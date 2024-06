Kobra pinta mural sobre vitória e superação em cidade francesa (Foto: Divulgação/ Prefeitura de Saint-Ouen)

O artista plástico Eduardo Kobra renova a tradição de pintar murais em Olimpíadas e agora leva a sua arte para a cidade francesa de Saint-Ouen, base da delegação brasileira durante os Jogos Olímpicos de Paris 2024. A convite da Prefeitura local, ele produziu o mural “Voz da Liberdade”, inspirado na tela “A Liberdade guiando o povo”, de Eugène Delacroix, representando vitória e superação. A obra foi inaugurada na última quinta-feira (13).

Neste trabalho, Kobra apresenta uma reinterpretação vibrante e contemporânea de Marianne, símbolo da liberdade e da Revolução Francesa, que aparece como protagonista da tela de Delacroix. Com um toque moderno, a imagem captura Marianne em uma pose de determinação e ação, segurando uma bandeira que proclama “Sois ton propre héros” (Seja seu próprio herói).

“Acredito na potência do esporte como uma engrenagem que transforma vidas. Quero deixar um legado com o mural para trazer inspiração aos atletas e mostrar a importância da garra e perseverança na realização dos sonhos”, comenta Kobra.

“Quando falamos em democratização da excelência, quando falamos em beleza, quando falamos em projeção, quando falamos em melhorar a vida das pessoas por meio da cultura, hoje isso ganha todo o seu significado através deste mural. Ele incorpora os valores que defendemos diariamente para os Audonianos e Audonianas”, explica Karim Bouamrane, prefeito de Saint-Ouen-sur-Seine e vice-presidente do Conselho Departamental de Cultura.

Seja seu Próprio Herói

O mural faz parte do projeto beneficente “Seja seu Próprio Herói”, idealizado pela esgrimista campeã mundial brasileira Nathalie Moellhausen para apoiar instituições brasileiras de esgrima. A atleta vai disputar a medalha inédita na modalidade. Os Jogos de Paris vão acontecer entre 26 de julho e 11 de agosto.

A parceria que une a arte ao esporte começou com a pintura de três máscaras de esgrima. O artista plástico retratou Mahatma Gandhi, Madre Teresa Calcutá e um leão. A proposta foi valorizar grandes personalidades da História e simbolizar a força e a agilidade de um herói, caracterizada pelo grande felino. Os itens estão à venda para beneficiar instituições sociais brasileiras de esgrima com o objetivo de ajudar crianças a participarem de campeonatos.

“Desejo que todas as crianças do mundo com um sonho de ouro tenham a chance que eu tive para torná-lo real e heróis de si mesmas”, diz Nathalie.

Arte nas Olimpíadas

Kobra estreou a produção de obras dedicadas às Olimpíadas na época do Rio 2016, quando o Brasil e a América Latina sediaram pela primeira vez o maior evento esportivo do mundo. Em parceria com o Comitê Olímpico Internacional (COI), ele fez o mural Etnias, produzido no Boulevard Olímpico para expressar a diversidade dos povos. A obra de três mil metros quadrados entrou no Guinness World Records como o maior grafite do mundo.

Assim como os arcos olímpicos, a arte simboliza cinco tribos, uma de cada continente: huli (Oceania), os mursi (África), os kayin (Ásia), os supi (Europa) e os tapajós (Américas). Duas linhas verde e amarela, pintadas na região dos olhos de cada representante, conectam as nações e personificam a paz e a união.

Além de significar um momento histórico na carreira de Kobra, o projeto – que faz parte do legado olímpico – foi um marco para cariocas e turistas. A revitalização do porto do Rio, conhecido como Porto Maravilha, transformou a região com opções de lazer, cultura e mobilidade urbana.

Também em 2016, pouco antes dos jogos aconteceram na capital fluminense, Kobra coloriu a sede das Olimpíadas de 2020, Tóquio, com grandes símbolos da Cidade Maravilhosa. As artes fazem uma conexão entre o Brasil e o Japão. Na fachada da Embaixada Brasileira na capital japonesa, retratou os principais nomes da bossa nova, Tom Jobim e Vinicius de Moraes. Na região de Minami-Ikebukuro, o artista plástico pintou um mural que apresenta o Cristo Redentor, uma das sete Maravilhas do Mundo, e o calçadão de Copacabana.

