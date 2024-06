Exposição Desafio Salvador Dalí, em São Paulo, é prorrogada até 01 de setembro (A mostra com conteúdo inédito trazido da Espanha e várias instalações e recursos interativos sobre a vida do artista (Foto: Divulgação))

A exposição “Desafio Dalí”, em cartaz no Museu de Arte Brasileira da Fundação Armando Alvares Penteado (FAAP), foi prorrogada até o dia 01 de setembro. Em virtude do sucesso de público, a mostra dedicada à vida e obra do icônico pintor e multiartista espanhol Salvador Dalí, inicialmente programada para encerrar em 30 de junho, estende agora seu período de exibição em São Paulo. Com uma área expositiva de mais de 1200 metros quadrados repletos de conteúdo inédito sobre o universo surrealista do artista, a exposição já recebeu mais de 80 mil visitantes desde sua inauguração.

Paralelamente à ‘Desafio Salvador Dalí’, a FAAP abre, dia 25 de junho, uma nova exposição na sala Annie Alvares Penteado, também no complexo do MAB FAAP. Intitulada ‘Reverberações Surrealistas’, apresenta obras do Acervo FAAP com 137 pinturas, desenhos, gravuras, fotografias e vídeos de 87 artistas que tiveram influência do movimento surrealista. Com oito núcleos, a exposição apresenta obras em diversas linguagens com nomes como Di Cavalcanti, Tarsila do Amaral e Wesley Duke Lee. Dentre os núcleos, estão também obras de fotógrafos, artistas contemporâneos e cartazes de cinema da coleção da Filmoteca FAAP.

Desafio Dalí

A exposição prorrogada conta com obras atualmente separadas em quatro museus diferentes pelo mundo. Os mais de 100 trabalhos icônicos de Dalí podem ser vistos juntos pela primeira vez no Brasil, graças a uma tecnologia de impressão que assegura sua reprodução e ampliação mantendo as cores e texturas originais. Os conteúdos expositivos inéditos no país foram trazidos diretamente da Espanha sob licença e supervisão da Fundação Gala-Salvador Dalí.

Esta mostra é uma oportunidade imperdível para os brasileiros explorarem o universo surrealista do artista e conhecerem mais sobre sua personalidade vanguardista, o respeito pelo ofício de pintor, a admiração pelas artes clássicas e a relação pouco convencional com a esposa Gala, entre outros aspectos. A vida e a obra de um gênio, cujo trabalho influenciou gerações ao redor do mundo, são apresentadas em linguagem absolutamente contemporânea e acessível. Os ingressos incluem um áudio-relato gratuito, em formato de podcast, ativado pelo celular com um código QR no dia da visita, portanto, o uso de smartphones e fones de ouvido enriquece ainda mais a experiência.

Com organização do Instituto Totex, os objetos, conteúdos e interatividades concebidos pela empresa espanhola ArtDidaktik estão distribuídos em seis áreas expositivas, convidando a uma jornada fascinante pela mente criativa do mestre do surrealismo.

As novas datas e horários já estão disponíveis no site ou aplicativo da Fever.

Descobrindo Dalí

Organizada por décadas, contendo a evolução de sua trajetória pessoal e produção como pintor em paralelo à história do século XX que tanto o influenciou, esta enorme galeria conta com grandes paredes retroiluminadas que permitem ao visitante ver as obras ampliadas, a fim de perceber detalhes e entender as diferentes técnicas utilizadas por Dalí em suas pinturas.

Dalí Poliédrico

Aqui os visitantes conhecerão as ilustrações de Dalí para clássicos da literatura (como “Dom Quixote”); suas cenografias originais desenvolvidas para teatro e cinema (em obras de Luis Buñuel e Alfred Hitchcock, por exemplo); a ourivesaria que deu origem a coleções de jóias surreais; a direção de arte e o protagonismo para campanhas publicitárias disruptivas; e as aparições imprevisíveis que o transformaram em cineasta e produtor de curtas metragens.

O Ateliê Daliniano

O principal ateliê do artista é recriado em um espaço que reproduz o existente na Casa-Museu Salvador Dalí em Portlligat, litoral da Catalunha. O ambiente compreende a influência do ateliê em seus principais trabalhos, começando com El Cristo, passando pelos retratos de sua esposa Gala – inúmeras vezes representada em todas as fases do artista -, e culminando em grandes obras como El Descubrimiento de América.

Surrealismo

O público percorrerá um túnel destinado à inserção sensorial nos quadros mais representativos da obra de Dalí, podendo admirar e interagir com as possibilidades sonhadas pelo artista. Esta caminhada é gravada e pode ser baixada gratuitamente para os smartphones dos visitantes.

Imagens de Dupla Interpretação e Estereoscopia

Contando com cenografia avançada, recursos de iluminação especial e óculos 3D em parte do percurso, as experiências estéticas e científicas de Salvador Dalí com o mundo imagético levarão o público a refletir sobre como os caminhos da arte podem influenciar, subverter ou apenas agradar aos sentidos humanos.

A Inspiração de Salvador Dalí

Para encerrar a visita, é oferecido um conteúdo audiovisual com oito minutos de duração, totalmente desenvolvido em realidade virtual, com trilha sonora especialmente composta para a mostra, possibilitando através da computação gráfica a percepção de detalhes que durante anos foram invisíveis inclusive aos maiores críticos de arte e especialistas na obra do pintor. Aqui são oferecidos gratuitamente óculos de realidade virtual (VR) com fones de ouvido.

A exposição conta com acessibilidade física e comunicacional em todos os ambientes, além de monitores capacitados para auxiliar o público, visando proporcionar uma experiência enriquecedora para todos os visitantes.

Desafio Salvador Dalí:

Ingressos: salvadordalisp.com.br

Bilheteria Oficial (sem cobrança de taxa de conveniência): FAAP (Rua Alagoas, 903 – Higienópolis, São Paulo – SP | Subsolo. Todos os dias das 9h às 19h)

Valor: R$ 60 (inteira) | R$ 30 (meia-entrada)

Período: 01 de maio a 01 de setembro de 2024

Horário: 9h às 20h (última entrada às 19h), fechado às segundas-feiras, inclusive feriados.

Localização: MAB FAAP (Rua Alagoas, 903 – Higienópolis, São Paulo – SP)

Classificação etária: livre para todas as idades

Acessibilidade: local acessível para cadeirantes. Audiodescrição disponível para pessoas com deficiência visual.

