Confira promoções em 3 parques naturais para o feriado de Corpus Christi (Pico das Agulhas Negras no Parque Nacional do Itatiaia. (Foto: Daniel Toffoli))

Para quem quer aproveitar o feriado de Corpus Christi em contato direto com a natureza, a biodiversidade e o rico patrimônio histórico-cultural nacional, três parques naturais brasileiros vão manter preços e condições especiais. A iniciativa é da Parquetur, uma das maiores operadoras do setor de concessões de parques naturais no Brasil, visando incentivar a visita e estimular a conscientização do público sobre a importância do trabalho que vem sendo realizado nas unidades de conservação para a construção de um futuro mais sustentável. Confira:

Caminhos do Mar, em São Paulo

Localizada no Parque Estadual Serra do Mar, Caminhos do Mar é uma Unidade de Conservação criada com a finalidade de assegurar a integral proteção ao patrimônio biológico da Mata Atlântica, e ao mesmo tempo oferecer serviços que incentivem a educação ambiental e a integração das pessoas com a natureza. Além da riqueza natural, conta com um importante acervo cultural e histórico com monumentos erguidos em 1922 em homenagem ao centenário da Independência do Brasil. Integra ainda, desde o ano passado, a tirolesa Voo da Serra, que percorre um trajeto de 500 metros a uma altura de 110 metros do solo.

Promoção na Tirolesa Voo da Serra:

Durante a semana:

Ingresso do parque + Voo duplo + Transporte interno: R$ 75 (o valor original é: R$ 95)

Ingresso do parque + Voo exclusivo + Transporte interno: R$ 105 (o valor original é: R$ 135)

Fim de semana:

Ingresso do parque + Voo duplo + Transporte interno: R$ 99 (o valor original é: R$ 124)

Ingresso do parque + Voo exclusivo + Transporte interno: R$ 139 (o valor original é: R$ 184)

Além disso, na compra de qualquer combo, o visitante ganha R$ 10 de desconto no estacionamento.

Promoção válida de 30/05 a 30/06

*Campanha válida para compra de ingressos nas categorias voo exclusivo e voo duplo para os voos realizados no período de 30 de maio a 30 de junho de 2024 e compra exclusiva através dos sites www.voodaserra.com.br ou www.caminhosdomar.com.br. Promoção não cumulativa com outras promoções. Desconto de R$ 10 para estacionamento aplicado automaticamente conforme compra de combo. A utilização do ingresso é válida apenas para o dia selecionado para visita no ato da compra, sem direito a reembolso e conforme limite de 200 unidades por dia. Eventos climáticos como chuva e neblina não garantem direito ao reembolso.

LEIA TAMBÉM: Chile com desconto! Aérea oferece descontos de até 45% neste final de semana

Parque Nacional do Itatiaia, no Rio de Janeiro

Criado em 1937, é considerado o 1º Parque Nacional do Brasil. Localizado na Serra da Mantiqueira, contempla os municípios de Itatiaia e Resende, no Estado do Rio de Janeiro, além de Bocaina de Minas e Itamonte, no Estado de Minas Gerais. Em seu ponto culminante, conhecido como Pico das Agulhas Negras, a área apresenta uma altitude que varia entre 600 e 2.791 metros, com um relevo formado por montanhas e diversas elevações rochosas. Já na parte baixa é possível visualizar uma vegetação impressionante, composta por cursos d’água e uma série de espaços próprios para que os visitantes possam se refrescar.

Promoção para o feriado de Corpus Christi:

Entrada Inteira: R$ 32

Meia-entrada: R$ 16

Entorno: R$ 3

Promoção válida exclusivamente para o dia 2 de junho

*Campanha válida para compra de ingressos avulso inteira, meia-entrada e entorno para visitas realizadas no dia 2 de junho de 2024 com compra através do site www.pnitatiaia.com.br ou bilheteria. O ingresso promocional é pessoal, intransferível e conforme o limite de 200 unidades por dia. Promoção não cumulativa com outras promoções. A utilização do ingresso é válida apenas para o dia selecionado para visita no ato da compra, sem direito à reembolso. O desconto não se aplica para estacionamento e hospedagem.

LEIA TAMBÉM: Temporada de observação de baleias inicia no Rio de Janeiro

Parque Estadual do Ibitipoca, em Minas Gerais também oferece condições especiais para o feriado de Corpus Christi

Situado no coração da Serra do Ibitipoca – uma ramificação da Serra da Mantiqueira – é uma área protegida, com 1.488 hectares, dividindo as águas dos rios Grande e Paraíba do Sul. Integra ampla área verde, pertencente ao Domínio Atlântico (Bioma Mata Atlântica), composta por florestas nebulares, campos de altitude e campos rupestres, que se desenvolveram em espaços rochosos.

Promoção:

Desconto de 15% no restaurante/lanchonete O Limoeiro. Promoção válida exclusivamente para o dia 2 de junho.

Parquetur faz a gestão de parques naturais e oferece descontos para o feriado de Corpus Christi

A Parquetur é uma empresa brasileira e uma das maiores concessionárias do setor de parques naturais no Brasil, que presta serviços de apoio aos visitantes dos parques, com foco na conservação e na proteção da natureza e grande atuação na educação ambiental.

Atua na administração do uso público do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, em Goiás; do Parque Nacional do Itatiaia, no Rio de Janeiro; do Parque Estadual do Ibitipoca, em Minas Gerais; e do Caminhos do Mar, em São Paulo, que faz parte do Parque Estadual Serra do Mar.

Também detém a concessão do Parque Nacional da Chapada dos Guimarães, no Mato Grosso, e do Parque Estadual do Itacolomi, em Minas Gerais, cujos processos de administração do uso público estão em fase de implementação e que passarão a ser operados pela Parquetur em breve.

A proposta da Parquetur é (re)encantar as pessoas a partir de uma abertura gentil e imersiva da natureza, promovendo maior acessibilidade ao público visitante destas áreas, conservando a biodiversidade, indo além do Ecoturismo e colocando a natureza como protagonista e como um recurso a ser conservado e valorizado.

Siga o @portaluaiturismo no Instagram e no TikTok @uai.turismo