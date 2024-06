DreamWorks Land já está aberta na Universal Orlando Resort (DreamWorks Land - Trolls Trollercoaster (Foto: Divulgação))

As próximas férias estão ainda mais emocionantes com a estreia oficial de diversas experiências totalmente novas e imperdíveis no Universal Orlando Resort. Visitantes de todas as idades agora podem curtir a DreamWorks Land – o ambiente temático expansivo e vibrante inspirado nos amados personagens de Shrek, Trolls e Kung Fu Panda da DreamWorks Animation; o CineSational: A Symphonic Spectacular – um novo e fascinante espetáculo noturno na lagoa; e Hogwarts Always – um novo show de projeção no castelo em The Wizarding World of Harry Potter – Hogsmeade.

Aqui estão os detalhes sobre as novas experiências emocionantes que abrem hoje no Universal Orlando Resort:

DreamWorks Land (localizado no Universal Studios Florida)

Os visitantes agora podem entrar nos mundos vívidos de alguns de seus filmes favoritos na DreamWorks Land – uma nova área colorida com atrações, encontros com personagens, áreas de recreação interativas e um show ao vivo inspirado nos personagens mais queridos da DreamWorks Animation, como Shrek, Trolls e Kung-Fu Panda. Os visitantes podem explorar o Pântano de Shrek, saborear comida temática como os Shrekzels (pretzels em forma do famoso ogro) e sorvetes Poppy-licious Pink e BroZone Berry, gritar de tanto rir na Trolls Trollercoaster, aprender movimentos de kung fu com Po na Panda Village, conhecer e tirar fotos com personagens como Shrek, Burro, Poppy, Branch, Gato de Botas, Gabby da Gabby’s Dollhouse e muito mais.

DreamWorks Imagination Celebration (Foto: Divulgação)

A DreamWorks Land também oferece entretenimento especial com o DreamWorks Imagination Celebration – um show multissensorial ao vivo que combina canções pop de sucesso, muita dança e tecnologia avançada para recriar, como nunca antes, as amadas histórias da DreamWorks.

CineSational: a Simphonic Spetacular (localizado no Universal Studios Florida)

No CineSational: A Symphonic Spectacular, os visitantes podem embarcar em uma jornada cinematográfica no coração da lagoa do Universal Studios Florida, com trilhas sonoras emocionantes dos filmes de grande sucesso e que inspiraram as atrações passadas, presentes e futuras do Universal Orlando. O imponente show na lagoa apresenta uma impressionante variedade de tecnologias e efeitos especiais, incluindo 228 fontes que atingem alturas de até 40 metros, projeção mapeada em 4K, uma composição original com partituras meticulosamente elaboradas para cada cena, e mais de 600 drones – tudo para envolver os visitantes em uma exibição de tirar o fôlego, com momentos cinematográficos inesquecíveis de filmes como Harry Potter, Jurassic World, Tubarão, Minions e muito mais.

Hogwarts Always, show de projeção no castelo em The Wizarding World of Harry Potter – Hogsmeade (localizado no Universal Islands of Adventure)

Os visitantes que estiverem em The Wizarding World of Harry Potter – Hogsmeade, em noites selecionadas, podem curtir essa mais nova extravagância noturna, o Hogwarts Always – um incrível novo show de projeção que leva os visitantes a uma viagem por momentos icônicos de um ano letivo em Hogwarts. Tendo como cenário o castelo de Hogwarts, este novo espetáculo traz uma exibição impressionante de imagens inspiradas em momentos memoráveis ??dos filmes de Harry Potter, incluindo o emocionante passeio a bordo do Expresso de Hogwarts, a Cerimônia de Seleção e muito mais, que irão cativar bruxas, bruxos e trouxas de todas as idades.

As emoções não param por aí – em 3 de julho, o Universal Orlando estreará o Universal Mega Movie Parade no Universal Studios Florida – o maior desfile diurno da Universal de todos os tempos. Os visitantes assistirão alguns de seus personagens favoritos do cinema saltarem da tela direto para as ruas do Universal Studios Florida, em uma celebração de filmes clássicos, como E.T., Tubarão, Caça-Fantasmas, Jurassic World, Sing, da Illuminations, Minions e Trolls, da DreamWorks Animation.

Os visitantes também podem se preparar para esse momento com produtos especiais que celebram as novas experiências, incluindo as novas varinhas de bolhas interativas inspiradas em Trolls, da DreamWorks Animation, Minions, da Illumination, e Jurassic World, da Universal Pictures e da Amblin Entertainment, disponíveis em julho. As varinhas de bolha ativarão recursos divertidos ao interagir com outras varinhas e também interagirão com carros alegóricos selecionados do Universal Mega Movie Parade. Além disso, estarão disponíveis produtos totalmente novos, como roupas, copos, bandanas com temas de personagens da DreamWorks e muito mais.

Visitantes podem adquirir o ingresso Park Explorer, especialmente desenvolvido para os visitantes da América Latina, que dá acesso ilimitado a todas as atrações, shows e experiências da Universal durante todas as suas férias, por 14 dias consecutivos, a partir do dia da primeira visita.

Para mais informações visite o site da Universal Orlando.

