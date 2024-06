Dia dos namorados: a união perfeita da gastronomia com a hotelaria (Foto: Freepik)

Ao longo dos últimos anos a data alusiva ao “Dia dos Namorados”, no Brasil (12 de junho), veem se tornando cada vez mais elaborada como evento temático, turbinando receitas dos restaurantes, chocolaterias, floras hotéis, motéis etc. Lembrando que, internacionalmente, a ocasião é festejada em 10 de fevereiro – Dia de São Valentino. Assim sendo, muitos casais comemoram nas duas datas.

Nunca os gestores hoteleiros tiveram a oportunidade de testar sua criatividade e conhecimento gastronômico como nos tempos atuais, já que quando o calendário aponta o 12 de junho, os casais querem viver algo diferente, celebrar e estar ao lado do parceiro ou da parceira para momentos verdadeiramente únicos e especiais. Para suprirem esse desejo dos apaixonados, os meios de hospedagem devem estar preparados para cativá-los.

O “Dia dos Namorados” que celebra a união de duas pessoas pode, portanto, selar também a junção virtuosa da hotelaria com a gastronomia. Data tradicionalmente muito forte para os motéis, que realizam campanhas e promoções, ano após ano aprendemos que sempre é possível continuar inovando com a inclusão de novos mimos e mais opções. De carona, os hotéis também podem se beneficiar desta data comemorativa oferecendo seus pacotes e atraindo casais para uma ou mais noites românticas.

Antes de citarmos sete aspectos a serem observados destacamos a importância de definir bem o perfil do seu público. Conhecer as preferências dos seus clientes, manter registro dos históricos de reservas atualizado para que as ações estratégicas tenham o efeito desejado. Manter o cadastro de hóspedes atualizado, preservando sua segurança como preconiza a LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados) mantendo contato por meio das redes sociais.

1. Pacotes especiais incluindo hospedagens

Criar pacotes com diárias especiais para os casais passarem uma ou mais diárias. Valores especiais para um final de semana que coincida com o Dia dos Namorados ou o Dia de São Valentino podem ser atrativos para quem busca por tempo maior de descanso incluindo atividades e terapias corporais a dois.

2. Jantares românticos e cafés da manhã nos apartamentos

Esta dica pode valer tanto para motéis quanto hotéis. Como atrativo ofereça a possibilidade de o casal desfrutar de um jantar gourmet e um café da manhã especial servido na suíte. Se o hotel não dispuser de estrutura própria para o preparo pode fazer parcerias com restaurantes e padarias para o fornecimento de menus especiais.

3. Decorações personalizadas

Outra ação que desperta as emoções e pode fazer com que seu hóspede ou cliente se torne fiel é oferecer mimos criativos para o casal. Um vinho da região, caixa de chocolates artesanais, pétalas, roupões com os nomes bordados e amenidades especiais.

4. Atividades a dois no entorno do hotel

Caso o hotel esteja localizado em meio à natureza e tenha cachoeiras, trilhas e atrações ao ar livre, roteirizar passeios a dois. Para hotéis urbanos, as dicas podem ser caminhadas pela região para conhecerem atrativos culturais e compras.

5. Atividades dentro do hotel

As atividades ao ar livre estão em alta e uma iniciativa bacana pode ser a de oferecer os acessórios e comidinhas para o casal fazer um piquenique nas áreas de lazer do próprio hotel. Uma cesta, uma toalha, torradas, frutas, bolos e queijos são suficientes para que os hóspedes se sintam especiais e comemorem com poesia.

6. Diversidade

Comunicar as ações do “Dia dos Namorados” também para a comunidade LGBTQIAPN+ é grande diferencial. Inclusive, porque o mês de junho é voltado às suas celebrações e reivindicações de reconhecimento e de seus direitos fundamentais. Desta forma este público pode ter ainda mais motivos para buscar momentos especiais de comemoração em seu hotel ou motel.

7. Comunicação

Fundamental sempre que a divulgação seja eficaz. Diante das muitas possibilidades de conquistar clientes no “Dia dos Namorados”, nenhuma delas surtirá efeito se você não falar sobre elas. Inclua em suas redes sociais, faça campanhas, pense na estratégia de marketing de seu hotel ou motel para anunciar. Mídias em rádios costumam trazer bons resultados. Promova posts sobre suas iniciativas para a data, divulgue no seu site e nos estabelecimentos próximos já que o público local é historicamente o maior consumidor de serviços nesta ocasião. Peça que o cliente compartilhe antecipadamente algumas fotos do casal para você imprimir e incluir na decoração. Além disso, é possível deixar uma mensagem personalizada, algo que conte um pouco da história do casal e remeta a momentos seus únicos. Para isso, peça as informações para quem fizer a reserva e prepare uma bonita escrita. Dessa forma, esses detalhes farão diferença em sua missão de encantar.

“O Dia dos Namorados é notoriamente a data na qual os residentes da própria cidade mais utilizam seus meios de hospedagem e assim se tornem seus grandes divulgadores em caráter permanente”

Maarten Van Sluys (Consultor Estratégico em Hotelaria – MVS Consultoria)

