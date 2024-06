Freeport, um playground tropical nas Bahamas (Foto: Divulgação)

Conhecida mundialmente como a segunda maior cidade das Bahamas, Freeport, em Grand Bahama (quarta maior ilha do país e dividida em três distritos), cresceu como um playground tropical para seus visitantes. Se trata de um destino onde é possível vivenciar maravilhas ecológicas, ter experiências transformadoras através de seus locais históricos e culturais e, claro, relaxar no paraíso que é as Bahamas. Então, espere também por hospedagens que vão de resorts all inclusive para famílias a românticas e aconchegantes pousadas. Ou seja, acomodações para todos os perfis e orçamentos.

E como estamos falando de Bahamas a beleza natural é uma certeza, além de uma constante em todas as ilhas. Mas Grand Bahama, em particular, é lar de três parques nacionais, incluindo um dos maiores sistemas de cavernas subaquáticas do mundo. Assim sendo, oferece aos visitantes muito mais do que praias de areia branca.

Historicamente, índios Siboney, portugueses, espanhóis e britânicos declararam Freeport como sua. O destino foi um mercado-chave para os britânicos e confederados durante a Guerra Civil Americana, e um século depois, capitalizou o desenvolvimento do turismo moderno do pós-guerra na década de 1950.

O que fazer em Freeport

Hoje em dia, é uma das 16 ilhas-destinos das Bahamas que atraem e cativam os turistas em viagem às Bahamas. Em especial os que buscam aproveitar em meio ao mar, já que é um santuário para esportes aquáticos de classe mundial, como snorkeling, mergulho, pesca esportiva, caiaque, parasailing e passeios de barco. Contudo, passeios a cavalo, tênis e críquete também são atividades populares na ilha.

De mergulho com snorkel a aventura em cavernas subaquáticas

Entre os pontos turísticos imperdíveis de Freeport, sem sombra de dúvidas, estão os parques nacionais. A começar pelos tesouros encontrados no Lucayan National Park, que reúne o melhor da biodiversidade exclusiva das Bahamas. Lar de um dos maiores sistemas subaquáticos de cavernas de calcário do mundo, oferece trilhas naturais e calçadões elevados em meio aos seis ecossistemas do país, incluindo um manguezal e uma floresta de pinheiros.

E por falar em cavernas… a Ben’s Cave é um dos destaques deste sistema subaquático. No entanto, o buraco azul dela só é acessível na companhia de um instrutor de mergulho autorizado. Mas fiquem tranquilos, não é preciso ter certificado PADI para aproveitar as águas cristalinas da ilha, o famoso clube de praia Deadman’s Reef, por exemplo, é ideal para mergulho com snorkel.

Mas tenha em mente que, de tubarões a navios naufragados, mergulhar nas águas de Freeport é muito mais do que uma mera atividade, é um momento mágico que transporta os mergulhadores para um mundo de maravilhas com oportunidades ilimitadas para a aventura.

Outro atrativo deste parque nacional é a idílica Gold Rock Beach. Protegida pelo Bahamas National Trust, a isolada praia é espetacular, um verdadeiro paraíso. Não em vão serviu de cenário para cenas de Piratas do Caribe 2 e 3. Na maré baixa, a linha da costa da praia se estende por metros no mar e é conhecida como o “tapete de boas-vindas” de Grand Bahama. Há churrasqueiras e mesas de piquenique.

Santuário

Já o Rand Nature Center, parque nacional mais acessível de Grand Bahama, é um verdadeiro santuário de 400 mil m² no coração de Freeport. Apresenta uma trilha de cerca de 600 metros, florestas de pinheiros e quase 130 plantas identificadas. Por fim, fechando esse tríplice de belezas naturais, está o Peterson Cay, a apenas 1,6 km da costa sul de Freeport, é o menor parque nacional das Bahamas, com apenas 6 mil m². No que é compacto em tamanho é gigante em encantos. Acessível apenas por barco, é queridinho dos mergulhadores graças as quatro zonas de recife distintas e repletas de arraias-manta, barracudas e outros residentes da vida marinha.

Buraco azul de água doce e trilhas

Outra ecoaventura única a espera dos visitantes está a 25 minutos de carro de Freeport, pela Grand Bahama Highway, que atravessa o centro da ilha de leste a oeste. O Owl’s Hole é um buraco azul impressionante de água doce “escondido” em uma vasta floresta de pinheiros caribenhos. O nome é referência às corujas que fazem ninhos ao longo de suas saliências rochosas. O melhor acesso é via quadriciclos. E fica a dica: a observação de pássaros neste ponto em particular é excelente.

Por falar em aves, de todas as ilhas das Bahamas, e estamos falando de um país com mais de 700 ilhas e ilhotas, o segundo maior número de pássaros nativos é encontrado em Freeport – 18 das 28 espécies das Bahamas. E a maioria pode ser contemplada justamente nesses parques nacionais.

Uma verdadeira galeria para os admiradores da natureza, o Garden of the Grooves, jardim de 50 mil m², é uma das atrações mais populares de Freeport. Trilhas passam por cachoeiras, há vários pássaros e borboletas em jardins tropicais, além de uma capela para casamentos e meditação e uma réplica de um labirinto cristão antigo.

Pausa para desfrutar da gastronomia e fazer umas comprinhas

Atrativo turístico imperdível, o Port Lucaya Marketplace, centro gastronômico e de compras à beira-mar, tem de tudo, de butiques de moda a artesanato local. E, de quebra, ainda entretém seus visitantes com música ao vivo na praça Count Base, dando ainda mais vida a este colorido mercadão. Um verdadeiro point para apreciar a deliciosa mistura de pratos locais e internacionais que Freeport oferece. O acesso a este incrível paraíso nas Bahamas pode ser feito através de conexões via Nassau. Para quem estiver na Flórida, é possível chegar via voos de Miami, ou ainda ferry a partir de Ft. Lauderdale e o Cruzeiro Margaritaville at Sea que sai de Palm Beach.

Para mais informações sobre como viajar ao país visite a página em português do site oficial.