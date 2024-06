Sintra: celebre o Dia dos Namorados na Capital do Romantismo (Sintra constitui um local privilegiado por excelência, de inegável beleza natural e de interesse cultural, sendo ideal para quem deseja curtir momentos inesquecíveis na melhor companhia (Foto: Getty Images))

O dia mais romântico do ano está chegando e para tornar essa data ainda mais especial, a dica é surpreender presenteando com uma viagem a dois até Sintra, um dos destinos mais românticos da Europa, situado a apenas 30 km de Lisboa.

Com a sua imponente serra salpicada de palácios, igrejas e vinhedos que se estendem, a oeste, até ao Oceano Atlântico, e pelas aldeias que colorem, ao norte, a zona rural, sob um clima predominantemente ameno, Sintra constitui um local privilegiado por excelência, de inegável beleza natural e de interesse cultural, sendo ideal para quem deseja curtir momentos inesquecíveis na melhor companhia. Não por acaso, toda essa inspiração romântica faz da região um dos principais destinos escolhidos por turistas que desejam se casar no exterior, além é claro, dos próprios portugueses.

Para começar a visita, nada melhor do que passear a pé ou mesmo de charrete pelo centro da Vila, admirar a serra e ainda sentir o ar puro da natureza, rodeada por jardins com diversas espécies de plantas, lagos, fontes, cascatas, capelas e palacetes. Para embalar ainda mais os corações, vale viajar pelo romantismo do século passado a bordo do “Eléctrico”, que liga Serra a Colares, até a Praia das Maçãs, num percurso sinuoso e panorâmico, rodeado pela vegetação verde e pela tranquilidade da percepção do mar.

Eleita “Patrimônio Mundial da Humanidade” pela UNESCO, na categoria “Paisagem Cultural”, Sintra apresenta uma harmoniosa combinação entre a natureza e o patrimônio edificado, inspirando os amantes da história e da arquitetura romântica regional. Dentre as principais atrações, estão o Parque e o Palácio Nacional da Pena — classificado entre os dez “castelos mais impressionantes do mundo” pelo TripAdvisor — e os Palácios Nacionais de Sintra e de Queluz. Já, instalados em plena floresta e cercados por jardins luxuosos, os destaques vão para os Palácios de Monserrate e da Regaleira, além do Chalet da Condessa d’Edla, do Palácio e Jardins de Seteais e do Castelo dos Mouros, onde os visitantes podem apreciar do alto as belas paisagens da região.

Palácio Nacional de Sintra (Foto: visitlisboa.com)

Diversas outras opções culturais, como o Museu de História Natural, o Convento dos Capuchos, o Centro Interpretativo Mitos e Lendas, o Museu Arqueológico de São Miguel de Odrinhas e, mais recentemente, o Museu das Artes (MU.SA), também impressionam. Assim como as encantadoras Praias de Sintra, cujo ar puro e a beleza da serra, por si só são motivos suficientes para visitá-las. Adraga, Praia Grande e das Maçãs possuem imensos areais e ondas excelentes, que convidam tanto para uma caminhada, quanto para um banho de sol ou de mar. A poucos minutos do Cabo da Roca, está a mítica Praia da Ursa, onde é possível conhecer sua lenda e, com calçados apropriados, se aventurar na descida. A tranquilidade e a vista singular desta praia compensam o esforço. Mas se a intenção for apenas relaxar de mãos dadas nas purezas das águas atlânticas, as piscinas naturais da Praia Grande e da pitoresca Vila das Azenhas do Mar são ótimas pedidas.

Compondo toda essa atmosfera romântica, Sintra também conta com uma diversidade gastronômica requintada, com inúmeros restaurantes, cafés e bares com ambientes bem intimistas para serem curtidos a dois. De preferência, ao som do fado romântico que, quando cantado com alma e emoção, é capaz de derreter até os corações mais firmes. Voltando à culinária, a região é famosa pelo vasto cardápio de peixes e mariscos que, harmonizam-se facilmente com os melhores vinhos locais, além de seus deliciosos doces, como os típicos travesseiros, as queijadinhas, os pasteis e as nozes de Galamares.

Para fechar a programação, nada como uma noite especial num luxuoso palácio do século XVIII, situado na Vila, entre os mais belos jardins das colinas. Com vista privilegiada para a serra e o mar, o hotel Tivoli Palácio de Seteais dispõe de mobiliários, quartos e salões deslumbrantes, decorados com pinturas e tapeçarias ímpares, oferecendo uma experiência única e inesquecível a todos os apaixonados.

