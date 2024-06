Férias de julho: Grupo Menos é Mais e Matheus Fernandes apresentam shows exclusivos no resort Le Canton (RJ) (Foto: Divulgação)

Uma noite inesquecível de muita animação, recheada com alguns dos maiores hits do pagode, do forró e do sertanejo atual. É o que prometem o grupo Menos é Mais e o compositor Matheus Fernandes, que, no dia 6 de julho, sobem a Serra do Rio para apresentar show memoráveis no resort Le Canton, em Teresópolis, na Região Serrana do Rio.

O evento é o grande destaque do fim de semana de 5 a 7 de julho, que contará com um pacote especial com diárias a partir de R$ 1.500 + taxa (duas noites, no mínimo) com possibilidade de pagamento em até 12x com as duas atrações incluídas. Os shows serão realizados numa ampla área verde do Le Canton, preparada especialmente para a ocasião. No intervalo entre as apresentações, o público poderá aproveitar todo o clima de uma cidade cinematográfica medieval por meio de vivências e jogos.

Grupo Menos é Mais e Matheus Fernandes no Le Canton

Grupo de pagode criado em Brasília, em 2016, o Menos é Mais possui um repertório animado, e sua página no YouTube acumula mais de 4,6 bilhões de visualizações. Com seu penúltimo álbum, batizado de “Confia” e lançado em dezembro de 2022, a banda entrou no top 10 dos álbuns mais ouvidos no Spotify. Em 2023, lançou o projeto “Virado no Pagode” que contou com nove faixas inéditas e participações de grandes artistas, como Anitta, Luísa Sonza e Xand Avião.

Já o cantor e compositor cearense Matheus Fernandes é oriundo do forró e costuma misturar elementos do sertanejo e trazer batidas eletrônicas em suas músicas. Canções como “Mulherada na Lancha”, “Chama o Samu” e “Alta Loucurinha” são alguns dos grandes sucessos do artista.

“Nos últimos anos o Le Canton vem investindo em apresentações de grandes nomes da música brasileira. Artistas de peso, como Lulu Santos, Ferrugem, Roupa Nova e Zé Ramalho já passaram pelo hotel. Por isso, nos sentimos mais do que preparados para oferecer a hóspedes e visitantes estes novos show. É com orgulho enorme que chegamos até aqui. Estou certa de que as apresentações serão um enorme sucesso”, afirma a CEO do Le Canton, Mônica Paixão.

Le Canton

O Le Canton fica localizado na Rua Antônio da Silva, 300, Vargem Grande, Teresópolis, RJ

Mais informações: 21 99946-2326 ou pelo site.

