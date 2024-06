Cervejaria Uaimií prepara grade especial para o encerramento do seu ciclo no Sion - (crédito: Uai Turismo)

Cervejaria Uaimií prepara grade especial para o encerramento do seu ciclo no Sion (Cervejaria Uaimií (Foto: André Luppi))

A Cervejaria Uaimií preparou uma grade especial para o encerramento do seu ciclo no Sion. Para celebrar este momento, a casa vai convidar os clientes e amigos para uma série de eventos que vão marcar essa despedida. Segundo Normando Siqueira, sócio e fundador da marca, “Não é um adeus, é um fechamento de um ciclo para uma nova fase da nossa Cervejaria”, afirma. Ele também deixa claro que a Uaimií Cervejaria de Fazenda continua firme e forte, inclusive o tradicional aniversário da marca já está em planejamento e será maravilhoso. “Será ainda mais especial este ano”, afirma Normando, que ainda enfatiza: Sem Uaimií você não vai ficar.

A proposta é beber o bar nos próximos dias, com uma grade de shows para celebrar essa transição.

As comemorações começam com o lançamento de uma cerveja sazonal para esquentar o peito no frio que esta chegando! Para quem quiser descobrir o estilo e degustar, terá que ir ao bar na terça feira, dia 25 de junho, onde será lançada com um preço super especial. Para instigar ainda mais a curiosidade ela tem 8,6% de ABV e 85 de IBU.

A partir do dia 28 iniciara a contagem regressiva com shows de bandas conhecidas que fizeram parte da historia do PUb. Bandas como Thunder Blues, Dead Mans Band, Seu Madruga e outras. Finalizando com uma super festa no sábado, dia 6 de julho, a partir das 14h. Programação completa no instagram @uaimii.

