Circuito do Ouro recebe

A tempos escutamos que o setor turístico, a cada dia, se consolida como uma das principais alternativas de diversificação da economia e como um dos setores responsáveis pelo crescimento do Produto Interno Bruto no país.

Estes estudos que recorrentemente são publicados em cadernos de economia em todos os mecanismos de imprensa, nos fazem refletir sobre o tamanho e a qualidade da oferta turística brasileira e a relação dos produtos oferecidos, em toda sua diversidade, com o mercado turístico.

Afinal a atividade turística só faz sentido se o seu funcionamento provocar efetivamente a movimentação financeira, a geração de renda e a abertura de novas frentes de trabalho e promova o aquecimento da economia nos centros onde ela for trabalhada.

É comum vermos os municípios e alguns empresários investindo na qualificação de seus negócios no segmento turístico, investimentos na capacitação da mão de obra disponível, no apuro dos produtos a serem ofertados. Mas se pararmos pra pensar, sempre esbarramos, no final das contas, na dificuldade de entendimento sobre como funciona o mercado turístico.

O que é o mercado turístico?

De maneira bastante simplista, mercado turístico, nada mais é que a interatividade da demanda com a oferta de produtos relacionados com os nichos de serviços, que abastecem a cadeia produtiva do turismo especificamente.

Para tanto, é necessário que quem percebe a demanda, saiba estrategicamente oferecer os produtos, de maneiras que eles sejam viáveis, flexíveis e factíveis para o mercado, para que a economia possa por fim, aparecer nesse diálogo.

Uma vez estabelecidos os produtos turísticos, é muito importante que estes sejam disponibilizados para o mercado de maneira técnica, bastante real e profissional, acessível e viável financeiramente para o público consumidor.

Quando os aspectos econômicos começam a figurar na movimentação mercadológica dos produtos turísticos, é importante lembrarmos que todo este contexto, possibilitará também a valorização dos bens culturais, das riquezas naturais, da riqueza gastronômica e por aí vai. Todo produto turístico, tem uma gama boa de atributos vinculados a ele. São estes valores agregados que promoverão a oportunidade econômica e impulsionarão a geração de trabalho e renda.

Este negócio bem trabalhado, consolida a atividade turística como um setor seguro e sustentável.

E qual é o caminho?

A grande estratégia de valorização da oferta de produtos turísticos finalizados e aptos ao mercado, se dá pela ação que normalmente chamamos de promoção e comercialização turística.

A promoção turística consiste na difusão dos produtos, seja um equipamento de lazer, de hospedagem, um lugar como destino, mas que sejam facilmente vistos e oferecidos aos turistas.

Na promoção e comercialização de produtos turísticos, uma das principais ferramentas de sucesso é o marketing turístico, que identifica os segmentos de mercado e promove a oferta de produtos, apresentando aos consumidores informações certeiras de como esta oferta pode ser consumida.

A segmentação da oferta turística é um critério necessário no processo de elaboração de uma estratégia de mercado, vislumbrando alcançar a maior diversidade de consumidores possíveis.

Mineração e o turismo

Recentemente, publicamos aqui uma reflexão sobre a necessidade de os municípios mineradores buscarem alternativas para a diversificação econômica em seus territórios, uma vez que as jazidas minerárias são finitas e apesar de ser um processo que ocorre a longo prazo, a mitigação dos impactos econômicos para quando chegarmos a esta realidade precisam ser trabalhados desde já.

O turismo figura, atualmente, como uma das mais eficientes alternativas para o cumprimento desta finalidade de diversificação da economia, considerando o volume de setores que compõem a cadeia produtiva, ou seja, produtos e serviços, que abastecem comercialmente a atividade turística em prática.

Observando o mapa do turismo brasileiro, entendemos que a estratégia da regionalização do turismo é um ótimo mecanismo para se promover a organização administrativa e a qualificação do setor turístico. No entanto, são inúmeras as regiões turísticas estabelecidas e cada uma delas enfrentam a sua realidade de mercado e naturalmente buscam as ferramentas necessárias para que toda sua oferta de produtos tenha realmente uma eficiência comercial nas prateleiras do turismo nacional e internacional.

Estratégia do Circuito do Ouro

Neste sentido, e com um recorte bastante claro, apresentamos abaixo, a estratégia da Associação do Circuito do Ouro em Minas Gerais, que agrega 17 municípios filiados e em sua maioria dependentes economicamente da atividade minerária para a sua sobrevivência financeira.

No entanto, a região do Circuito do Ouro, geograficamente se localiza no coração do estado de Minas Gerais, circundando o famoso e tradicional Quadrilátero Ferrífero.

Com insumos, atributos e produtos bastante peculiares, a Associação do Circuito do Ouro, além de garantir aos 17 municípios filiados a eficiência na performance política perante as exigências do Programa Nacional de Regionalização do Turismo, de forma bastante estratégica, estabeleceu uma ferramenta de mercado que tem tudo para demonstrar a eficiência do mercado turístico quando bem trabalhado.

