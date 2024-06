Hotel no Centro de São Paulo oferece brunch especial para participantes da Parada do Orgulho LGBTQIAPN+ - (crédito: Uai Turismo)

No próximo domingo, 2 de junho, São Paulo recebe a 28ª edição da Parada do Orgulho LGBTQIAPN+, considerada a maior do mundo. Neste ano, o evento contará com mais de 50 atrações em um desfile de 16 trios elétricos, a partir das 10h, com shows de Glória Groove e Pabllo Vittar, entre outros artistas. Pela primeira vez desde 1997, a Parada será realizada do lado ímpar da Avenida Paulista devido a obras na região.

O B&B HOTEL Luz, localizado no centro da cidade, com fácil acesso à Avenida Paulista e proximidade ao metrô Luz, que está ligado às linhas azul, amarela, vermelha e rubi, oferece no dia da Parada, das 10h30 às 14h, um brunch temático aberto ao público no restaurante do hotel. Pelo valor de R$50 por pessoa, os visitantes têm acesso, à vontade, a um cardápio de finger foods e mimosas. O evento ainda vai contar com o DJ Anndy Becker, que garante a trilha sonora para animar o “esquenta” para o evento.

Imagem do espaço onde o brunch será realizado no B&B HOTEL São Paulo Luz (Foto: Divulgação)

Para participar do brunch, é possível entrar em contato com a Central de Reservas da rede hoteleira, pelo telefone (11) 3312-5300, ou efetuar a compra direto na unidade que fica na Rua Florêncio de Abreu, 752 – Centro Histórico de São Paulo. Para quem ainda não se programou e precisa de um local para ficar em São Paulo, o B&B HOTEL Luz tem quartos disponíveis, com diárias a partir de R$405.

