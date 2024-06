Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros (GO) abre a temporada de travessias (Cachoeira na Chapada dos Veadeiros (Foto: Divulgação/Parquetur))

O Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, localizado em Goiás, no coração do Cerrado brasileiro, abriu oficialmente na última sexta-feira (7/6) a temporada de travessias, que em geral vai de maio a outubro.

Durante o período da estação seca, a Chapada recebe aventureiros do mundo todo em busca de experiências imersivas em total conexão com a natureza, incluindo acampamentos para pernoites no parque, o que também só é liberado nesta época do ano.

São duas as travessias que se estendem pelo Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros – Sete Quedas, que percorre um trajeto de 23,5 km e São Jorge Capela, que totaliza 23 km. Qualquer que seja a opção, o visitante que desejar pode ficar até quatro pernoites no parque, sendo dois em cada área de camping.

Para quem não sabe, o termo travessia se refere ao movimento de ir de um ponto a outro sem retorno pelo mesmo caminho, em percursos que passam por diferentes paisagens do parque e contam com diversos atrativos e vistas de tirar o fôlego. Isto porque, como apontam os próprios visitantes, nessa época do ano o céu está mais claro, o que favorece a observação da fauna e flora típicas da região. Além disso, cachoeiras e rios com níveis de água mais baixos se transformam em piscinas naturais para banho.

Travessia do Rio Preto (Foto: Divulgação/Parquetur)

O parque normalmente abre às 8h, mas durante o período de travessias, a entrada é liberada a partir das 7h, para quem garantir a compra antecipada do ingresso. A recomendação, inclusive, é que quem for realizar a travessia deve acessar o parque no máximo até às 10h.

Planeje a visita

No Centro de Visitantes do Parque, todos recebem uma introdução sobre a travessia e a biodiversidade que irão explorar, mas é necessário atentar para alguns detalhes prévios.

Os pernoites, por exemplo, precisam ser comprados com antecedência e exclusivamente pelo site do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros. Quem deseja participar dessa aventura deve levar, obrigatoriamente, a própria barraca, e os insumos que desejar ou entender necessários.

Há duas áreas para os pernoites:

Camping Sete Quedas – Tem capacidade para 40 pessoas/noite, conta com dois banheiros secos, um galpão rústico, mesas, bancos e pontos de rede.

Camping Boa Sorte – Tem capacidade para 30 pessoas/noite, fica a 8km do início da Travessia São Jorge – Capela e Travessia Sete Quedas e possui belas paisagens no entorno. O local conta com banheiro seco e demarcação para as barracas.

Outros itens como mochila de ataque, roupas leves e confortáveis, calçados apropriados para caminhada, chapéu/boné, protetor solar, repelente e garrafa de água são indispensáveis. Além disso, os que planejam percorrer esses trajetos mais desafiadores devem estar em boa condição física.

Para compra de ingressos, acesse aqui.

WhatsApp: (11) 97279-5616

Horário de Funcionamento:

Diariamente das 8h às 18h

*Confira no site os horários de acesso às trilhas

Visitação Noturna de quarta a domingo das 20h às 06h

Valor do ingresso de acesso ao parque:

Público Geral: R$ 45,00

Meia-entrada: R$ 22,50

Pernoites:

Camping Sete Quedas: R$ 25,00

Camping Boa Sorte: R$ 25,00

Moradores do entorno: R$ 4,00 (Alto Paraíso de Goiás, Cavalcante, Colinas do Sul, Nova Roma, São João D’Aliança e Teresina de Goiás). O desconto é válido mediante apresentação de comprovante de residente ou cadastro prévio de morador junto à concessionária. Os ingressos deverão ser obtidos na bilheteria do Parque ou na Loja Virtual.

Endereço:

Rodovia GO 239, Km 36 – Vila de São Jorge

Alto Paraíso de Goiás – GO, 73770-000

Para mais informações sobre as travessias acesse o site da Parquetur para o Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros ou entre em contato pelo WhatsApp: (11) 97279-5616