Circuito do Ouro Recebe

Seguindo a metodologia do Programa “Minas Recebe”, da Secretaria de Estado de Cultura e Turismo – SECULT, de forma criativa, a Instância de Governança Regional Circuito do Ouro, concebeu o programa “Circuito do Ouro Recebe” de maneira personalizada e que visa fortalecer a relação entre a ACO e os receptivos turísticos que operam na região, gerando emprego e renda, e incentivando a comercialização com base nos roteiros do Circuito do Ouro.

O objetivo do Programa “Circuito do Ouro Recebe” é apoiar a comercialização dos serviços e produtos turísticos oferecidos pelas agências e operadoras de turismo receptivo da região, conectando os receptivos aos turistas que buscam por este serviço.

Parcerias Mineiras

Segundo Márcia Martins, Diretora Executiva do Circuito do Ouro, “atualmente, contamos com 17 Receptivos participando do programa, entre eles, a HT Happy Travel, Ouro Branco Ecoturismo e Indio Tur, receptivos parceiros que operam na região e que tem nos ajudado na promoção, na comercialização dos roteiros, e principalmente, no diálogo com outros profissionais da região”.

O legal é que a captação de novas agências para o programa acontece por meio de um edital. Uma das exigências para ser um receptivo do “Circuito do Ouro Recebe” é operar e comercializar produtos turísticos na região do Ouro, além de participar das ações e reuniões do Programa.

Por sua vez, a Associação do Circuito do Ouro trabalha focada em gerar visibilidade para os produtos e serviços comercializados por essas empresas. O próximo edital de captação está previsto para ser lançado no mês de agosto de 2024.

A importância de saber acionar o mercado

Um dos principais papéis da Associação do Circuito do Ouro, enquanto Instância de Governança Regional, é organizar o turismo na região facilitando e incentivando a circulação do turista pela região como um todo. Já os receptivos e guias, formam o nível intermediário da cadeia, pois são eles os responsáveis, basicamente, pela comercialização dos serviços prestados nos destinos. A Associação regional reconhece e entende a importância desses agentes no fomento e na comercialização da região.

Para ser bom para todos os envolvidos, através do Programa, os receptivos parceiros podem desfrutar de iniciativas promovidas pelo Circuito do Ouro com foco na promoção e comercialização da região para o trade turístico tais como, viagens de reconhecimento, press trips, famtour, participação em palestras, capacitações e eventos da região, presença em feiras e eventos regionais e nacionais, parcerias com empresas, além, da promoção nos veículos e mídias do Circuito do Ouro.

Por outro lado, esses receptivos também exercem um papel primordial no planejamento estratégico do turismo na região junto a Associação do Circuito do Ouro, pois conseguem trazer uma visão do mercado para dentro da associação. Isto contribui inclusive, com a eficiência da organização turística internamente nos municípios filiados à entidade.

Na visão da Diretora Executiva da ACO, Márcia Martins, evidenciar a diferença entre estruturação de produto e oferta ao mercado é a grande sacada. “A estruturação de um produto turístico e a oferta ao mercado são duas fases distintas no desenvolvimento e comercialização de experiências turísticas. A estruturação de um produto turístico envolve o planejamento, o desenvolvimento e organização do que e como será oferecido aos turistas. Isso é um pouco do que o Circuito fez ao estruturar os quatro roteiros do Circuito do Ouro. Já a oferta ao mercado, refere-se às estratégias e ações empregadas para comercializar e distribuir o produto turístico. Podemos dizer, que de modo bem simplificado, a ACO desempenha um papel de estruturação, enquanto os receptivos trabalham com a oferta.”

Percebem como é aparentemente simples? No entanto, para os que estão do lado de quem oferta produtos é muito importante que se aproximem de iniciativas como o Programa Circuito do Ouro Recebe, para dar voz e vez ao seu produto para o mercado. Empreender, elaborar e executar empreendimentos fabulosos e viáveis mas ficar sentadinho aguardando o mercado aparecer por lá não adianta nada.

A visão do mercado

Para o empresário Ricardo Campos, da HT Happy Travel, um dos receptivos do Circuito do Ouro Recebe, “Os destinos do Circuito do Ouro representam grande parte das vendas da HT Happy Travel e participar do Programa Circuito do Ouro Recebe nos fortalece como um dos receptivos que comercializam a região, uma chancela valorosa que repercute em nossa imagem como uma agência de qualidade dentro de um rol de empreendimentos parceiros. Para o visitante é mais do que uma prova social da existência de nossa empresa, mas a segurança de poder comprar um produto de uma agência parceira que conhece e atua na região. Nossa parceria com a Associação do Circuito do Ouro tem nos permitido conhecer e oferecer novos produtos turísticos de qualidade para nossos clientes, além de participar de eventos levando ao conhecimento de operadores, agentes e consumidores finais o que a região tem de melhor.”

Atenção empreendedores do turismo, é importante e necessário identificar e se aproximar dos mecanismos de promoção e comercialização que estão ao seu alcance.

Eu como sou um entusiasmado com boas iniciativas para a promoção do turismo em qualquer instância, aproveito este espaço para cumprimentar ao Circuito do Ouro pela bela iniciativa, torcendo para que os resultados sejam ágeis, intensos e muito prósperos.

Que outras regiões turísticas brasileiras sigam este exemplo. É assim, com iniciativas de mercado, que conseguiremos ver a atividade turística impactar a economia nos estados e na federação, consolidando a eficiência deste importante setor econômico.

