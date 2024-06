Roda Canela reabre ao público no feriado de Corpus Christi (Foto: Divulgação)

A Roda Canela, a primeira roda-gigante da Serra Gaúcha, reabre suas portas ao público nesta quinta-feira, 30 de maio, no feriado de Corpus Christi. Após um breve período de fechamento em função das fortes chuvas no Estado, o atrativo estará novamente em operação, com horário de funcionamento das 10h às 19h. A Roda Canela, inaugurada recentemente, em 26 de abril, oferece uma experiência única aos visitantes. O valor dos ingressos solidários para moradores do RS é R$ 35,00 direto na bilheteria.

O novo atrativo é uma iniciativa da Interparques Holding S.A e conta com uma estrutura imponente de 52 metros de altura e 30 cabines suspensas por suportes metálicos fixados no aro da estrutura. Localizada em um ponto estratégico na rodovia Gramado-Canela, junto ao Parque Mundo a Vapor, a roda-gigante oferece uma das vistas mais belas da Serra Gaúcha, permitindo aos visitantes apreciar a deslumbrante paisagem da região.

“A reabertura da Roda Canela representa um reforço significativo para o turismo na Serra Gaúcha, contribuindo para o desenvolvimento econômico e a atratividade da região”, destaca Lenise Urbani, CEO do Parque Mundo a Vapor.

Solidariedade: Mundo a Vapor recebe donativos

O Parque Mundo a Vapor continua a receber donativos para as vítimas das recentes enchentes no Rio Grande do Sul. Os visitantes que desejarem contribuir podem levar suas doações ao parque. “A solidariedade da comunidade é essencial para ajudar na recuperação das áreas afetadas, e todas as contribuições são bem-vindas”, reforça Lenise.

