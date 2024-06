Sítio do Carroção: Vivências e convívio social para crianças e adolescentes em resort pedagógico (Diversão e aprendizado para a garotada no interior de São Paulo (Foto: Divulgação))

As férias escolares estão chegando, e com elas surge o desafio para muitos pais: como proporcionar momentos de diversão e aprendizado para seus filhos, longe das telas e das distrações do mundo virtual? O Sítio do Carroção localizado em Tatuí, a apenas 150 km da capital paulista, abriu reservas para suas Temporadas de Férias, exclusivas para crianças e adolescentes, com idades entre 5 e 16 anos (desacompanhados dos pais), que desejam vivenciar momentos inesquecíveis durante as férias. As datas, muito concorridas, são divididas em duas semanas: de 7 a 13 de julho e de 14 a 20 de julho.

Com atividades temáticas que proporcionam uma verdadeira imersão no mundo da aventura e do conhecimento, os participantes têm a oportunidade de explorar diferentes roteiros, como o “Elo Perdido”, onde encontram um enorme avião da Segunda Guerra Mundial (DC-3) e um esqueleto de Tiranossauro Rex, fazendo com que as crianças se sintam verdadeiros paleontólogos.

Outros roteiros temáticos propõem um passeio pelos diferentes relevos no Planeta Terra; a exploração de uma caverna com tobogã e água quente no “Enigma da Pedra”; a combinação de passagens secretas e cachoeiras na “Trilha do Indiana Jones”; o momento desbravador na caravela do “Náutico”; e a disputa de uma corrida de Fórmula 1 em “Spazukamonaring”. Além disso, há um vasto leque de atividades disponíveis, como um labirinto medieval, trilha de arvorismo, campo de futgolfe, piscinas aquecidas e climatizadas, além de eventos e jogos especiais. Todas as atrações estão inseridas em meio à natureza em uma área com mais de 1 milhão de m².

O Sítio do Carroção é reconhecido como o único resort pedagógico do Brasil, oferecendo um pacote all-inclusive composto de cinco refeições diárias e acomodações em camas baixas individuais e climatizadas com ar-condicionado. As pousadas são divididas por gênero e faixa etária, com a proporção média de um monitor para cada seis acampantes, dependendo da faixa etária. Além disso, o resort conta com um ambulatório completo, com médico em tempo integral, garantindo a segurança e o bem-estar de todos os participantes.

Com mais de meio século de experiência, o Sítio do Carroção se consolidou como o destino ideal para pais que buscam proporcionar aos seus filhos férias inesquecíveis, longe do mundo virtual e próximos da natureza e do convívio social.

Para mais informações e reservas: acesse o site ou entre em contato pelo telefone (15) 3305-2000.

