Aproveite o mês de junho em família nos resorts Enjoy, em Olímpia (É a oportunidade perfeita para combinar dias de lazer em um ambiente festivo e acolhedor. (Foto: Divulgação))

Junho está recheado de diversão nos resorts Enjoy, em Olímpia, a 430 km da capital paulista. Localizados ao lado do famoso Thermas dos Laranjais, os empreendimentos oferecem um clima de verão o ano inteiro com muita animação e atividades para todas as idades, proporcionando momentos inesquecíveis para toda a família.

Durante todo o mês, os finais de semana serão marcados pelo “Arraiá Enjoy”, uma animada festa junina com quadrilha, comidinhas típicas, barracas de jogos e correio elegante. É a oportunidade perfeita para combinar dias de lazer em um ambiente festivo e acolhedor.

LEIA TAMBÉM: DreamWorks Land já está aberta na Universal Orlando Resort

No dia 21/06, os resorts irão realizar o “Sabores do Brasil”, um jantar especial que combina música e um menu de comidas típicas brasileiras. Este evento estará incluso nas diárias com meia pensão ou pensão completa, garantindo uma noite de celebração e boa gastronomia.

Para encerrar o mês com muita animação, no dia 27/06 ocorrerá a “Color Party Enjoy”. Com DJ, muita diversão, menu e drinks tropicais, a festa promete agradar todos os hóspedes, independentemente da idade.

Além dos eventos especiais, os empreendimentos Enjoy Solar das Águas Park Resort e Enjoy Olímpia Park Resort oferecem uma ampla gama de atividades de lazer e entretenimento. Os hóspedes podem desfrutar de oficinas de circo e minichef, beach tennis, minigolf, acqua dance, jogos eletrônicos, futebol, biribol, cineminha, desafios entre famílias e muito mais, garantindo diversão para todos.

E, para tornar a experiência ainda mais atraente e fazendo valer o seu grande destaque de ótimo custo-benefício as famílias, a Enjoy Hotéis & Resorts estendeu, por tempo limitado, a “Promo Relâmpago” com descontos de até 30%. A promoção é válida para compra e hospedagem até 30 de junho de 2024, com diárias a partir de 10x de R$ 48,60 para 2 adultos e 2 crianças, com café da manhã incluso, além de cortesia de um dia no parque Thermas dos Laranjais, no Vale dos Dinossauros e Museu de Cera para até duas crianças de até 12 anos.

LEIA TAMBÉM: Belize é parada obrigatória para amantes da natureza e de história

Com suítes espaçosas para até 7 pessoas, ambos os resorts as crianças têm diversão garantida na brinquedoteca e no playground e, os pais podem ficar tranquilos, pois há equipe de recreação, além de programação especial. E os pontos positivos não param por aí, pois ao se hospedar nos empreendimentos Enjoy, as famílias contam com benefícios exclusivos, como exemplo a comodidade de carrinhos elétricos que circulam entre o hotel e o Thermas dos Laranjais diariamente.

Todas as atividades estão inclusas na programação de lazer. Contudo, o consumo de alimentos e bebidas é pago à parte, no check-out, e pode ser parcelado em até 3x sem juros no cartão de crédito. Reserve já e aproveite tudo o que os resorts Enjoy têm a oferecer para um junho inesquecível em Olímpia!

Para mais informações acesse o site.

Siga o @portaluaiturismo no Instagram e no TikTok @uai.turismo