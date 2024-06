Croquete de barreado, burrata com morangos e uvas: o intenso e saboroso menu do KSA Restaurante em Curitiba - (crédito: Uai Turismo)

Um queijo cremoso, muito cremoso. De formas arredondadas e texturas delicadas. Um bolinho que miscigenou as receitas espanholas e portuguesas dos croquetes, ou croquetas. O frescor de legumes como o chuchu elevado ao melhor da gastronomia, ou ainda, o peixe com a farofinha e banana, as ostras. O menu de hoje é uma reverência ao talento da chef Claudia Krauspenhar em transformar insumos rústicos e simples em receitas delicadas e sofisticadas.

Burrata servida com uvas, morangos, tomates e ervas frescas (Foto: Thiago Paes @paespelomundo)

A burrata, por exemplo, tornou-se um dos principais pratos dos mais diferentes restaurantes, de entrada a principal. Não importa se a origem do queijo tipo muçarela é italiana. As combinações são as mais diversas, até frito e folheado já experimentei. E depois de algumas burratas pelo Brasil, acredito que a do KSA Restaurante em Curitiba, ao combinar com uvas, morangos, tomates cereja, e ervas frescas se tornou uma das minhas favoritas.

Quando eu provei a burrata preparada com uvas e morangos a primeira vez me vi diante de uma corajosa e delicada receita. Paladares agridoces, como o meu, entenderão o quão irresistível é encontrar essa combinação de sabores acrescida de frescor, de suculência, de originalidade, e mais, de simplicidade. Essa burrata é a prova que receitas simples nas mãos certas são surpreendentes. É um primor.

Peixe branco com farofa amanteigada e bananas acompanhado de legumes na chapa (Foto: Thiago Paes @paespelomundo)

Do litoral à capital

Da Itália ao litoral do Paraná, o KSA Restaurante apresenta um menu de intensos sabores e regionalidades, como por exemplo a “croquete de barreado”, uma entrada típica dos botecos brasileiros, com os sabores do litoral do Paraná. Uma receita simples e suculenta que é símbolo de tradições culinárias. No KSA, a croqueta é um dos pontos fortes do menu ao trazer a rusticidade da carne longamente cozida e a delicadeza de um tartar de banana da terra para acompanhar. Tradições e técnicas acrescidas de sabores de deixar qualquer um com água na boca.

Mas seria “o croquete” ou “a croqueta”? As duas palavras estão corretas, apesar de existir pequenas diferenças nas receitas. O croquete é um bolinho de carne com batatas e temperos, de origem portuguesa que se espalhou pelo Brasil em diversas outros sabores, como o originalíssimo Bolinho de Feijoada, obra da chef Kátia Barbosa, do Sofia, no Rio de Janeiro. Já a croqueta remete à Espanha e sua combinação de bolinhos fritos com presuntos, peixe ou frango.

Ksa Restaurante em Curitiba (Foto: Thiago Paes @paespelomundo)

A chef Claudia Krauspenhar, empreendedora do KSA Restaurante, idealizou muito mais que um ambiente para receber clientes e amigos, ela trouxe para uma das esquinas mais charmosas de Curitiba, o litoral do Paraná, de Santa Catarina, os produtores locais e vem transformando a culinária paranaense com sua gastronomia única de toques intensos em receitas extremamente tradicionais.

Horta do KSA, lâminas de chuchu e ervas (Foto: Thiago Paes @paespelomundo)

Entre as entradas uma obra de arte, que me permita, chef, mudar o nome. De “carpaccio de chuchu”, para “A Horta do Ksa”. Lâminas de chuchu, molhos e ervas num empratamento que imprime amor e requinte. E mais uma vez lapidando insumos aparentemente rústicos como o chuchu. A Horta do KSA harmoniza, decora, traz saudabilidade para uma sequência cheia de sabor. A delicadeza do talento da chef Claudia está nessa transformação do bruto no delicado, do simples no grandioso.

A gastronomia do Sul do Brasil

Além dos pratos principais serem impecáveis nos mesmos quesitos, como o peixe com a farofa e banana (o meu preferido!) ou ainda a panelinha de legumes grelhados (de suculência e crocância invejáveis), o KSA Restaurante é um lugar aconchegante e de decoração que remete às melhores memórias do que é gastronomia no sul do Brasil. A linda varanda com mesas e seus pelegos aquecendo os dias frios, ou ainda o ambiente interno de charmosas mesas para noites a dois ou com amigos. Talvez por isso tenha sido premiado como o melhor restaurante do sul do Brasil, na premiação do Prazeres da Mesa em 2023.

Ostras do litoral paranaense e catarinense gratinadas e temperadas com molhos exclusivos que incluem limão siciliano e wasabi irlandês (Foto: Thiago Paes @paespelomundo)

Não poderia deixar essa reverência ao talento de uma chef sem falar do trabalho peculiar com as ostras do litoral paranaense e catarinense. Além de conhecer cada produtor e estudar sobre as diferenças das ostras de cada região, a chef leva para o KSA em Curitiba toda essa vivência e conhecimento. E ainda, uma vez por mês o Oyster Bar by KSA serve as diferentes ostras em diferentes receitas que vão de gratinados com limão siciliano a wasabi irlandês, e claro, ao natural.

Hector Carybé no KSA Restaurante

Obra Mercado, de 1985 do artista argentino Hector Carybé que morou na Bahia de 1949 a 1997 (Foto: Thiago Paes @paespelomundo)

E para finalizar ainda me deparei com uma obra do argentino radicado brasileiro, Carybé, numa das paredes do salão. Mais que uma simples decoração, uma obra do Carybé, jornalista e pintor que viajou o mundo divulgando suas experiências, seus achados cotidianos, e se apaixonou pela Bahia, revela a alma do lugar. Revela o sincretismo que vai das expressões das ruas coloridas do artista à delicadeza dos pratos.

Talvez a ostra represente bem o talento da Chef Claudia Krauspenhar. Um delicado molusco que se revela de sua casca rústica em receitas sofisticadas, ou, que se transformará numa pérola. De um jeito ou de outro o resultado do talento da chef Claudia seria o mesmo: uma combinação saborosa e intensa ou sofisticada para que clientes e amigos se sintam em casa. Bravo!

