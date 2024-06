GOL retoma voos exclusivos e diretos do Brasil para Cancún (Os voos internacionais da GOL rumo a Cancún permitirão a ligação das principais cidades brasileiras com a estrela maior do turismo caribenho com apenas uma parada na capital federal. (Foto: Divulgação))

A GOL Linhas Aéreas, maior Companhia Aérea do Brasil, anuncia a retomada de seus voos para o maior destino turístico hoje não atendido pelo Brasil, Cancún, no dia 10 de dezembro de 2024. A partir dessa data, serão 2 frequências semanais sem escalas, de ida e volta, entre o País e o Caribe mexicano. As viagens serão realizadas pela GOL com frota própria, saindo do Aeroporto Internacional de Brasília. A novidade atende ao propósito da Companhia de integrar cada vez mais os países da região, contribuindo para o fortalecimento do turismo nas Américas.

As operações exclusivas entre o Aeroporto Internacional de Brasília (BSB) e o Aeroporto Internacional de Cancún (CUN) serão as únicas ligações diretas entre o Brasil e o Caribe Mexicano. A partir da capital federal, às terças-feiras, o voo G3 7724 decolará às 11h30 (horário de Brasília), com aterrissagem prevista para às 17h35 (horário local) na cidade mexicana – Cancún está 2 horas atrás de Brasília. Já aos sábados, o mesmo G3 7724 sairá de Brasília às 11h55, pousando em Cancún às 18h00.

A volta a partir de Cancún acontecerá nos mesmos dias da semana. Às terças-feiras, o voo G3 7725 deixará Cancún às 20h40 (horário local) e chegará em Brasília às 6h35. Aos sábados, o G3 7725 partirá às 19h30 do Caribe e pousará no Distrito Federal às 5h35.

Os voos internacionais da GOL rumo a Cancún permitirão a ligação das principais cidades brasileiras com a estrela maior do turismo caribenho com apenas uma parada na capital federal. Um serviço exclusivo será oferecido aos públicos paulista e carioca nos aeroportos de São Paulo/Congonhas (CGH) e Rio de Janeiro/Santos Dumont (SDU): a possibilidade de se fazer uma viagem internacional no mesmo dia, saindo de dois aeroportos domésticos e conectando com a própria GOL em Brasília, e com mais facilidades, como todo o atendimento em português.

Os quilômetros de praias de mar azul-turquesa não são os únicos atrativos de Cancún, também conhecida pela potente rede hoteleira, pelas noites efervescentes regadas a drinques e por suas áreas históricas, como as ruínas maias. Cancún é ainda a porta de entrada para as famosas Playa del Carmen, Tulum e Riviera Maia.

“A retomada dos voos diretos da GOL para Cancún nos enche de otimismo e reforça o processo de internacionalização da Companhia, marcado por expansão contínua. A Companhia hoje atende 12 destinos internacionais distribuídos em todas as Américas, número que inclui Bogotá, na Colômbia, onde a Companhia iniciou operações no fim de março deste ano. Há pouco, anunciamos San José (Costa Rica) e Aruba como nossos mais novos destinos exclusivos na América Central e no Caribe, cujas viagens começarão em novembro e dezembro, respectivamente. A viabilização das operações para Cancún, um dos maiores destinos turísticos do mundo e hoje não atendido com voos diretos a partir do Brasil, representa um imenso ganho para os brasileiros, mexicanos e demais viajantes a lazer de toda a América do Sul. O objetivo da GOL é aproximar cada vez mais nossos povos e contribuir para o desenvolvimento do turismo em toda a região”, diz Rafael Araújo, diretor de Planejamento de Malha Aérea da GOL.

O ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, ressalta o compromisso do Governo Federal em expandir a malha aérea tanto doméstica quanto internacional, aumentando a oferta de voos e melhorando a conectividade aérea. “A expansão da malha aérea tem sido impulsionada pelo contínuo esforço do Ministério de Portos e Aeroportos, que trabalha em prol do turismo através do diálogo constante com as companhias aéreas e de iniciativas para o desenvolvimento da aviação.”

“O voo é de extrema relevância para seguir conectando os países latino-americanos com a nossa capital, o que consolida Brasília como um dos grandes hubs na região. Com a nova rota, o Distrito Federal passa a ter ligação direta com 9 destinos internacionais e 36 cidades brasileiras”, afirma Daniel Dumaresq, gerente de Negócios Aéreos da Inframerica, concessionária do Aeroporto Internacional de Brasília – Presidente Juscelino Kubitschek.

Os voos entre Brasília e Cancún serão operados em modelos Boeing 737 MAX 8, aeronave mais sustentável da frota da GOL, que em configuração internacional tem capacidade para 176 passageiros.

Para as viagens ao México, os Clientes precisam ter um visto mexicano válido. Há isenções de apresentação do visto, caso de pessoas que já o possuem para países como Estados Unidos, Canadá, Japão e Reino Unido, entre outros. A isenção de visto válido também se aplica a residentes permanentes de países como Chile, Estados Unidos, Canadá, Espaço Schengen e Japão, entre outros.

GOL Premium Economy e benefícios

Todos os voos internacionais da GOL contam com opção de aquisição da classe GOL Premium Economy, espaço no qual o Cliente conta com ainda mais espaço para as pernas, maior reclinação da poltrona, assento do meio bloqueado, acúmulo maior de milhas, duas peças de bagagem despachadas gratuitamente, além de serviço de bordo mais elaborado, com refeições quentes e bebidas alcoólicas.

Para os voos a Cancún, a GOL mantém 15 acordos de codeshare e interline com companhias aéreas parceiras. Nos voos operados pela GOL para o Caribe, os clientes dessas companhias parceiras podem realizar o acúmulo e o resgate de milhas em seus respectivos programas de fidelidade.

A Smiles, programa de fidelidade da GOL com a mais completa plataforma de viagem, também trará esses voos diretos em sua plataforma. Os Clientes podem comprar passagens GOL para Cancún em dinheiro e acumular milhas na Smiles, ou ainda resgatar passagens pelos canais da Smiles utilizando suas milhas, ou ainda na opção Smiles & Money, que junta milhas com dinheiro. Atualmente, a Smiles conta com mais de 50 parceiros em 160 países que voam para mais de 1.600 destinos.

Os bilhetes entre Brasília (BSB) e Cancún (CUN) já estão disponíveis no site e aplicativo da GOL, nas lojas GOL nos aeroportos, pelo site e aplicativo da Smiles, pelo telefone da Central de Relacionamento (0300 115 2121) e nas agências de viagem.

Confira, abaixo, as frequências e os horários dos voos:

Brasília (BSB) – Cancún (CUN): a partir de 10/12/2024 (Foto: Divulgação)

