Caminhos do Frio te convida vivenciar as temperaturas amenas da Serra da Borborema, na Paraíba

O município de Pilões, localizado no Brejo Paraibano foi o palco do lançamento oficial da programação da 19ª edição da Rota Cultural Caminhos do Frio. O evento marcou o início de uma jornada que visa destacar as potencialidades e os atrativos dos municípios do Brejo Paraibano.

A Rota Cultural Caminhos do Frio, que acontecerá esse ano de julho a setembro, traz à tona as tradições artísticas e culturais da região, com destaque para o movimento Armorial, surgido na década de 70 no Brasil. Esse movimento, que valoriza as artes populares nordestinas, tem como objetivo central a criação de uma arte brasileira singular, enraizada nas tradições populares.

O evento de lançamento contou com a participação de autoridades locais, imprensa estadual e artistas que contribuíram ao longo dos anos para o enriquecimento da Rota.

Programação – Entre as novidades deste ano, todos os municípios integrantes da Rota irão participar do Festival Gastronômico, proporcionando aos visitantes uma experiência única para degustar a culinária típica do Brejo Paraibano. O festival será complementado por oficinas, cursos de sommelier de cachaças e vinhos, além de aulas shows. Além disso, a Rota das Igrejas Criativas será uma atração semanal, levando a cultura popular aos sábados durante todo o período da rota. Outro ponto de destaque será o foco no empreendedorismo feminino no campo, destacando o papel das mulheres na economia local.

A diversificada programação musical promete cativar o público, apresentando renomados artistas como Flávio José, Três do Nordeste, Waldonys, Limão com Mel, Luciene Melo, Mara Pavanelly, e muitos outros talentos. Para conferir as datas, locais das apresentações e programação completa basta acessar o site e as redes sociais do Fórum de Turismo.

O Caminhos do Frio surpreende com novas atrações, realçando a riqueza histórica e cultural do nosso Estado. “O tema desta edição, o Movimento Armorial, ressalta a importância do legado deixado por Ariano Suassuna, conferindo destaque a esse grande movimento artístico cultural que valoriza as tradições nordestinas e enriquecerá ainda mais a experiência dos visitantes”, comentou Graça.

Para Miguel Ângelo, secretário de Turismo e Desenvolvimento Econômico da Paraíba, o Caminhos do Frio se firma como uma referência no turismo paraibano, oferecendo uma experiência autêntica aos visitantes. Ele ressaltou que iniciativas como essa não apenas impulsionam a economia local, mas também contribuem para o desenvolvimento regional, ao promover as riquezas turísticas e culturais da região.

A largada será dada pelo município de Areia, que abre o evento, com programações que irão acontecer no período de 1 a 7 de julho. Além disso, os participantes podem conferir as atrações especiais da cidade de Areia, como a Rota das Flores, o Circuito das Maiores cachaçarias do Brasil, além da riqueza cultural de construções históricas, dos museus e da rica gastronomia que a mais importante cidade do Brejo Paraibana pode oferecer aos visitantes. Além da rica programação do evento, os turistas podem visitar as igrejas seculares, visitar as produtoras de arte e artesanato locais, visitar o Museu Casa Pedro Américo, além de se deliciar com as temperaturas amenas e o friozinho das cidades do Brejo Paraibano, que em julho costumam ter a temperatura média de 12 graus.

Município de Areia (PB) (Foto: Divulgação)

ONDE FICAR EM AREIA

Pousada Poesia da Serra

Com cinco quartos acolhedores, cada suíte é meticulosamente equipada com ar condicionado, camas queen size e televisão, garantindo conforto e comodidade aos hóspedes. Além disso, a decoração afetiva cria uma atmosfera calorosa e convidativa.

Casa do Lago

Oferece uma experiência única de hospedagem no Brejo Paraibano. Tem apartamentos confortáveis, excelente café da manhã, serviço personalizado, piscina e é cercado de natureza por todos os lados. A observação de pássaros é um presente diário aos frequentadores.

Pousada Diamante da Serra

Fica bem na área central e oferece uma estrutura excelente, como boa internet e excelente café da manhã. Os apartamentos são completos e o serviço é bastante elogiado.

Villa Real

É um empreendimento icônico, cercado por jardins floridos e decoração contemporânea e rústica. Tem ótimo café da manhã e um restaurante com pratos exclusivos.

Hotel Fazenda Triunfo

O equilíbrio da natureza aliado ao máximo bem-estar. Uma hospedagem relaxante, que propicia conforto e amplo relaxamento. Gastronomia prima em detalhes e os turistas dão nota máxima de atendimento.

ONDE COMER EM AREIA

Restaurante e Cachaçaria O Barretão

Oferecendo comida caseira e tradicional do brejo paraibano, o restaurante recebe tanto a comunidade local quanto grupos previamente agendados, proporcionando uma experiência gastronômica autêntica e memorável.

Restaurante Rural Vó Maria

Às margens da PB-079, o Restaurante Rural Vó Maria é administrado por moradores da comunidade Chã de Jardim. Rústico, serve pratos tradicionais feitos com carne de bode e de sol, farinha, feijão-verde e outros. Os insumos utilizados na cozinha vêm de produtores locais.

Bambu Brasil

Fica dentro da Pousada Villa Real, tem vista maravilhosa e atendimento perfeito. É mais intimista e tem cardápio variado.

Aroma da Serra

O grande destaque é para o cardápio democrático, que oferece sabor e criatividade em sua gastronomia contemporânea e é o pioneiro na região em oferecer deliciosos pratos veganos.

Food Park Emporium 31

Tem quiosques bem-organizados e bastante coloridos e é uma experiência vibrante e única que une sabores a uma estética perfeita. Tem pratos regionais, lanches gourmet, e pratos internacionais, uma excelente opção para turistas e toda a família.

Confira as datas e municípios da Rota Cultural Caminhos do Frio:

Areia: 1 a 7 de julho

Pilões: 8 a 14 de julho

Matinhas: 15 a 21 de julho

Solânea: 22 a 28 de julho

Serraria: 29 de julho a 4 de agosto

Borborema: 5 a 11 de agosto

Remígio: 12 a 18 de agosto

Bananeiras: 19 a 25 de agosto

Alagoa Grande: 26 de agosto a 1 de setembro

Alagoa Nova: 2 a 8 de setembro

