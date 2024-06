Rio Grande do Sul: Nova Petrópolis já espera turistas (Além de experiências com valores mais acessíveis, os visitantes terão a oportunidade de conhecer um novo destino.(Foto: Divulgação))

O Rio Grande do Sul passou por situações delicadas com as enchentes no mês de maio, mas com a solidariedade e força tem superado as dificuldades e está retomando suas atividades, inclusive no turismo. Com a chegada do inverno, a cidade de Nova Petrópolis na Serra Gaúcha, com suas belas paisagens e atmosfera acolhedora convida os turistas para aproveitarem as diversas atrações. Além de experiências com valores mais acessíveis, os visitantes terão a oportunidade de conhecer um novo destino. “A cidade está de braços abertos, com estabelecimentos comerciais e turísticos funcionando normalmente, prontos para receber os visitantes”, destaca o presidente da Associação Comercial e Industrial de Nova Petrópolis (ACINP), Neander Willrich Port.

LEIA TAMBÉM: Nova Petrópolis: o refúgio refrescante para o verão

Estradas e acessos

A cidade, que fica a 92 quilômetros da capital gaúcha, Porto Alegre, possui diversas rotas de acessos e opções de estradas seguras. Para quem vem da região metropolitana e Vale do Sinos, o caminho até Nova Petrópolis é pela BR-116. Já para os que estão vindo de Santa Catarina, Litoral Norte do RS, Gramado e Canela, a recomendação é usar a ERS-235. E da região de Caxias do Sul, a viagem passará pelas cidades de Feliz e Linha Nova. Se os visitantes chegam de outras localidades do Brasil, o meio de transporte é por via aérea, é o aeroporto Hugo Cantergiani, em Caxias do Sul, uma opção próxima e que se tornou referência na Serra gaúcha. Também é possível aterrissar na base aérea de Canoas, região metropolitana de Porto Alegre, onde estão sendo realizadas operações comerciais.

Experiências e passeios

Se você procura um local para relaxar e recarregar suas energias, um passeio no clássico Labirinto Verde, no centro da cidade, é uma opção. Nova Petrópolis também oferece para lazer, as visitas a locais históricos, como o Parque do Imigrante e o Esculturas Parque Pedras do Silêncio, além das tradicionais casas em estilo enxaimel, inspiradas na arquitetura alemã. Para os admiradores de cerveja artesanal, uma visita à Edelbrau é uma experiência imperdível, proporcionando uma degustação única e um momento de descontração.

LEIA TAMBÉM: A cultura em transformação

Gastronomia para todos os gostos

Para aqueles que apreciam um bom café, chá ou chocolate quente, as cafeterias da cidade estão cheias de delicias e receitas tradicionais. A dica é conferir os produtos, como pães artesanais com fermentação natural da Padaria e Confeitaria Petrópolis e as irresistíveis cucas alemãs e biscoitos, da Petrópolis Boulangerie.

Os restaurantes, por sua vez, oferecem cardápios variados com valores para todos os bolsos, e para diferentes paladares, criando um ambiente perfeito para reunir a família em torno da mesa. Além das tradicionais galeterias, nesta época as sopas e cremes fazem muito sucesso. Outra sugestão e ótima opção são as sequências de fondue, nas variações salgado ou doce.

Inspirado nos almoços de família que os imigrantes alemães faziam em datas especiais, o Restaurante Unser Haus traz para o seu fogão a lenha o melhor da gastronomia, sabores e lembranças destes verdadeiros banquetes. Também há oferta de cardápio único no almoço típico, onde predominam pratos da cozinha alemã, mesclando um pouco com a culinária italiana e gaúcha, é o restaurante Colina Verde.

Hospedagens

Para quem pretende estender a visita, Nova Petrópolis possui meios de hospedagens seguros e confortáveis, que variam entre opções rústicas, como chalés até as pousadas mais modernas, em hotéis.

LEIA TAMBÉM: Exemplos de impactos positivos dos cassinos para a atividade hoteleira

“Queremos ser o destino ideal para as pessoas que quiserem e puderem viajar. Nossa cidade é uma ótima opção para quem busca um momento para se conectar com a natureza e fugir da agitação. Estamos em um momento de olhar para frente”, finaliza Port.

Siga o @portaluaiturismo no Instagram e no TikTok @uai.turismo