Cruzeiro temático para os fãs de Fórmula 1 (Réplica do carro de corrida Aston Martin Aramco será colocada a bordo com um simulador de direção Aston Martin (Foto Divulgação))

A Regent Seven Seas Cruises, a companhia de cruzeiros ultraluxuosa líder mundial e a icônica equipe Aston Martin Aramco Formula One® anunciaram a próxima fase de sua parceria exclusiva, colaborando em uma nova e fascinante Spotlight Voyage navegando pelo Mediterrâneo no verão de 2025. A Spotlight Voyage, organizada pelo ex-piloto de Fórmula 1® Pedro de la Rosa e membros da Aston Martin Aramco, incluindo engenheiros e executivos, acontecerá na viagem de 10 noites em 22 de Julho de 2025 a bordo do Seven Seas Splendor®. Os preços para a Spotlight Voyage da Aston Martin Aramco Formula One® Team começam em US$ 8.449 por passageiro. Algumas experiências em terra terão um custo adicional e terão capacidade limitada.

A viagem será repleta de momentos únicos, trazendo aos hóspedes toda a emoção do automobilismo de alto desempenho enquanto desfrutam da experiência Regent ultraluxuosa e com tudo incluído. Mergulhando os viajantes de luxo nos mundos dos cruzeiros ultraluxuosos e das corridas de Grand Prix de alto desempenho, o cruzeiro visitará destinos repletos da rica história e tradição do automobilismo, como Barcelona, Espanha e Monte Carlo, Mônaco, com as marcas trabalhando juntas para criar experiências inesquecíveis dentro e fora do navio. Além disso, representantes da Aston Martin, marca de automóveis ultraluxuosos internacionalmente admirada, também participarão da viagem exclusiva através de uma série de workshops sobre inovação e design e sessões de perguntas e respostas com o piloto embaixador da Aston Martin Aramco, Pedro de la Rosa, veterano em mais de 100 Grandes Prêmios.

Pedro de la Rosa, embaixador da Aston Martin Aramco e veterano em mais de 100 Grandes Prêmios (Foto: Divulgação)

“Estou emocionado por comandar esta Spotlight Voyage exclusiva a bordo com nossos amigos da Regent e ainda mais animado por navegar de minha cidade natal, Barcelona”, disse Pedro de la Rosa, embaixador da equipe Aston Martin Aramco Formula One®. “Passei mais de três décadas perseguindo minha paixão pelas corridas em todos os cantos do mundo e mal posso esperar para compartilhar essa paixão e minhas experiências únicas com os fãs da Regent e da Aston Martin Aramco enquanto cruzamos o Mediterrâneo nesta viagem especial.”

Monte Carlo será um destaque especial da viagem, com a oportunidade para os hóspedes mergulharem no glamour de Mônaco através de um passeio personalizado, digno da realeza das corridas. Começando com uma visita à Classic Car Collection, obrigatória para os entusiastas do automobilismo, os viajantes de luxo podem então experimentar a emoção do icônico Circuito de Mônaco. Em seguida, acontece um almoço luxuoso antes de descobrir mais do famoso circuito em um passeio a pé e uma oportunidade de mergulhar na coleção pessoal de carros do Príncipe Rainer. Os hóspedes terão a chance de saborear um aperitivo com recordações da F1 com vista para Port Hercule antes de encerrar o dia com um voo panorâmico de helicóptero, a experiência de chegada e partida por excelência no dia da corrida.

Monte Carlo (Foto: Divulgação)

De volta a bordo, os viajantes de luxo poderão ver de perto uma réplica em tamanho real de um dos carros de corrida da equipe, ostentando orgulhosamente o logotipo da Regent, que será colocada em um deck público do Seven Seas Splendor. O navio também hospedará um simulador Aston Martin para que os hóspedes possam testar suas habilidades em um circuito virtual.

A experiência Aston Martin Aramco Formula One® Team Spotlight Voyage ainda contará com especiais temáticos do “Dia da Corrida”, como pratos exclusivos, coquetéis, festas no convés, exibição de documentários, presentes, produtos das duas marcas, incluindo chapéus, camisas pólo, jaquetas e garrafas de água reutilizáveis na boutique do navio, além de aulas especiais na Culinary Arts Kitchen.

Os hóspedes Regent podem aproveitar passeios em terra ilimitados incluídos em um extenso menu de programas culturalmente ricos em todos os destinos incríveis do cruzeiro enquanto o navio faz escala em Barcelona, Valência, Ibiza e Palma de Maiorca, na Espanha; Provença (Marselha) e Saint-Tropez, França; Monte Carlo, Mônaco; Portofino, Toscana (Livorno) e desembarque em Roma (Civitavecchia), Itália.

Para obter mais informações, visite RSSC.com/aston-martin-aramco, ligue para 0800 400 3132 ou entre em contato com um agente de viagens.

