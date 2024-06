Shopping Estação BH entra no clima do São João com programação gratuita para crianças e adultos - (crédito: Uai Turismo)

Olha a cobra… É mentira! O mês de junho começou e com ele um longo período de festas que agitam os quatro cantos do Brasil. Por aqui, as celebrações se espalham por diversos bairros, escolas, estabelecimentos comerciais e tantos outros lugares que recebem o público ao som de muito forró, quentão, maçã do amor, pé de moleque e muitos outros símbolos que marcam essa festividade. No Shopping Estação BH, a festança vai durar todo o mês de junho, com ações especiais voltadas tanto para a criançada, com diversas atividades promovidas pelo projeto “Arraial Kids”, quanto para os adultos, que poderão desfrutar de programação musical especial aos fins de semana.

No próximo sábado (8), das 13h às 16h, a praça de alimentação do mall recebe uma apresentação ao vivo do cantor Márcio Lopes, que irá levar músicas típicas dessa época do ano para o público presente no local. Nos sábados seguintes, dias 15, 22 e 29 de junho, outros artistas vão tocar os clássicos do forró e das quadrilhas transformando o segundo piso do shopping em um autêntico “arrasta pé”.

Aos domingos, será a vez da criançada entrar na roda e se jogar nas atrações do Arraial Kids. Durante os dias 16, 23 e 30 de junho, oficinas criativas, contação de histórias folclóricas e diversas brincadeiras juninas, incluindo as mais conhecidas como corrida de saco, ovo na colher e pescaria, vão garantir a diversão dos pequenos das 15h às 17h, na praça central de eventos, localizada no primeiro piso do shopping. No próximo domingo (9), o público infantil poderá participar de uma oficina de bandeirinhas de tecido, com a criação dos objetos aproveitando retalhos que seriam descartados. Para participar das atividades será necessário retirar os acessos gratuitamente pela plataforma Sympla. Anarriê!

Confira a programação junina Shopping Estação BH

Estação Musical

Data: sábados (1, 8, 15, 22 e 29 de junho)

Horário: 13h às 16h

Atrações:

08/06 – Márcio Lopes

15/06 – Samuel Campanha

22/06 – Samuel Campanha

29/06 – Mariana Dias

Arraial Kids

Data: domingos (9, 16, 23 e 30 de junho)

Horário: 15h às 17h

09/06 – Oficina de bandeirinhas de tecido | Criação de bandeirinhas juninas com retalhos de tecido

16/06 – gincanas – Jogo das argolas, pescaria, boca do palhaço, tomba lata, rabo do burro e pintura facial

23/06 – Recreação com brincadeiras juninas | Corrida de saco, ovo na colher e pescaria

30/06 – Fantoche | duas apresentações de 15h às 16h e 16h às 17h

O Shopping Estação BH fica localizado na Avenida Cristiano Machado, 11833 – Vila Clóris

