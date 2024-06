Conheça os 5 destinos de Minas Gerais mais buscados para o feriado de Corpus Christi (Foto: Ouro Preto/ Pixabay)

O Brasil tem centenas de roteiros atrativos quando o assunto é turismo. Segundo estudo do Fórum Econômico Mundial, divulgado em 21 de maio, o país ficou em 26º lugar no ranking do Índice de Desenvolvimento de Viagens e Turismo. Essa é a melhor posição conquistada entre os países da América Latina.

Seja pelas cidades históricas, montanhas, cachoeiras e gastronomia, Minas Gerais se destaca entre os destinos turísticos brasileiros, por isso é um dos mais procurados tanto para viagens mais longas, quanto para períodos mais curtos, como é o caso de 30 de maio, em que muitas cidades emendam o feriado de Corpus Christi e ganham dias de descanso prolongados.

A DeÔnibus, marketplace de passagens rodoviárias, apurou os destinos mais buscados em Minas Gerais para embarque nos dias 29 e 30 de maio, véspera e data oficial do feriado. As cidades que mais tiveram buscas para viajar no período foram: em 1º lugar a capital Belo Horizonte; 2º Juiz de Fora; 3º Uberlândia; 4º Ouro Preto e 5º Além Paraíba.

O levantamento de destinos mais buscados para o feriadão também considerou o top 5 nacional. Neste ano, São Paulo, Rio de Janeiro e Curitiba lideram a lista, seguidos por Belo Horizonte e Goiânia.

