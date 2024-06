Rede Blue Tree Hotels lança campanha de incentivo à retomada do turismo do Rio Grande do Sul - (crédito: Uai Turismo)

Rede Blue Tree Hotels lança campanha de incentivo à retomada do turismo do Rio Grande do Sul (Blue Tree Caxias do Sul (Foto: Divulgação))

A rede Blue Tree Hotels lançou a campanha de incentivo à retomada do turismo “Viaje para o Rio Grande do Sul: Vamos Reconstruir Nosso Turismo”, com os objetivos de auxiliar a retomada da economia do estado após as enchentes do início de maio, que afetaram 461 municípios, e mostrar que há segurança para que as viagens para as cidades gaúchas voltem a acontecer.

A iniciativa consiste em um trabalho de capacitação comercial para a venda do destino, divulgação dos mecanismos de turismo locais, oferta de benefícios exclusivos para os viajantes e engajamento de toda rede em prol do resgate das viagens para a região, reforçando o compromisso da Blue Tree Hotels com um turismo sustentável e responsável.

Campanha de incentivo à retomada do turismo do RS

Com a campanha “Viaje para o Rio Grande do Sul: Vamos Reconstruir Nosso Turismo”, a ideia é enfatizar a importância do setor turístico para a recuperação econômica do estado, um dos principais destinos escolhidos por turistas no Brasil, sobretudo nos meses de inverno. O presidente da Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur), Marcelo Freixo, disse, inclusive, que já foram realizadas reuniões com o governador do estado, Eduardo Leite, e com representantes do setor turístico do Rio Grande do Sul para iniciar um planejamento de recuperação. O Governo Federal também divulgará os destinos turísticos gaúchos durante a Feira Internacional de Turismo, em setembro, em Buenos Aires, além do lançamento de uma campanha publicitária para que os brasileiros mantenham as viagens ao estado, como forma de contribuir para a recuperação da economia local.

A iniciativa da Blue Tree Hotels também irá trabalhar com toda a cadeia envolvida com viagens e turismo e destacar que as duas unidades da rede no estado, localizadas em Caxias do Sul e Porto Alegre, oferecem segurança e conforto, incentivando a efetivação de reservas. Haverá uma área exclusiva nos ambientes online da rede para centralizar as principais informações, benefícios e um canal de reservas voltado para clientes com potencial de viagem para o Rio Grande do Sul.

Também estão previstas ações como a divulgação pela rede Blue Tree dos destinos gaúchos nas feiras de turismo, criação de pacotes com passagem pelos destinos feita de forma escalonada para venda futura, parceria com plataformas de ônibus e locadoras de veículos, capacitação com foco no calendário futuro e participação nas rodadas de negócio de operadoras de lazer.

Para a presidente da rede Blue Tree Hotels, Chieko Aoki, a campanha “Viaje para o Rio Grande do Sul: Vamos Reconstruir Nosso Turismo”, reafirma o compromisso do grupo com a recuperação e valorização do turismo no estado. “As enchentes afetaram profundamente a região, e é nosso dever, como parte da comunidade de turismo e hospitalidade presente há anos no estado, contribuir para a revitalização da economia local. Acreditamos que, com essa iniciativa, poderemos não apenas atrair visitantes, mas também fortalecer a confiança e a segurança em viajar novamente”, afirma.

Selo “Viaje para o RS com a Blue Tree”

Como parte da campanha de incentivo à retomada do turismo do Rio, a rede criou o selo “Viaje para o RS com a Blue Tree”, que simboliza um recomeço nas viagens corporativas e de lazer, promovendo a recuperação do turismo na região, e a valorização do povo gaúcho. Ele será utilizado em todas as comunicações e materiais promocionais dos hotéis da rede, com o objetivo de encorajar turistas a visitarem ou revisitarem o estado, destacando a segurança, as belezas naturais e culturais do Rio Grande do Sul.

Como estão os hotéis Blue Tree na região?

Os dois hotéis da rede Blue Tree Hotels no Rio Grande do Sul foram afetados de forma diferente. Após criteriosa inspeção nas áreas comuns, quartos e demais instalações para assegurar que tudo esteja em perfeitas condições de uso, o Blue Tree Towers Millenium Porto Alegre foi reaberto dia 17 de junho oferecendo excelência em hospitalidade e conforto.

Já o Blue Tree Towers Caxias do Sul, que não parou as atividades em momento algum, também realizou manutenções e inspeções de segurança para seguir atendendo os visitantes. O hotel vem recebendo muitas pessoas de todo o Brasil que precisam ir para a região devido às necessidades de reconstrução de cidades e empresas. Além disso, o município tem registrado um aumento no volume de viajantes, já que o aeroporto de Caxias do Sul se tornou uma alternativa após o fechamento do Aeroporto Salgado Filho. Um levantamento realizado pela consultoria Forward Keys, a procura por voos para Caxias do Sul aumentou 31% na primeira semana de maio, 20% na semana seguinte e segue em alta.

Solidariedade

No último mês, todos os hotéis da Blue Tree Hotels se mobilizaram em prol dos colaboradores do Rio Grande do Sul que tiveram suas casas atingidas pelas enchentes e se tornaram pontos de coleta de doações para eles e para as vítimas das chuvas no estado. Todas as unidades localizadas nos estados de São Paulo, Santa Catarina, Paraná, Ceará, Maranhão, Rio Grande do Norte e Amazonas foram disponibilizadas como centros de arrecadação de água potável, roupas, alimentos não perecíveis, itens de higiene pessoal, produtos de limpeza e enxoval. Ao todo, foram arrecadados mais de 11 mil itens, além de quatro mil peças de enxoval doadas pelo hotel. A rede também repassou R$ 54 mil arrecadados em uma campanha interna para os colaboradores das unidades do Sul que tiveram suas casas afetadas pela tragédia.

“Nossa prioridade imediata foi garantir a segurança e o bem-estar de nossos colaboradores locais e de suas famílias. A Blue Tree Hotels se mobilizou rapidamente para fornecer todo o suporte necessário. Também organizamos campanhas de doação, recebendo contribuições de diversas partes do país. Agora, com todos em segurança, nosso foco é direcionado para a retomada das atividades, reconstruindo não apenas nossos hotéis, mas também contribuindo para a recuperação da comunidade e do turismo na região”, comenta Chieko Aoki.

