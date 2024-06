Novidade em Sabará: Circuito Cultural de Praças celebra a arte (Foto: Divulgação)

Sabará celebra a arte em todas as suas formas em um evento vibrante e inesquecível para toda família. As praças Santa Rita, praça do Barão e praça Augusto Dias serão palco para apresentações de música, teatro, dança, intervenções circenses, mágica e feira gastronômica.

As apresentações acontecem durante os dias 28, 29 e 30 de junho em diversos horários nas três praças. Todo projeto é inclusivo e acessível em libras. A programação gratuita completa será divulgada na página do projeto @pracaculturalsabara.

“Sabará está vibrando cultura e valorizando seus artistas. Esse evento será um marco, assim como os outros eventos de rua que tem acontecido na cidade em seu cenário patrimônio histórico do estado. A expectativa é que a população participe e desfrute cada vez mais de bens culturais, valorizando os espaços públicos, prestigiando os artistas e a gastronomia local”, disse Huemara Neves gestora da JH Eventos.

O projeto “Praça Cultural” tem o patrocínio da CEMIG, por meio da Lei Estadual de Incentivo à Cultura de Minas Gerais, produção executiva de Jorge L. C. Pinto, gestão da JH Eventos e realização da Prefeitura Municipal de Sabará e Governo de Minas Gerais.

Programação do Circuito Cultural de Praças

Projeto Praça Cultural – 28, 29 e 30 de junho

“Teatro, Circo, Dança, Música e Gastronomia no primeiro Circuito Cultural de Praças de Sabará”

LOCAL: PRAÇA STA RITA

28 DE JUNHO

19H – Peça Teatral – Como Sobreviver em Festas e Recepções com Buffet Escasso , com ator Carlos Nunes

20H30 – Apresentação musical com Marcus Strada

29 DE JUNHO

16H – Apresentação musical KFÉ & Viola

17h30 – Cortejo de bonecos gigantes e banda grupo Atrás do Pano

Saída da Praça Santa Rita até a Praça Augusto Dias

18h30 – Apresentação de Dança Studio de Dança Juliane Passos

20H30 – Apresentação Musical Um giro pela América Latina (Quartier Latin)

30 DE JUNHO

14H – Show de mágica com com Mr. Wilian Alves

16H30 – Espetáculo Pinóquio Divertidamente Produções Artísticas

18H30 – Sofia Canta

LOCAL: PRAÇA DO BARÃO

28 DE JUNHO

20H – Apresentação musical Banda Aerofusca

29 DE JUNHO

16H – Apresentação Musical Zé Márcio e Murilo

18H – Apresentação de danças urbanas Grupo da Escola Estadual Professor João de Arruda Pinto

20H – Apresentação musical Bloco Afro 13 de Maio

30 DE JUNHO

13H – Espetáculo O Mágico de Oz Divertidamente Produções Artísticas

15H – Espetáculo Despertáculos de Alef Costa

17H – Show de mágica com Mr. Wilian Alves

18H30 – Apresentação musical na Aba do Samba

LOCAL: PRAÇA AUGUSTO DIAS

em frente ao Cine Bandeirantes

28 DE JUNHO

20H30 – Apresentação musical banda Dinastia

29 DE JUNHO

16H – Apresentação musical Anna Rodrigues

18H – Chegada do Cortejo de Bonecos Gigantes e Banda

saída com o público da Praça Santa Rita às 17h30

20H30 – Apresentação musical Scream Ape

30 DE JUNHO

13H – Apresentação musical Jonas Pádua

15H – Apresentação musical Banda Japps

18H30 – Apresentação musical Amplitude

