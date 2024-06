150 anos de Campos do Jordão: mais atraente a cada inverno (Foto: Divulgação/ Comunicação PMC/ Flickr))

A cidade de Campos do Jordão, no interior do estado de São Paulo, é o mais alto município brasileiro, com 1.628 metros de altitude acima do nível do mar. Já há vários anos tem sido um dos destinos preferidos dos brasileiros para as férias de inverno, por conta de seu clima temperado e ensolarado durante o dia e friozinho à noite e na madrugada, quando os termômetros podem alcançar temperaturas abaixo de zero grau.

Breve história do paraíso de inverno dos brasileiros

Em 29 de abril de 1874, Mateus da Costa Pinto adquiriu alguns lotes à beira do Rio Imbiri e a data passou a ser considerada a fundação do município. A partir da década de 1950, tornou-se um dos principais destinos de inverno do Brasil e um dos quinze municípios considerados estâncias climáticas pelo governo paulista. Uma curiosidade é o fato de seu clima ter sido considerado o melhor do mundo no Congresso de Climatologia de Paris, em 1957.

Com a inauguração do Palácio Boa Vista, residência para uso dos governadores do Estado de São Paulo durante as férias, em 1964, e a criação do Festival de Inverno de Música, em 1970, a cidade intensificou sua tradição hospitaleira, que segue em destaque até os dias de hoje.

150 anos de Campos do Jordão

Assim, em 29 de abril de 2024, a cidade celebrou seus 150 anos e os visitantes poderão desfrutar inúmeras atividades ao longo de todo o ano, que vão além do tradicional e mais conceituado festival de música clássica do país, com início programado para 29 de junho. São inúmeras as possibilidades de lazer e divertimento, com opções para todos os perfis de visitantes, sejam as famílias, os casais, o público 60+ e, também, aqueles que gostam de viajar com seus animais de estimação.

Foto: Divulgação/ Comunicação PMCJ/Flickr

São dezenas de atividades ao ar livre, como os passeios a cavalo e as caminhadas nas trilhas dos diversos parques públicos e privados da cidade. Para quem prefere somente descansar e respirar ar puro e estar em contato com a natureza, Campos do Jordão disponibiliza centenas de locais para hospedagem, entre hotéis e pousadas, de distintas categorias e estilos. A cidade oferece uma ciclovia que margeia a avenida principal e um icônico passeio de 40 minutos de bondinho, que sai do mais famoso bairro turístico, o Capivari, com destino ao portal da cidade.

A gastronomia é outro destaque de Campos do Jordão, com opções variadas que incluem carnes, aves, massas e culinária vegana. As trutas, os diversos tipos de fondues e os pinhões (as sementes da araucária), são sempre os destaques dos restaurantes durante a temporada de inverno, além dos tradicionais chocolates caseiros e as cervejas artesanais.

Como chegar

Distante 173 km da cidade de São Paulo, 350 km do Rio de Janeiro e 500 km de Belo Horizonte, a principal via de acesso para chegar a Campos do Jordão é a Rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro. Com a retomada dos voos de passageiros partindo do aeroporto Tom Jobim (Galeão) no Rio de Janeiro para o aeroporto de São José do Campos (SP), que fica cerca de 80 quilômetros de Campos do Jordão, visitantes de diversas cidades do Brasil e também do exterior, passaram a ter o acesso facilitado ao tradicional roteiro de inverno do país.

Em 2023, o fluxo de turistas na cidade registrou crescimento de 11,5% em comparação a 2019, ano anterior à pandemia da covid-19 e recebeu cerca de 5,5 milhões de pessoas que subiram a Serra da Mantiqueira.

