Skyglass Canela: conheça a plataforma de vidro com descontos para julho e agosto (A campanha está alinhada com o momento de retomada do turismo na Serra Gaúcha. (Foto: Divulgação))

O Skyglass Canela, primeira plataforma de vidro da América Latina, lançou uma campanha promocional que promete agradar quem pretende visitar o local nos meses de julho e agosto de 2024. Os ingressos para acesso à plataforma de vidro são vendidos por R$ 99,00, valor com aproximadamente 24% de desconto em relação ao preço regular.

Já o combo completo, com plataforma e o inédito Abusado, um monotrilho suspenso sobre o Rio Caí e abaixo da plataforma de vidro, que custaria R$ 200,00 por pessoa, pode ser adquirido por R$ 159,00. Para ter acesso aos descontos, as compras devem ser realizadas até 30 de junho.

O diretor geral do Skyglass Canela, Alex Bonareti, destaca que a campanha está alinhada com o momento de retomada do turismo na Serra Gaúcha. “Queremos dar a oportunidade aos visitantes que aguardavam para fazer o passeio mais econômico com a família nas férias de julho e também em agosto, compensando um pouquinho os valores do aéreo e do transporte. Gostaríamos que os moradores do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina e do Paraná, além dos demais Estados, possam vir atraídos pelas promoções e passem as férias aqui na Serra Gaúcha, ajudando a manter o turismo vivo e a preservar os empregos dos profissionais que atuam no segmento”, afirma Bonareti.

Os ingressos de venda promocional são limitados e não são reembolsáveis. O desconto é aplicável para compras individuais, familiares ou para grupos, não considerando um número mínimo de pessoas, desde que seja feito a reserva e o pagamento antecipado até 30 de junho. As compras devem ser feitas no site e nos canais de distribuição. Não serão aceitos vouchers, apenas ingressos emitidos. O desconto não é acumulativo com outras promoções.

Atrações

Os visitantes do Skyglass Canela podem escolher entre várias opções de aventura, como caminhar sobre a longa plataforma de vidro e experimentar o “Abusado,” um emocionante passeio de monotrilho com capacidade para 14 pessoas, que ocorre a 360 metros de altura, o equivalente a um prédio de mais de 100 andares.

Abusado, passeio de monotrilho (Foto: Divulgação)

Para os entusiastas da história, o parque oferece o Memorial do Ferro de Passar, que exibe uma coleção de mais de 520 exemplares. Além disso, o Skyglass Canela dispõe de várias comodidades para os visitantes, incluindo uma loja de souvenirs, áreas de recreação infantil, opções gastronômicas, estacionamento e carregamento de carros elétricos.

Pôr do sol

O entardecer no Skyglass Canela é um show à parte. A plataforma oferece uma experiência singular para os visitantes admirarem a natureza das alturas, apreciarem uma vista deslumbrante e acompanharem o pôr do sol, que proporciona um espetáculo de cores e nuances que encantam os visitantes.

Com uma localização privilegiada e uma estrutura moderna, o Skyglass oferece o cenário perfeito para acompanhar o entardecer no deck e aproveitar para tirar fotos e eternizar o momento. “É um convite irrecusável para os visitantes se encantarem com a beleza do Vale da Ferradura, na Serra Gaúcha”, completa o diretor.

Para tornar a experiência ainda mais agradável, os turistas podem desfrutar das opções do cardápio completo do deck, que inclui aperitivos, drinks e vinhos, servidos na praça de alimentação ao lado, prolongando um pouco mais a visita.

Mais informações podem ser obtidas no site skyglasscanela.com.br ou pelo telefone (54)3699-9200. Acompanhe também o perfil oficial no Instagram: @skyglasscanela.

