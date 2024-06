Tiradentes se prepara para receber mais uma edição do Inverno Mágico em julho (Tiradentes é um convite irresistível aos amantes da história, arquitetura e gastronomia. (Foto: Divulgação))

No coração de Minas Gerais, entre montanhas e ruas de pedra que contam histórias, encontra-se a encantadora cidade de Tiradentes. Com seus casarões coloniais, igrejas barrocas e vielas pitorescas, Tiradentes é um convite irresistível aos amantes da história, arquitetura e gastronomia.

Para quem gosta de passeios voltados ao tema religioso, uma dica interessante é visitar o Museu da Liturgia, único dedicado ao tema na América Latina. O espaço reúne centenas de peças históricas, terminais multimídia e centro educativo. Outro passeio bastante procurado na cidade histórica, para quem quer cultura e nostalgia, é o de Maria Fumaça: uma viagem no tempo às margens do Rio das Mortes, cercado de muitos trechos com natureza preservada, além da vista exuberante da Serra de São José.

Mas é no inverno que Tiradentes revela seu lado mais mágico e acolhedor. Entre os dias 13 e 28 de julho, a cidade se transforma em um cenário de sonhos para o evento mais esperado do ano: o Inverno Mágico, evento aberto ao público. E para abri-lo com chave de ouro, a entrada do Santíssimo Resort será palco de um show inesquecível. Beto Guedes, Lô Borges e Flávio Venturini, ícones do Clube da Esquina, subirão ao palco para celebrar os 50 anos da Música de Minas. Este encontro histórico promete reviver grandes sucessos já no primeiro dia do festival, proporcionando uma experiência única para os participantes. O show terá cobrança de ingressos, que podem ser adquiridos no site Ticket 360.

Durante todo o período da festa, as ruas ganham vida com uma programação repleta de atividades para todos os gostos e idades com entrada gratuita. Desde shows musicais e apresentações teatrais até uma pista de patinação no gelo, o Inverno Mágico promete encantar e surpreender a cada momento.

Pensando nos pequenos, um Espaço Kids cheio de brincadeiras e diversão garantida. Aos apreciadores de boa música, uma seleção de artistas talentosos que irão embalar as noites estreladas de Tiradentes. E para os amantes do vinho e da boa mesa, uma área gastronômica repleta de sabores e aromas irresistíveis, acompanhados pelos mais especiais vinhos, fechando essa harmonia perfeita.

A praça Largo das Forras e o Santíssimo Resort se destacam como os epicentros do evento, onde a magia se entrelaça com a tradição, e os sorrisos têm o poder de aquecer até os corações mais gelados.

O Inverno Mágico de Tiradentes é uma realização da Pulsar Brasil viabilizado pela Lei Federal de Incentivo à Cultura sobre produção da FCA e Box.

Inverno Mágico Tiradentes

Data: 13 a 28 de julho de 2024

Local: Tiradentes – MG (@santissimoresort)

Informações: @invernomagico

Evento aberto ao público.

