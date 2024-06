O maior festival gospel da América Latina está de volta em BH (Foto: divulgação/ Wellington Pereira)

De volta a Belo Horizonte, o maior festival gospel da América Latina, o Ore Comigo Music Festival, terá sua segunda edição neste mês e promete superar todas as expectativas. Depois do grande sucesso de 2023, quando mais de 60 mil pessoas se reuniram para orar e ouvir música, este ano, o evento será ainda maior e mais emocionante.

Se você não sabia o que fazer no dia 22 de junho, já considere a sua participação no evento, que começa às 8h da manhã, no Estádio do Mineirão, terá mais de 45 atrações e os maiores cantores da música gospel nacional. Entre os nomes confirmados estão: Camila Barros, Deive Leonardo, Aline Barros, Bruna Karla, Eli Soares, Isadora Pompeo, Jefferson e Suellen, Mariana Valadão, André Valadão, Antônio Cirilo, Eliel e Midiã Lima, Ezenete Rodrigues, Fernandinho, Michele do Pandeiro, Sarah Beatriz.

Segundo o Pastor Fábio Lacerda, idealizador do Ore Comigo, a dinâmica será, oração, música, oração e música. “Estamos preparando o melhor para que o público tenha um evento de excelência, da recepção até a saída. Buscamos excelência na contratação do som, palcos, painéis de led, estruturas de pista, camarim, e tudo o mais. Além disso, dedicamos esforços em definir valores para ingresso, comida e bebida de forma que tudo ficasse o mais acessível para toda a família”, ressaltou Fábio.

Pastor Fábio, que também é irmão e empresário da dupla Os Menotti, lembra que o Ore Comigo é a concretização de um sonho que ele já tinha há 19 anos. “É uma realização de vida para mim, pois eu já queria estar em um local com milhares de pessoas, para que todos pudessem orar juntos. Por isso o nome Ore Comigo, que é um ajuntamento de irmãos com o mesmo propósito, independente de religião. Lembro que a ideia do evento veio depois que eu parei de procrastinar, ou seja, após 19 anos e todo o processo que atravessamos com a pandemia, eu me levantei e tirei o sonho do papel. O pós-pandemia foi o que mais mexeu comigo para realizar o Ore Comigo e agora não quero parar mais”, completa Fábio Lacerda. Para 2024, o festival promete manter o nível de excelência e trazer novidades empolgantes. Uma delas é a gravação do novo projeto do cantor Fernandinho, conhecido por suas canções que conectam o público diretamente a Deus, por meio do relacionamento com Jesus. O line-up será renovado, com atrações que voltam aos palcos e novas surpresas. Além disso, influenciadores farão uma cobertura divertida e detalhada para quem acompanhar pela internet.

Prepare-se para esse evento histórico! Será um dia intenso, com mais de 12 horas de oração e louvor.

Data e horário: 22 de junho, sábado, a partir das 08h

Local: Mineirão – Avenida Antônio Abrahão Caram, 1001 – Pampulha

Ingressos a partir de R$40,00 no site oficial do evento

