charme especial no inverno, com as águas mais baixas e claras, ideal para a pesca. As caminhadas e trilhas ecológicas convidam os mais aventureiros a se aventurar pelas rotas naturais, desfrutando da paisagem sem o desconforto das chuvas pesadas. Além disso, o hotel organiza noites de observação astronômica, aproveitando os céus claros e a mínima poluição luminosa da região.

A Lagoa Misteriosa: um espetáculo no outono e inverno

A Lagoa Misteriosa, localizada em Jardim, é um destino de ecoturismo notável por suas águas cristalinas e profundidade indeterminada, atraindo visitantes com a promessa de uma experiência natural única. O local oferece duas formas de exploração: flutuação na superfície ou mergulho com cilindro, ambos acompanhados por guias experientes para garantir segurança e uma experiência memorável. A melhor época para visitar é entre abril e outubro, durante a chamada Temporada Azul, quando as águas estão especialmente claras e azuis.

LEIA TAMBÉM: Nascente Azul: atrativo em Bonito é exemplo de acessibilidade aprovado por especialistas

Além de sua beleza natural, a Lagoa Misteriosa é reconhecida por seu compromisso com a sustentabilidade, ostentando a Certificação Climate Positive pela Green Initiative e a Certificação de Empreendimento Turístico Sustentável – na categoria Ouro – pela Green Destinations. Estas certificações destacam o esforço do local em neutralizar suas emissões de carbono e promover a preservação da biodiversidade local. Recentemente, a área foi designada como Reserva Particular do Patrimônio Natural, consolidando ainda mais seu papel na conservação ambiental e no turismo sustentável.

Siga o @portaluaiturismo no Instagram e no TikTok @uai.turismo