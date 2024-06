Férias escolares: visita aos estúdios da Mauricio de Sousa Produções abre mais sessões em julho (Foto: Divulgação)

Com a aproximação das férias escolares, os pais necessitam planejar os passeios para as crianças e opções diferentes e originais são sempre procuradas. Dessa maneira, uma alternativa autêntica, divertida e repleta de surpresas é a visita aos estúdios da Mauricio de Sousa Produções. É o local em que nascem histórias em quadrinhos, desenhos animados, filmes, livros, design de produtos, espetáculos musicais, eventos temáticos interativos, aplicativos, games, webséries, encontros com personagens, parques de diversões e até mesmo balões!

Entre 1° e 26 de julho, exceto aos fins de semana e feriados, o público terá 60 sessões disponíveis para realizar a visita guiada aos estúdios da Mauricio de Sousa Produções, com três opções de período: das 9h30 às 11h30, das 13h30 às 15h30 e das 16h30 às 18h30. As sessões poderão concentrar até 60 pessoas simultaneamente. Cada visitação tem a duração de 120 minutos.

A atração proporciona uma viagem pela linha do tempo de um dos maiores estúdios do mundo. Os visitantes podem conhecer a área de live experience do grupo, setores de criação e design assim como projetos temáticos e editoriais. Além disso, o público ainda pode conferir de perto o processo de criação de uma história em quadrinhos. Os estúdios da MSP ocupam mais de 3.000 m² de um moderno complexo empresarial localizado no bairro da Lapa, em São Paulo.

A sede da MSP também conta com acessibilidade arquitetônica para pessoas com deficiências visual e física, como piso e mapa tátil, acesso a cadeirantes e elevador. É permitida a entrada de crianças a partir de 5 anos. Os ingressos custam a partir de R$ 99,00 (meia-entrada) e R$ 198,00 (inteira), além da opção do combo com 3 ingressos por R$ 359,00. Informações e vendas estão disponíveis no site.

O projeto conta com a operação do Forma Conhecer, empresa especializada em turismo pedagógico e a realização da visita à Mauricio de Sousa Produções.

O passo a passo da visitação

Exposição

O grupo será conduzido ao auditório, passando pela exposição Linha do Tempo de Mauricio de Sousa e da Mauricio de Sousa Produções, que mostrará aos visitantes um pouco da história da Turma da Mônica, por meio de objetos históricos.

Auditório

Depois da exibição de um vídeo de boas-vindas do criador deste universo, o grupo conhecerá processos de produção de HQs, livros, desenho animado, design de produtos, eventos temáticos, além de entender como são feitas as dublagens e músicas.

Estúdio

A terceira parada é no Estúdio de Arte, o coração da Mauricio de Sousa Produções.

Animação e dublagens

Após o Estúdio de Arte, os visitantes conhecem o mezanino da empresa e aprendem um pouco mais sobre o processo de animação e dublagens dos vídeos.

Pracinha

A quarta e última parada do trajeto é um espaço temático com atrações interativas.

