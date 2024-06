Fazzenda Park Resort prepara programação recheada para as férias de julho (Foto: Divulgação)

De 14 a 31 de julho, o Fazzenda Park Resort, localizado em Gaspar, no Vale do Itajaí (SC), está preparado para receber as férias escolares em grande estilo, oferecendo uma ampla variedade de entretenimento e lazer para todos os hóspedes. Este paraíso é o destino ideal para uma temporada divertida, cheia de atividades para toda a família.

Para as crianças, o resort preparou uma série de oficinas criativas, incluindo slime, circo, biscuit, culinária e até jardinagem. Além dessas oficinas, os pequenos poderão participar de atividades lúdicas com personagens queridos, como as mascotes do resort, Gasparinho e Krinabella. As crianças maiores, com mais de 9 anos, também terão muitas opções de diversão, como a popular Torta na Cara, a desafiadora Ponte Maluca e as emocionantes atividades de terror.

Atrações para adultos e crianças no Fazzenda Park Resort durante as férias de julho

Os adultos também têm muito a aproveitar no Fazzenda. Além de um spa com serviços adicionais para relaxamento, há um programa radical repleto de esportes, atividades na piscina, dança, desafios e trilhas animadas guiadas pela equipe dos Fazzendásticos.

“Nossa equipe se dedicou para criar atividades que agradam todas as idades e gostos. Para as crianças, preparamos uma programação recheada de brincadeiras, jogos, oficinas e muita diversão com nossos personagens temáticos. Já os adultos poderão relaxar nas piscinas aquecidas, curtir atividades que o resort já disponibiliza e ainda aproveitar as delícias da programação de Festa Julina, que estará disponível até o final de julho”, conta Mayara Testoni, gerente de lazer do Fazzenda.

A programação de julho é ainda mais especial com a tradicional Festa Julina, que é realizada todas às segundas, quintas e sábados do mês. Os hóspedes poderão desfrutar de quermesses, casórios caipiras, mesas de doces e um grande arraiá Fazzenda.

Para completar, a temporada contará com diversos shows encantadores, como o Show do Gasparinho, o Espetáculo Sítio do Pica Pau Amarelo, o Show Fazenda Wille e apresentações de palhaços. À noite, a diversão continua com bailes animados por música ao vivo, o Mundo Jurássico e muito mais.

As atrações são distribuídas ao longo da semana. Para mais informações dos pacotes disponíveis, acesse o site da Fazzenda ou ligue para 47 3397.9000.

