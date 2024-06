Trade do Sul pede a volta das viagens à Serra Gaúcha - (crédito: Uai Turismo)

Uma live organizada pelo Movimento Supera Turismo, na última sexta-feira (dia 7), reuniu grandes nomes do mercado em prol do restabelecimento das viagens à Serra Gaúcha, no Rio Grande do Sul.

Em meio ao processo de recuperação do Estado após as chuvas, a região – que não foi afetada – necessita de viajantes para manter empregos e o pleno desenvolvimento econômico.

O moderador do encontro foi o empresário Carlos Prado, que conversou com Marcelo Marinho (Intercity), Eduardo Zorzanello (Festuris), Augusto Bezerra (Localiza), Rafael Diogo (Latam) e Carlise Bianchi (Brocker Turismo).

Na abertura do bate-papo, Eduardo Zorzanello se mostrou confiante com a reconstrução do Estado e agradeceu o apoio de todos os brasileiros.

“Perceber a solidariedade humana em meio a tudo isso foi fantástico. O Brasil se mobilizou em prol do Rio Grande do Sul e eu tenho certeza que vamos renascer. Entendo que estamos em um momento em que a Serra Gaúcha tornou-se a força motriz que vai servir de estímulo para que outras regiões turísticas também iniciem esse processo de recebimento dos turistas”, afirmou ele.

Aeroporto de Canoas é a principal opção

Do ponto de vista operacional, o aeroporto de Canoas segue como opção principal. A única ressalva é que o viajante se programe para chegar três horas antes do embarque, já que o trâmite é realizado via ParkShopping Canoas.

“Conseguimos montar um aeroporto de campanha muito rápido, garantindo assim a conectividade da região. Em uma semana de operação transportamos cerca de cinco mil pessoas para Canoas, com praticamente todos os voos trabalhando com 100% de ocupação”, revelou Rafael Diogo, da Latam.

Para locação de veículos, Augusto Bezerra, da Localiza, ressaltou a capacidade do setor em se adaptar rapidamente a novas condições de trabalho.

”Estamos com uma estrutura dentro do complexo do shopping e o viajante pode usufruir de todos os serviços normalmente. A mobilidade que o segmento tem nos proporcionou fazer adequações de frota para atender os consumidores a partir de Canoas”, explicou.

A Serra Gaúcha precisa do turismo

Quando o assunto é hotelaria, Marcelo Marinho, da Intercity, reforçou que a Serra Gaúcha está em pleno funcionamento, com os empreendimentos totalmente preparados para atendimento.

“Cerca de 83% do PIB de Gramado depende do Turismo. Por aqui, todos estamos ansiosos para fazer o que mais sabemos fazer: servir. A mensagem que eu passo é que a região está pronta e precisamos desse apoio neste momento”, afirmou Marinho.

Carlise Bianchi, da Brocker Turismo, um dos maiores receptivos da Serra Gaúcha, revelou que o feriado de Corpus Christi (30 de maio) foi um ótimo teste de retomada dos trabalhos e a estrutura da região, que se manteve intacta, correspondeu conforme o esperado.

“A Serra Gaúcha vive do Turismo e estamos de braços abertos para receber a todos. Juntos, vamos reconstruir o nosso Estado. Nossa essência é a mesma e vamos mostrar isso aos viajantes em cada tour, em cada passeio.”

