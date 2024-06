De Lisboa a Florianópolis: TAP lança nova rota (A partir de hoje, os bilhetes para os voos entre Florianópolis e Lisboa já estão disponíveis (Foto: Divulgação))

A TAP Air Portugal vai voar para Florianópolis, capital do Estado de Santa Catarina, no sul do Brasil. A partir de dia 3 de setembro de 2024, a Companhia aérea vai oferecer três voos semanais entre Lisboa e o Aeroporto Internacional de Florianópolis – Hercílio Luz.

A escolha de Florianópolis como o 12º destino da TAP no Brasil, vai permitir continuar a desenvolver a estratégia de diversificação no mercado mais importante da TAP, reforçando junto dos brasileiros a conveniência geográfica de Portugal como porta de entrada para mais de 50 destinos na Europa.

LEIA TAMBÉM: Air France anuncia início de operações em Salvador

A TAP vai operar para Florianópolis, em Santa Catarina, utilizando a aeronave Airbus A330-200 que transporta 269 passageiros, 244 em classe Económica e 25 em Executiva. O voo vai ter a duração de cerca de 11h.

Os voos entre Lisboa e Florianópolis operam às terças, quintas e sábados, com partida de Lisboa entre as 10:10 e as 10:50 e chegada a Florianópolis entre as 17:15 e as 17:55. No sentido inverso, os voos partem da capital de Santa Catarina entre as 19:35 e as 20:40 e chegam à capital portuguesa entre as 9:50 e as 10:55 do dia seguinte.

A partir de hoje, os bilhetes para os voos entre Florianópolis e Lisboa já estão disponíveis no site da TAP e nos agentes de viagens, com preços promocionais de ida e volta a partir de USD 649 (taxas inclusas).

Para Luís Rodrigues, CEO da TAP, “o lançamento do voo para o Estado de Santa Catarina já estava a ser avaliado e estudado há algum tempo. Para a TAP, é muito importante termos conseguido antecipar o lançamento desta nova rota para um período em que, devido ao estado de calamidade no Rio Grande do Sul e encerramento do aeroporto de Porto Alegre, o Sul do Brasil tanto precisa”.

“Um aumento de oferta para o nosso maior mercado, que é o Brasil, é algo normal e desejado por nós. Com esta nova rota, a TAP reforça o compromisso de continuar a investir para ser a companhia aérea europeia preferida dos clientes brasileiros”, conclui LuÍs Rodrigues.

LEIA TAMBÉM: Próximo destino: Porto e Gaia, em Portugal

“Esta nova fase que estamos vivendo em Santa Catarina reflete em boas notícias como a de hoje. Isso é uma conquista para Santa Catarina e para os catarinenses, que possuem relações importantes com a Europa. Receber um voo da TAP é sinal de prestígio e confiança nesta nova fase que vive o estado. Além disso, iremos potencializar ainda mais a experiência turística em nosso estado, recebendo portugueses e todo povo europeu em nossa terra e vamos ampliar as oportunidades de negócios em nossa relação comercial que pode crescer ainda mais. Faremos um importante intercâmbio de ideias e conhecimentos para levar e atrair negócios, através de feiras, congressos e parcerias. Não tenho dúvida de que é um grande acerto da TAP, mas também é um divisor de águas na história de Santa Catarina afirma Jorginho Mello – Governador do Estado de Santa Catarina.

“Temos conversas constantes com a TAP e estamos honrados em sermos o aeroporto escolhido pela cia aérea para conectar o Sul do Brasil. O Floripa Airport está pronto para atender com qualidade essa nova operação, que já vinha sendo planejada dada a força da demanda de passageiros para este voo. Uma parceria que tem tudo para ser forte e duradoura” observa Ricardo Gesse, CEO da Zurich Airport Brasil.

Para Catiane Seif – Sec. de Estado Adj do Turismo – SC, “é com imensa felicidade que anunciamos a nova rota aérea Florianópolis-Lisboa. Esta conquista é fruto de um forte trabalho do governo do Estado de Santa Catarina, capitaneado pelo governador Jorginho Mello e os parceiros Floripa Airport e TAP Air Portugal. Esse voo foi muito ansiado pela população, pois ele proporciona uma conexão direta que facilita o fluxo de turistas entre os dois destinos. Para Santa Catarina, essa ligação direta com a capital portuguesa traz o desafio de promovermos nossas belezas naturais, cultura rica e hospitalidade ao mercado europeu. Chegou a vez da Europa viver um estado de alegria. TAP Portugal, bem-vindos à Santa Catarina!

LEIA TAMBÉM: Ecoturismo, tranquilidade e até neve: conheça Urubici, em Santa Catarina

O Secretário de Estado de Portos, Aeroportos e Ferrovias – SC, Beto Martins afirma que está “Feliz em poder participar e contribuir com este projeto que será um marco para o desenvolvimento turístico e econômico de Santa Catarina. O ano de 2024 entrará para história como o período em que nos conectamos diretamente com América do Norte e Europa. Serão outros tempos e devemos todos nos preparar para fazer deste momento algo perene e exitoso.”

A nova rota para Florianópolis permite à TAP manter o nível de oferta de voos recorde durante o verão europeu, apesar da suspensão dos voos para Porto Alegre. Nesse período, a TAP oferece 95 voos semanais, uma média de mais de 13 voos por dia, com saídas de 11 capitais de estados brasileiros.

A TAP foi eleita, por 10 anos consecutivos, a Companhia Aérea Líder da Europa para a América do Sul pelos World Travel Awards em reconhecimento ao seu serviço de excelência. Além disso, recebeu o MICE Award como Melhor Companhia Europeia.

A Companhia voa diretamente de São Paulo, Rio de Janeiro, Belém, Belo Horizonte, Brasília, Fortaleza, Natal, Maceió, Porto Alegre, Recife, Salvador e Florianópolis, para Lisboa, além de ligar o Porto a São Paulo e ao Rio de Janeiro. No total, são 12 cidades do Brasil (14 rotas, de Lisboa e Porto) que a TAP liga diretamente a Portugal.

Siga o @portaluaiturismo no Instagram e no TikTok @uai.turismo