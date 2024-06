A elegante cozinha rural da chef Denise Zimmermann, a Doce Bruxinha de Joinville (Chef Denise Zimmermann no restaurante rural Casa da Bruxinha, em Joinville/SC (Foto: Thiago Paes @paespelomundo))

O turismo gastronômico vem ocupando seu devido espaço na mesa dos bons e curiosos clientes que procuram cada vez mais associar boa e saudável comida ao bem-estar da programação imersa na natureza. Em Joinville, três rotas rurais resgatam a história de imigrantes com passeios por propriedades e pequenos museus, e enaltecem o turismo de Santa Catarina com a boa gastronomia de miscigenação. O restaurante Doce Bruxinha, da Chef Denise Zimmerman, na rota Estrada Bonita, é um exemplo dessa conquista.

Não dá para falar em turismo hoje em dia sem trazer a gastronomia como um grande ativo e diferencial de qualquer região. A cidade de Joinville tem se transformado, por meio do turismo, com uma intensa programação cultural, ocupando espaços como o centro da cidade, bairros históricos, revitalizando museus e apostando em projetos que reverberam na empregabilidade, no empreendedorismo criativo local, e claro, na gastronomia. A mais recente iniciativa para a população local foi a Festa das Luzes que coloriu o centro da cidade com projeções de artistas nacionais e internacionais, atraindo turistas, e movimentando os negócios da região.

Kessler, numa versão de generosa bisteca de porco com purê de maçã (Foto: Thiago Paes @paespelomundo)

Do centro para a zona rural

A secretaria de turismo de Joinville, juntamente com o Convention da cidade @visitejoinville e a associação do Turismo Rural vêm unindo esforços para capacitar e profissionalizar pequenos produtores rurais, num movimento de concretização sustentável do turismo de bem-estar, regenerativo, cultural, agrícola e gastronômico. Na Estrada Bonita, rota com apenas 5km de extensão, fomos conhecer a culinária da Chef Denise que tem em sua trajetória passagem pela escola de Belas Artes de Curitiba, assim como seu ilustre conterrâneo joinvillense – o artista Juarez Machado, e ainda a formação em psicologia e gastronomia, tudo que hoje resulta no seu maior projeto de vida: o restaurante Casa da Bruxinha.

O nome, seu apelido de infância, leva à mesa as mais saborosas e arteiras intervenções. A chef Denise vai além da culinária clássica e propõe um banquete saudável, ao mesclar folhas e frutos orgânicos de seu quintal à culinária de imigração. Prova disso, foi o Kessler que provamos. Uma generosa posta de bisteca de porco curada em 26 especiarias por uma semana, além da defumação por 8h antes de servir. Um espetáculo de prato que nos leva da zona rural da cidade para as melhores memórias culinárias. Um prato generosamente elegante.

Releitura do tradicional Shinitzel no Casa da Bruxinha (Foto: Thiago Paes @paespelomundo)

A elegante cozinha rural

A trajetória da chef Denise deixa claro suas referências estéticas com uma elegante cozinha num ambiente simples e sofisticado, como poucos chefes conseguem fazer. Tamanha sensibilidade aliada a bons produtos, a um ambiente natural é o exemplo da boa e nova gastronomia brasileira que precisa ser valorizada. A comida simples revela a qualidade dos insumos, do cuidado com os processos, revela a criatividade e paixão no servir.

Outro prato que me chamou atenção foi a releitura do shinitzel, a grande milanesa consumida tipicamente em regiões da Itália, da Áustria, da Alemanha. Numa espessura diferenciada e com cogumelos, além dos cremes adocicadados como de praxe, a cada dia um diferente. Para completar o menu que inicia com uma mesa de folhas, grãos e embutidos, além do arroz e feijão, passa pelos pratos principais, o encerramento vem com bolos caseiros, com recheios quase infantis de tão delicados e generosos. Um primor de cuidado, de cozinha, de lugar.

Mesa de sobremesas livre com bolos e cucas (Foto: Thiago Paes @paespelomundo)

Vem pra estrada

É tão bom encontrar lugares assim pelas estradas da vida. Prova que a tendência a encontrarmos qualidade fora dos centros urbanos veio para ficar. Que sim é possível nos reconectarmos com o interior do Brasil. Que mais políticas de incentivo venham para o entorno das grandes cidades, afim de que pequenos produtores possam receber e contar um pouco das histórias de quem produz. Afinal queremos saber de onde vem o que comemos, quem são as pessoas envolvidas nesse processo.

Não canso de dizer que comida boa é comida simples. E comida simples pode ser sofisticada. A beleza está no natural, na delicadeza de saber o que está sendo servido, na técnica que une bons e certeiros ingredientes a fim de que comamos cada vez melhor. A Casa da Bruxinha é uma experiência gastronômica daquelas que vale o desvio na BR, para entrar na rota, para pegar a “Estrada Bonita”. Joinville está de parabéns por investir em Turismo e com muito empenho e profissionalismo vem contando uma nova história no turismo do Brasil. A terra dos príncipes, que surgiu como um dote de Dona Francisca, filha de Dom Pedro, tem muita história e turismo para contar. Bravo!

