Atibaia 359 anos: festa de aniversário da cidade começa nesta quinta (20) (Imagem: Divulgação)

A festa já vai começar! Nesta quinta, dia 20, a Prefeitura inicia a programação de aniversário em comemoração aos 359 anos de Atibaia, com shows de artistas renomados no Centro de Convenções e apresentações de artistas regionais nos palcos da Tenda Solidária do Fundo Social e na Praça da Matriz. Os cinco dias de festa incluem ainda o tradicional desfile cívico no dia do aniversário, 24 de junho, e a participação das Congadas de Atibaia na homenagem à cidade. Confira a programação completa e participe!

Palco principal

No palco principal do Centro de Convenções, a cantora gospel Cassiane abre as festividades no dia 20 de junho, às 20h. Os shows continuam com o pagode de Ferrugem na sexta-feira (21), Ana Carolina interpretando Cássia Eller no sábado (22) e o sertanejo Michel Teló no domingo (23), todos às 21h. No dia do aniversário da cidade, às 20h, a banda Os Paralamas do Sucesso encerra a programação 2024.

Camarote da acessibilidade (PcD)

Os shows do palco principal contarão com uma área especial, exclusiva para pessoas com deficiência (PcD), o Camarote da Acessibilidade. Para acessar a área, será necessário apresentar documento que comprove a deficiência, como a Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro de Autista (CIPTEA) no caso de pessoas autistas, por exemplo, e fazer um rápido cadastro. Também haverá tradução simultânea em Libras no camarote PcD.

As vagas são limitadas e serão preenchidas por ordem de chegada. Mais informações sobre o Camarote da Acessibilidade podem ser obtidas pelo telefone (11) 4414-0650.

Tenda Solidária

Também no Centro de Convenções, a Tenda Solidária do Fundo Social de Solidariedade de Atibaia terá uma programação própria, com apresentações de artistas regionais de 21 a 24 de junho. Na sexta (21), Kinho Nascimento sobe ao palco da tenda, Noiz nu Forró no sábado (22) e Elas Forrozeando no domingo (23), sempre às 19h30. Na segunda (24), o show acontece mais cedo, às 18h30, com a Banda São João do Carneirinho animando o público.

Palco da Praça da Matriz

Artistas da região também se apresentam na Praça da Matriz, onde a Banda Sweet Memory abre a programação na sexta, dia 21, às 20h. Os shows na praça seguem até domingo (24) com Banda Illusion, Camila Mendes, Red Fox, Du Cariri e Zé da Gente. As atrações da praça incluem ainda uma apresentação de dança do grupo Let’s Dance, no sábado (22), e o espetáculo de teatro infantil “Uma Canção para a Lua” no domingo (23).

Desfile cívico

Na segunda-feira (24), a partir das 8h, a Avenida da Saudade se torna palco de uma das mais tradicionais práticas culturais do aniversário da cidade: o desfile cívico.

Em homenagem aos 359 anos da estância climática, o desfile “Atibaia: cidade que educa e se transforma” apresentará o contexto de um município que, por meio da educação, amplia e dinamiza a compreensão da relação entre cidade, bairro e escola, promovendo a interação de pessoas de todas as regiões, idades e ocupações.

Congadas

Também no dia do aniversário, os tambores, violas, danças e rezas das Congadas de Atibaia homenageiam Atibaia e o seu padroeiro, São João Batista. Os festejos dos congadeiros começam com a Alvorada, às 6h, em cortejo da Igreja Matriz até o Santo Cruzeiro.

As Congadas ainda colorem o desfile cívico na Avenida da Saudade e terminam suas homenagens no fim do dia, com a procissão realizada pelas ruas do Centro após a missa em louvor à São João, celebrada na Igreja Matriz às 16h.

Segurança

Com o objetivo de garantir que todos possam comemorar e se divertir com segurança, a Prefeitura definiu algumas regras para os locais de comemoração dos 359 anos de Atibaia. Saiba o que está proibido e o que está liberado no desfile cívico e nos shows de aniversário que acontecem no Centro de Convenções e Eventos – no palco principal e na Tenda Solidária do Fundo Social, e na Praça da Matriz, acessando aqui.

Atibaia 359 Anos – De 20 a 24 de junho

Programação

Dia 20 (quinta-feira)

20h | Cassiane | Palco Principal | Centro de Convenções

Dia 21 (sexta-feira)

19h30 | Kinho Nascimento | Palco Tenda Solidária | Centro de Convenções

20h | Banda Sweet Memory | Palco Praça da Matriz

21h | Ferrugem | Palco Principal | Centro de Convenções

Dia 22 (sábado)

15h | Let’s Dance | Palco Praça da Matriz

16h | Banda Illusion | Palco Praça da Matriz

19h30 | Noiz nu Forró | Palco Tenda Solidária | Centro de Convenções

20h | Camila Mendes | Palco Praça da Matriz

21h | Ana Carolina | Palco Principal | Centro de Convenções

Dia 23 (domingo)

16h | Teatro infantil “Uma Canção para a Lua” | Palco Praça da Matriz

19h30 | Elas Forrozeando | Palco Tenda Solidária | Centro de Convenções

20h | Red Fox | Palco Praça da Matriz

21h | Michel Teló | Palco Principal | Centro de Convenções

Dia 24 (domingo)

8h | Desfile Cívico | Avenida da Saudade

12h | Du Cariri | Palco Praça da Matriz

18h30 | Banda São João do Carneirinho | Palco Tenda Solidária | Centro de Convenções

20h | Zé da Gente | Palco Praça da Matriz

20h | Os Paralamas do Sucesso | Palco Principal | Centro de Convenções

*Programação sujeita a alterações

