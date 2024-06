Champions League: bares da Vila Madalena em São Paulo, promovem ações especiais para a grande final (Boteco Todos os Santos tem estrutura especial com telões e promove bolão para a partida (Foto: Divulgação))

Disputas acirradas a cada jogada, dribles sensacionais e muitos gols! São essas as expectativas de quem ama futebol e aguarda com ansiedade a grande final da Champions League 2024, considerado um dos mais importantes campeonatos do mundo, disputado apenas por clubes europeus.

A bola rola no dia 01 de Junho, a partir das 16h, em Wembley, Londres. O troféu e o título serão disputados por nada mais, nada menos que Borussia Dortmund, da Alemanha, e Real Madrid, da Espanha. Diante de um espetáculo como esse, perder qualquer lance se torna um pecado gigantesco. Por isso, os principais bares e baladas da Vila Madalena já estão em aquecimento para o jogo e prepararam ações especiais, que tornam a disputa ainda mais emocionante!

Boteco Todos os Santos

Considerado o ‘boteco de todos’ e ‘casa mais alegre do mundo’ pelos seus frequentadores – está totalmente preparado para transmitir esse jogaço de bola! A casa distribuiu cerca de 15 TVs, somados a um telão e a um super painel de LED, por todos os ambientes, para garantir que todos os lances sejam vistos e revistos pela galera, enquanto porções e bebidas geladas, disponíveis no cardápio do bar, são apreciados. Quem chegar cedo para garantir lugar, ainda aproveita a feijoada, considerada a mais saborosa e tradicional da Vila.

Além disso, o Boteco Todos os Santos promove o ‘Bolão Champions de TODOS’, cujo prêmio será um kit com R$ 500 de consumação, uma bola e duas camisas oficiais: uma do Real Madrid e outra do Borussia Dortmund. Para participar do ‘Bolão Champions de TODOS’ e concorrer a todos esses presentes, os palpites precisam ser dados até às 16h, ou seja, antes do apito inicial da partida. Em caso de palpites vencedores iguais, haverá desempate por sorteio. Vale ressaltar, ainda, que as 10 primeiras reservas, com mais de 15 pessoas, que estiverem presentes até às 15h30, ganham um Combo GT!

Praça A

A Praça A que tem como diferencial o conceito de SuperBar, com música ao vivo e gastronomia de alta qualidade – vai transmitir esse super jogo pelo mega telão de LED, estrategicamente posicionado de forma que possa ser visto de cada um dos mais de 1.000 m² da casa. De quebra, ainda será possível concorrer a 10 camisas oficiais do Real Madrid, que serão sorteadas no próprio dia 01 de Junho. A dica é chegar cedo, porque o primeiro sorteio acontece antes mesmo da bola rolar.

Praça A possui mega telão de LED (Foto: Divulgação)

Reconhecido por oferecer aos seus frequentadores uma experiência que vai ‘do chope ao show’, o SuperBar Praça A se destaca, ainda, pela incrível diversidade de torneiras de chope Brahma, Patagônia Amber Large, Stella Artois e outras, servidos especialmente gelados. Para beliscar, a Praça A reúne uma variedade de porções em seu cardápio, além do incrível Buffet de Feijoada, servido aos sábados, das 12h às 17h, e dos deliciosos pratos do Go SushiBar, comandado pelo chef Fabio Eiji.

LiLi

Já o LiLi – casa mais descolada, badalada, artística e democrática da Vila Madalena – promete uma transmissão excepcional da final da Champions League! A casa vai presentear quem escalar seu time para acompanhar a partida no bar e balada. Os 10 primeiros clientes que tiverem reserva para 15 pessoas e chegarem até às 15h30 vão ganhar uma camisa oficial do Real Madrid.

LiLi tem um dos maiores telões de LED da Vila Madalena (Foto: Divulgação)

O LiLi conta com um dos maiores painéis de LED da Vila Madalena, um telão especial para o mezanino, além de ter uma série de aparelhos de televisão posicionados em seus quatro ambientes. No intervalo e após a partida, a galera que estiver presente vai se divertir ao som do funk, do samba e do sertanejo ao vivo, e com as playlists dos DJs residentes.

Vila 567

Por fim, no Vila 567 – que tem ambiente amplo, com mais de 450m², e um belíssimo rooftop com teto retrátil – além dos dois painéis de LED e diversos aparelhos de TV estrategicamente posicionados para garantir que nenhuma jogada seja perdida, a animação estará garantida para os grupos com mais de 15 pessoas que tiverem reserva e chegarem antes das 15h30. Isso, porque essa galera será presenteada com uma garrafa de Gold Label em uma ação que recebeu o nome de ‘Reserva Gold Champions’, válida para as 5 primeiras reservas que estiverem presentes na casa. Para completar, quem quiser sentir um pouquinho do clima do estádio, assistindo ao jogo ao ar livre, poderá acompanhar a mega partida direto do rooftop, um dos espaços mais incríveis e concorridos da casa, que tem toda a decoração feita com uma pegada industrial.

Vila 567 tem rooftop especial e promove ação ‘Reserva Gold Champions’ (Foto: Divulgação)

Os quatro bares transmitirão a partida ao vivo e com áudio e contam com geradores para garantir que não haja nenhum tipo de interrupção no acompanhamento da finalíssima entre Borussia Dortmund e Real Madrid. Após o apito final, as casas retomam as suas respectivas programações e garantem o agito e a animação com muita música ao vivo e diversão.

