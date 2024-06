Universal Orlando Resort apresenta Premium Scream Night, evento exclusivo do Halloween Horror Nights - (crédito: Uai Turismo)

Universal Orlando Resort apresenta Premium Scream Night, evento exclusivo do Halloween Horror Nights (Foto: Divulgação)

Orlando, Flórida (31 de maio de 2024) – É o sonho (ou pesadelo) de todo fã do Halloween Horror Nights que se torna realidade. Pela primeira vez, os visitantes podem curtir o premiado evento de terror do Universal Orlando antes de sua abertura oficial no evento exclusivo Premium Scream Night, que terá capacidade limitada e tempos de espera mais curtos, em 29 de agosto. Os ingressos para esta experiência incomparável estarão à venda em 6 de junho.

A Premium Scream Night

Os visitantes da Premium Scream Night terão o direito de estar entre os primeiros a enfrentar a lista de novos sustos deste ano, composta por 10 casas assombradas horripilantes com qualidade de cinema, inspiradas em grandes obras cinematográficas e histórias originais sinistras criadas pelas mentes perversas da equipe de entretenimento da Universal, cinco zonas de medo repletas de criaturas ameaçadoras e entretenimento ao vivo. O evento também inclui:

Tudo o que os fãs adoram no principal evento de Halloween do mundo numa experiência mais íntima – com capacidade limitada e tempos de espera reduzidos;

Entrada escalonada por grupo nas casas assombradas, para que todos sejam vítimas dos sustos que espreitam a cada esquina;

Uma seleção de comidas criadas pela equipa de culinária premiada da Universal, inspirada nas assombrações desta estação, bem como bebidas não alcoólicas;

Uma credencial e um cordão de lembrança exclusivos do evento;

Acesso a atrações selecionadas no Universal Studios Florida;

E estacionamento gratuito com manobrista.

Os ingressos para a Premium Scream Night do Halloween Horror Nights são limitados e estarão disponíveis para compra on-line a partir de 6 de junho por US$350 mais taxas. Os titulares de passes anuais e sazonais do Universal podem comprar ingressos com desconto, por US$325 mais impostos.

O Halloween Horror Nights no Universal Orlando começa oficialmente no dia 30 de agosto e acontecerá em noites selecionadas até 3 de novembro. Mais detalhes sobre o Halloween Horror Nights serão revelados em breve. Para obter mais informações sobre o evento, visite o site.

