Vai para Paris nas Olimpíadas? Aproveite para conhecer Saint-Émilion

A 40 minutos de Bordeaux, na margem direita do rio Dordogne, a cidade de Saint-Émilion recebe mais de 1 milhão de visitantes todos os anos, que viajam até esse pitoresco vilarejo francês para degustar os melhores vinhos do mundo e conhecer seu patrimônio histórico – os primeiros habitantes chegaram por ali 10.000 a.C.

Mas para além de suas vinícolas e edificações milenares, o destino reserva surpresas para os viajantes em busca de experiências de bem-estar e na natureza, além de muita diversão. De piqueniques com música clássica a uma rota de bicicleta automatizada e um passeio de canoa pelo rio Dordogne, não faltam opções para os turistas.

O Turismo de Saint-Émilion investe anualmente em novidades, assim como seus restaurantes, vinícolas e hotéis, como o Château Hôtel Grand Barrail. Uma das mais impressionantes propriedades 5 estrelas do destino, o hotel vem diversificando a oferta de experiências, assim como aprimorando ainda mais sua estrutura.

Cercado de vinhedos, o Château Grand Barrail está instalado em um castelo do início do século 20 e dispõe de 46 espaçosas suítes distribuídas em quatro prédios, que foram inteiramente renovados pelo premiado arquiteto francês Jean-Philippe Nuel, em um projeto que adiciona elementos contemporâneos ao seu estilo clássico.

Salão Mourisco (Foto: Divulgação)

Um dos pontos altos do interior da construção, o Salão Mourisco, presente no desenho original do arquiteto Louis-Marie Cordonnier, de 1902, é um convite à bela história do lugar, com decoração em estilo art nouveau e vitrais coloridos, e que hoje abriga uma das salas de jantar.

Em março de 2023, o Grand Barrail reinaugurou integralmente sua nova estrutura e também seu novo spa, que possui um menu de experiências em colaboração com a marca francesa de cosméticos Sothys. São 260 metros quadrados de um espaço voltado para o bem-estar integral, com 4 salas de tratamento, individuais e duplas, saunas, piscina com janelões com vista para as vinícolas, academia e piscina externa aquecida.

Nos últimos anos, quando o clima está mais ameno, o Grand Barrail vem organizando apresentações de música clássica no gramado em frente ao hotel. Os hóspedes aproveitam para degustar vinhos e produtos típicos, como queijos, pães e geleias, vindos de pequenos fornecedores. Todos são convidados a sentar-se em pufes ou charmosas toalhas na grama e apreciar a orquestra.

E é do hotel também que os visitantes podem partir para uma aventura de bicicleta, com as novas bikes elétricas disponíveis. Cada uma delas têm um app instalado com GPS e sugestões de programas e passeios pela região. De lá, é possível partir em direção ao vilarejo de Saint-Émilion passando pelos mais importantes produtores de vinhos do mundo.

Segundo registros históricos, as primeiras videiras no terroir Saint-Émilion foram plantadas por romanos no século 2. Hoje, os vinhos são mundialmente consagrados devido às suas características geológicas e diversidade de solos e subsolos. O relevo em declives e um clima temperado, com chuvas distribuídas por todo ano, proporcionam um ambiente adequado para a viticultura das castas que combinam Merlot, em sua maioria, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon e Malbec.

Bicicletas para aventuras (Foto: Divulgação)

Todos os anos, a Vindima ocorre entre o início de setembro até o fim de outubro. E é neste período que visitantes de todas as partes podem acompanhar de perto muitas das atividades relacionadas à colheita de uva e a produção do vinho nas vinícolas.

Uma das mais célebres fica nas proximidades do Château Grand Barrail, a apenas cinco minutos do hotel. Cheval Blanc tem seus vinhedos distribuídos em 37 hectares, onde a cepa dominante é a Cabernet Franc, e possui uma adega projetada por Christian de Portzamparc, um dos arquitetos mais conhecidos da França.

Outra vinícola que vale a visita é a Château de Ferrand. Com vinhos de categoria Grands Crus Classés, foi construído no início do século 18 e comprado pela família Bich, das famosas canetas Bic, em 1978. Os vinhedos estão entre os mais altos de Saint-Émilion e a vinícola disponibiliza degustações de rótulos vintages, tours personalizados pela propriedade e workshops de viticultura sustentável. Curiosidade: mais de 30 obras da coleção de Arte Contemporânea Bic, que foram inspiradas ou criadas com canetas e tintas Bic, estão expostas nas paredes do castelo.

Após pedalar por vinhedos, os visitantes chegam a Saint-Émilion. Agora o passeio é feito pelas estreitas ruas de pedra no interior das muralhas, onde prédios históricos se destacam, entre eles a Fortaleza do Rei, única torre militar de origem romana. A subida até o terraço panorâmico proporciona uma vista deslumbrante da cidade e dos vinhedos. Dali, a pedida é seguir para a Igreja Monolítica, uma das edificações mais célebres da cidade. É uma igreja medieval subterrânea que foi escavada no início do século 12 em um único bloco de pedra de calcário e é uma das maiores desse tipo na Europa.

Para os viajantes mais aventureiros, há outra maneira de conhecer a região de Saint-Émilion: pela água. Às margens do rio Dordogne, em Lamothe-Montravel, empresas como a Canoë Castillonnais oferecem excursões de canoa, em percursos de 6 a 12 km, passando por verdadeiros castelos e muita natureza. Em 2007, o rio Dordogne recebeu a classificação de Reserva da Biosfera pela Unesco, por contribuir para a preservação da biodiversidade do planeta.

