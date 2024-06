É em Santa Cruz de Cabrália que começa a temporada junina na Bahia: Conheça o Tonhão (Show do Raí do Saia Rodada no Tonhão 2024 (Foto: Uai Turismo))

Localizada na Rota do Descobrimento, no sul da Bahia, Santa Cruz de Cabrália é uma cidade repleta de história. Foi na localidade que aconteceu a primeira missa do país e é também por lá que acontece a primeira festa junina da Bahia, que dá o start na temporada junina em solo baiano. O Tonhão, festa dedicada a Santo Antônio – o santo casamenteiro -, acontece normalmente no primeiro final de semana de junho, contando sempre com grandes atrações.

O evento começou em 2017 e hoje já é um das mais tradicionais festas juninas do Sul da Bahia, causando mais movimento na região que o carnaval. A festa é seguida pelo São João de Porto Seguro, que acontecerá entre os dias 21 e 29 de junho, e o Pedrão de Eunápolis, que neste ano de 2024 foi cancelado visando utilizar o investimento em outras áreas do município.

Show do Mano Walter (Foto: ASCOM Santa Cruz de Cabrália)

O Tonhão de 2024 aconteceu nos dias 31 de maio e 1 de junho e se mostrou um verdadeiro sucesso, com uma média de público de 20 mil pessoas por dia, que não desanimaram nem mesmo nos momentos em que a chuva se fez presente. Anualmente, o evento acontece de forma gratuita, com uma estrutura completa para beneficiar moradores e turistas que decidem apreciar os shows, com uma belíssima decoração junina e barraquinhas espalhadas por toda a localidade.

No dia 31 de maio subiram ao palco Romildo Show, seguido de Mano Walter, indicado ao Grammy Latino de Melhor Álbum Sertanejo em 2019, que fez um show de hits. Na sequência e levando o público ao delírio, Raí Saia Rodada e para finalizar a noite, uma das bandas mais tradicionais de forró do país, Mastruz com Leite, indicada ao Prêmio da Música Brasileira 2024.

No sábado (01/06) as vozes que encantaram o público foram as do artista local Jonas Braz, seguida da Cacau com leite, banda baiana com mais de 30 anos de sucesso, que fez um show de prestígio. Em seguida, subiu ao palco a grande atração da noite, o também baiano Thiago Aquino, debaixo do chuva, descalço e muito animado, o cantor fez um show memorável e encerrando a noite, o cantor Gui de Paula.

Show do Thiago Aquino (Foto: ASCOM Santa Cruz de Cabrália)

O Prefeito de Santa Cruz Cabrália, Agnelo Santos, ao lado da primeira-dama, Lauren Lélis, foram os grandes anfitriões do evento e fizeram um balanço de mais essa edição do Tonhão. “Fizemos mais uma festa linda, inesquecível, que entra pra história da cidade. Trouxemos artistas de qualidade, uma estrutura de ponta e nem a chuva desanimou o público”, afirmaram, agradecendo a presença de todos e todas.

